Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì họp ban chỉ đạo về hoàn thiện thể chế

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm phải thể hiện được khát vọng của dân tộc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tầm nhìn phát triển đất nước trong 100 năm tới phải thể hiện khát vọng dân tộc, đồng thời xác định rõ mục tiêu, động lực và các đột phá chiến lược.
Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030-2130) và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo ngày 17/6/2026.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Công tác tư tưởng phải chủ động, hiệu quả
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu xây dựng công tác tư tưởng của Đảng theo hướng hiện đại, chủ động, chuyên nghiệp, ứng dụng mạnh chuyển đổi số, góp phần củng cố niềm tin xã hội và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Chiều 15/06 tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho ý kiến về Đề án Chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số.
Cùng dự có các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí, Trưởng Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh và Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Bảo đảm công bằng giáo dục trong giai đoạn mới
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Bộ GD-ĐT cần xây dựng bộ chỉ số theo dõi công bằng giáo dục giữa các vùng, nhóm dân cư và nhóm yếu thế. Chính sách phải theo nguyên tắc nơi nào khó hơn được hỗ trợ nhiều hơn, giáo viên dạy ở nơi khó khăn hơn được đãi ngộ tốt hơn.
Sáng 15/6 tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với ngành Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan về công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027 và kết quả thực hiện Nghị quyết 71 ngày 22/08/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục đào tạo. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.
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