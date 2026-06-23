Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì họp ban chỉ đạo về hoàn thiện thể chế

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu xây dựng công tác tư tưởng của Đảng theo hướng hiện đại, chủ động, chuyên nghiệp, ứng dụng mạnh chuyển đổi số, góp phần củng cố niềm tin xã hội và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Chiều 15/06 tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho ý kiến về Đề án Chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số.

Cùng dự có các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí, Trưởng Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh và Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn.