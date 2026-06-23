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Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì họp ban chỉ đạo về hoàn thiện thể chế

Chiều 22/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Theo Văn Hiếu/VOV
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên họp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên họp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự phiên họp

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự phiên họp

Toàn cảnh phiên họp.

Toàn cảnh phiên họp.

Các đại biểu dự phiên họp.

Các đại biểu dự phiên họp.

#Tổng Bí thư #Chủ tịch nước Tô Lâm #Thủ tướng Lê Minh Hưng

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