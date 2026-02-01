Hà Nội

Tín ngưỡng độc đáo của tộc người Igbo Tây Phi

Kho tri thức

Cư trú đông đảo ở Nigeria, người Igbo là một trong những cộng đồng bản địa lớn và giàu bản sắc văn hóa nhất tại khu vực Tây Phi.

T.B (Th)
Một trong những tộc người đông dân nhất Nigeria. Người Igbo chiếm khoảng 15–18% dân số Nigeria, tập trung chủ yếu ở vùng Đông Nam đất nước, với lịch sử lâu đời và bản sắc văn hóa mạnh mẽ. Ảnh: Pinterest.
Một trong những tộc người đông dân nhất Nigeria. Người Igbo chiếm khoảng 15–18% dân số Nigeria, tập trung chủ yếu ở vùng Đông Nam đất nước, với lịch sử lâu đời và bản sắc văn hóa mạnh mẽ. Ảnh: Pinterest.
Xã hội truyền thống mang tính phi tập quyền. Khác với nhiều tộc người châu Phi khác, xã hội Igbo cổ truyền không có vua ở trung ương quyền lực, mà vận hành dựa trên hội đồng trưởng lão, làng xã tự quản và sự đồng thuận cộng đồng. Ảnh: Pinterest.
Xã hội truyền thống mang tính phi tập quyền. Khác với nhiều tộc người châu Phi khác, xã hội Igbo cổ truyền không có vua ở trung ương quyền lực, mà vận hành dựa trên hội đồng trưởng lão, làng xã tự quản và sự đồng thuận cộng đồng. Ảnh: Pinterest.
Ngôn ngữ Igbo giàu phương ngữ. Tiếng Igbo thuộc ngữ hệ Niger–Congo, có nhiều phương ngữ địa phương, phản ánh sự đa dạng văn hóa và lịch sử di cư phức tạp của cộng đồng này. Ảnh: Pinterest.
Ngôn ngữ Igbo giàu phương ngữ. Tiếng Igbo thuộc ngữ hệ Niger–Congo, có nhiều phương ngữ địa phương, phản ánh sự đa dạng văn hóa và lịch sử di cư phức tạp của cộng đồng này. Ảnh: Pinterest.
Tín ngưỡng truyền thống gắn chặt với thiên nhiên. Trước khi Kitô giáo du nhập, người Igbo thờ Chukwu – đấng tối cao – cùng nhiều vị thần tự nhiên và linh hồn tổ tiên, thể hiện mối liên hệ sâu sắc giữa con người và vũ trụ. Ảnh: 101lasttribes.com.
Tín ngưỡng truyền thống gắn chặt với thiên nhiên. Trước khi Kitô giáo du nhập, người Igbo thờ Chukwu – đấng tối cao – cùng nhiều vị thần tự nhiên và linh hồn tổ tiên, thể hiện mối liên hệ sâu sắc giữa con người và vũ trụ. Ảnh: 101lasttribes.com.
Truyền thống coi trọng giáo dục và thương mại. Cộng đồng Igbo nổi tiếng với tinh thần hiếu học, khả năng thích nghi cao và thành công trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại ở cả Nigeria lẫn cộng đồng hải ngoại. Ảnh: Pinterest.
Truyền thống coi trọng giáo dục và thương mại. Cộng đồng Igbo nổi tiếng với tinh thần hiếu học, khả năng thích nghi cao và thành công trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại ở cả Nigeria lẫn cộng đồng hải ngoại. Ảnh: Pinterest.
Nghệ thuật và thủ công mang tính biểu tượng. Người Igbo có truyền thống điêu khắc gỗ, mặt nạ nghi lễ và nghệ thuật uli – hình thức vẽ trang trí cơ thể và tường nhà mang tính biểu trưng cao. Ảnh: freepik.com.
Nghệ thuật và thủ công mang tính biểu tượng. Người Igbo có truyền thống điêu khắc gỗ, mặt nạ nghi lễ và nghệ thuật uli – hình thức vẽ trang trí cơ thể và tường nhà mang tính biểu trưng cao. Ảnh: freepik.com.
Vai trò nổi bật trong lịch sử hiện đại Nigeria. Người Igbo từng là lực lượng trung tâm trong phong trào ly khai Biafra (1967–1970), một sự kiện để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử chính trị và bản sắc tập thể của họ. Ảnh: 101lasttribes.com.
Vai trò nổi bật trong lịch sử hiện đại Nigeria. Người Igbo từng là lực lượng trung tâm trong phong trào ly khai Biafra (1967–1970), một sự kiện để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử chính trị và bản sắc tập thể của họ. Ảnh: 101lasttribes.com.
Bản sắc văn hóa vẫn được gìn giữ mạnh mẽ. Dù chịu ảnh hưởng của đô thị hóa và toàn cầu hóa, người Igbo vẫn duy trì phong tục, lễ hội và ý thức cộng đồng, tạo nên một bản sắc vừa linh hoạt vừa bền vững. Ảnh: gazettengr.com.
Bản sắc văn hóa vẫn được gìn giữ mạnh mẽ. Dù chịu ảnh hưởng của đô thị hóa và toàn cầu hóa, người Igbo vẫn duy trì phong tục, lễ hội và ý thức cộng đồng, tạo nên một bản sắc vừa linh hoạt vừa bền vững. Ảnh: gazettengr.com.
Mời quý độc giả xem video: Khởi nguồn nền văn minh / VTV2
T.B (Th)
