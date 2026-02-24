Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nhan sắc hiện tại của nữ đô vật cao 1m72 từng nổi tiếng tại hội làng đầu năm

Cộng đồng trẻ

Nhan sắc hiện tại của nữ đô vật cao 1m72 từng nổi tiếng tại hội làng đầu năm

Từng được biết đến qua hội làng dịp Tết 2025, nữ đô vật Anh Thơ hiện vẫn là gương mặt được nhiều người quan tâm trên mạng xã hội.

Trầm Phương (Tổng hợp)
Anh Thơ (sinh năm 2002, Bắc Ninh) từng gây chú ý với những màn thi đấu tại lễ hội truyền thống ở thôn Đoài, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: FBNV)
Anh Thơ (sinh năm 2002, Bắc Ninh) từng gây chú ý với những màn thi đấu tại lễ hội truyền thống ở thôn Đoài, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: FBNV)
Đoạn video giao lưu võ thuật với nhà vô địch Jiu-jitsu thế giới Đào Hồng Sơn của Anh Thơ từng viral khắp các nền tảng mạng xã hội. (Ảnh: FBNV)
Đoạn video giao lưu võ thuật với nhà vô địch Jiu-jitsu thế giới Đào Hồng Sơn của Anh Thơ từng viral khắp các nền tảng mạng xã hội. (Ảnh: FBNV)
Dù đối đầu với một vận động viên chuyên nghiệp, Anh Thơ vẫn thể hiện sự tự tin, kỹ thuật điêu luyện và sức bền đáng nể. Hình ảnh một cô gái trẻ với gương mặt thanh tú nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ trong bộ đồ vật chuyên dụng đã phá vỡ mọi định kiến về bộ môn vốn được coi là của phái mạnh này. (Ảnh: FBNV)
Dù đối đầu với một vận động viên chuyên nghiệp, Anh Thơ vẫn thể hiện sự tự tin, kỹ thuật điêu luyện và sức bền đáng nể. Hình ảnh một cô gái trẻ với gương mặt thanh tú nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ trong bộ đồ vật chuyên dụng đã phá vỡ mọi định kiến về bộ môn vốn được coi là của phái mạnh này. (Ảnh: FBNV)
Trái ngược với vẻ gai góc trên sới vật, nhan sắc đời thường của Anh Thơ được người hâm mộ ví như các "hot girl" hay người mẫu ảnh. Với chiều cao 1m72, Anh Thơ sở hữu đôi chân dài miên man và vóc dáng cân đối. (Ảnh: FBNV)
Trái ngược với vẻ gai góc trên sới vật, nhan sắc đời thường của Anh Thơ được người hâm mộ ví như các "hot girl" hay người mẫu ảnh. Với chiều cao 1m72, Anh Thơ sở hữu đôi chân dài miên man và vóc dáng cân đối. (Ảnh: FBNV)
Thay vì chạy theo chuẩn mực "mình hạc xương mai", Anh Thơ gây ấn tượng với thân hình đầy đặn, săn chắc của một người tập thể thao lâu năm. (Ảnh: FBNV)
Thay vì chạy theo chuẩn mực "mình hạc xương mai", Anh Thơ gây ấn tượng với thân hình đầy đặn, săn chắc của một người tập thể thao lâu năm. (Ảnh: FBNV)
Một năm sau thời điểm viral khắp mạng xã hội, cuộc sống Anh Thơ thay đổi khá nhiều. Cô thu hút lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội, nhận về nhiều lời mời hợp tác khác nhau. (Ảnh: FBNV)
Một năm sau thời điểm viral khắp mạng xã hội, cuộc sống Anh Thơ thay đổi khá nhiều. Cô thu hút lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội, nhận về nhiều lời mời hợp tác khác nhau. (Ảnh: FBNV)
Từ đầu năm 2025, cô gái sinh năm 2002 quyết định chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh, song song với công việc cá nhân. (Ảnh: FBNV)
Từ đầu năm 2025, cô gái sinh năm 2002 quyết định chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh, song song với công việc cá nhân. (Ảnh: FBNV)
Bên cạnh đó, cô gái trẻ cũng lấn sân sang nền tảng TikTok với những điệu nhảy bắt trend ấn tượng. Trang TikTok của Anh Thơ hiện có hơn 455.000 người theo dõi. (Ảnh: FBNV)
Bên cạnh đó, cô gái trẻ cũng lấn sân sang nền tảng TikTok với những điệu nhảy bắt trend ấn tượng. Trang TikTok của Anh Thơ hiện có hơn 455.000 người theo dõi. (Ảnh: FBNV)
Trên trang cá nhân, Anh Thơ thường xuyên đăng tải những hình ảnh với phong cách thời trang gợi cảm, cá tính. (Ảnh: FBNV)
Trên trang cá nhân, Anh Thơ thường xuyên đăng tải những hình ảnh với phong cách thời trang gợi cảm, cá tính. (Ảnh: FBNV)
Dù rẽ hướng sang kinh doanh, Anh Thơ vẫn thể hiện niềm đam mê với các bộ môn thể thao. Cô nàng thường xuyên tham gia các giải đấu bóng chuyền địa phương khác nhau. (Ảnh: FBNV)
Dù rẽ hướng sang kinh doanh, Anh Thơ vẫn thể hiện niềm đam mê với các bộ môn thể thao. Cô nàng thường xuyên tham gia các giải đấu bóng chuyền địa phương khác nhau. (Ảnh: FBNV)
Trầm Phương (Tổng hợp)
#Anh Thơ #đô vật #hội làng #bắc ninh #kỹ thuật võ thuật #thể thao

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT