Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Văn hóa vượt trội của tộc người bản địa giàu có nhất Bắc Mỹ

Kho tri thức

Văn hóa vượt trội của tộc người bản địa giàu có nhất Bắc Mỹ

Tộc người Haida là một trong những cộng đồng bản địa nổi bật nhất Bắc Mỹ, gắn bó sâu sắc với biển cả và rừng ven bờ Thái Bình Dương.

T.B (tổng hợp)
Sinh sống trên quần đảo xa xôi. Người Haida truyền thống cư trú trên quần đảo Haida Gwaii ngoài khơi British Columbia (Canada), một vùng đất giàu tài nguyên biển và rừng mưa ôn đới. Ảnh: Pinterest.
Sinh sống trên quần đảo xa xôi. Người Haida truyền thống cư trú trên quần đảo Haida Gwaii ngoài khơi British Columbia (Canada), một vùng đất giàu tài nguyên biển và rừng mưa ôn đới. Ảnh: Pinterest.
Nền văn hóa biển phát triển cao. Haida là những thủy thủ và thợ săn biển tài ba, nổi tiếng với kỹ thuật đóng thuyền độc mộc lớn dùng để đánh cá, săn hải cẩu và giao thương xa. Ảnh: Pinterest.
Nền văn hóa biển phát triển cao. Haida là những thủy thủ và thợ săn biển tài ba, nổi tiếng với kỹ thuật đóng thuyền độc mộc lớn dùng để đánh cá, săn hải cẩu và giao thương xa. Ảnh: Pinterest.
Xã hội theo chế độ mẫu hệ. Người Haida tổ chức xã hội theo dòng họ mẹ, với hai nhóm chính là Quạ và Đại bàng, chi phối hôn nhân, quyền thừa kế và nghi lễ. Ảnh: Pinterest.
Xã hội theo chế độ mẫu hệ. Người Haida tổ chức xã hội theo dòng họ mẹ, với hai nhóm chính là Quạ và Đại bàng, chi phối hôn nhân, quyền thừa kế và nghi lễ. Ảnh: Pinterest.
Nghệ thuật chạm khắc mang tính biểu tượng. Những cột totem Haida với hình đại bàng, quạ, gấu và cá voi không chỉ là tác phẩm nghệ thuật mà còn kể lại lịch sử và huyền thoại của các dòng tộc. Ảnh: Pinterest.
Nghệ thuật chạm khắc mang tính biểu tượng. Những cột totem Haida với hình đại bàng, quạ, gấu và cá voi không chỉ là tác phẩm nghệ thuật mà còn kể lại lịch sử và huyền thoại của các dòng tộc. Ảnh: Pinterest.
Giàu có nhờ tài nguyên tự nhiên. Trước khi tiếp xúc châu Âu, Haida được xem là một trong những tộc người giàu có nhất vùng Tây Bắc nhờ cá hồi, gỗ tuyết tùng và thương mại đường biển. Ảnh: Pinterest.
Giàu có nhờ tài nguyên tự nhiên. Trước khi tiếp xúc châu Âu, Haida được xem là một trong những tộc người giàu có nhất vùng Tây Bắc nhờ cá hồi, gỗ tuyết tùng và thương mại đường biển. Ảnh: Pinterest.
Ảnh hưởng mạnh trong lịch sử khu vực. Người Haida từng kiểm soát các tuyến hàng hải quan trọng, tạo ảnh hưởng lớn đến các tộc người láng giềng và cả thương nhân châu Âu thời kỳ đầu. Ảnh: Pinterest.
Ảnh hưởng mạnh trong lịch sử khu vực. Người Haida từng kiểm soát các tuyến hàng hải quan trọng, tạo ảnh hưởng lớn đến các tộc người láng giềng và cả thương nhân châu Âu thời kỳ đầu. Ảnh: Pinterest.
Ngôn ngữ từng đứng trước nguy cơ mai một. Tiếng Haida từng có rất ít người nói do ảnh hưởng của chế độ thực dân, nhưng hiện nay đang được phục hồi mạnh mẽ thông qua giáo dục và văn hóa cộng đồng. Ảnh: Pinterest.
Ngôn ngữ từng đứng trước nguy cơ mai một. Tiếng Haida từng có rất ít người nói do ảnh hưởng của chế độ thực dân, nhưng hiện nay đang được phục hồi mạnh mẽ thông qua giáo dục và văn hóa cộng đồng. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng bản sắc bản địa Canada. Ngày nay, Haida được xem là đại diện tiêu biểu cho văn hóa bản địa ven Thái Bình Dương, với nghệ thuật và truyền thống vẫn tiếp tục lan tỏa toàn cầu. Ảnh: terralingua.org.
Biểu tượng bản sắc bản địa Canada. Ngày nay, Haida được xem là đại diện tiêu biểu cho văn hóa bản địa ven Thái Bình Dương, với nghệ thuật và truyền thống vẫn tiếp tục lan tỏa toàn cầu. Ảnh: terralingua.org.
Mời quý độc giả xem video: Khởi nguồn nền văn minh / VTV2
T.B (tổng hợp)
#Văn hóa biển của người Haida #Xã hội mẫu hệ và dòng họ #Nghệ thuật chạm khắc totem #Nguồn tài nguyên tự nhiên và thương mại #Ảnh hưởng lịch sử và thương mại châu Âu #Phục hồi ngôn ngữ và văn hóa Haida

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT