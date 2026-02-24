Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Công ty 780.000 nhân viên sử dụng AI, không dùng sẽ đối mặt nguy cơ mất việc

Số hóa

Công ty 780.000 nhân viên sử dụng AI, không dùng sẽ đối mặt nguy cơ mất việc

Accenture yêu cầu toàn bộ nhân viên phải chứng minh sử dụng AI, kể cả giám đốc. Ai không nâng cấp kỹ năng sẽ đối mặt nguy cơ mất việc.

Thiên Trang (TH)
Accenture vừa ra thông báo: sử dụng AI là điều kiện bắt buộc để thăng tiến.
Accenture vừa ra thông báo: sử dụng AI là điều kiện bắt buộc để thăng tiến.
Các giám đốc cấp phó và quản lý cấp cao phải chứng minh áp dụng AI thường xuyên.
Các giám đốc cấp phó và quản lý cấp cao phải chứng minh áp dụng AI thường xuyên.
Email nội bộ khẳng định hiệu suất truyền thống không thể thay thế kỹ năng AI.
Email nội bộ khẳng định hiệu suất truyền thống không thể thay thế kỹ năng AI.
CEO Julie Sweet nhấn mạnh 780.000 nhân viên toàn cầu phải thay đổi tư duy công nghệ.
CEO Julie Sweet nhấn mạnh 780.000 nhân viên toàn cầu phải thay đổi tư duy công nghệ.
Đến nay, 550.000 nhân viên đã được đào tạo về Generative AI.
Đến nay, 550.000 nhân viên đã được đào tạo về Generative AI.
Công ty hợp tác với OpenAI, Anthropic và Palantir để đào tạo hàng chục nghìn nhân sự.
Công ty hợp tác với OpenAI, Anthropic và Palantir để đào tạo hàng chục nghìn nhân sự.
Chính sách này chưa áp dụng tại 12 quốc gia châu Âu và các bộ phận hợp đồng với Chính phủ Mỹ.
Chính sách này chưa áp dụng tại 12 quốc gia châu Âu và các bộ phận hợp đồng với Chính phủ Mỹ.
Accenture muốn trở thành tập đoàn “AI-first”, sẵn sàng sa thải nhân viên không đáp ứng yêu cầu.
Accenture muốn trở thành tập đoàn “AI-first”, sẵn sàng sa thải nhân viên không đáp ứng yêu cầu.
Mời quý độc giả xem thêm video: Dọn rác AI | Hà Nội 18h00
Thiên Trang (TH)
#Accenture #AI #nhân viên #thăng tiến #công nghệ #đào tạo

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT