Tộc người cổ xưa nhất Mexico, sống dựa vào biển cả và sa mạc

Kho tri thức

Tộc người cổ xưa nhất Mexico, sống dựa vào biển cả và sa mạc

Tộc người Seri là cộng đồng bản địa độc đáo, gắn bó sâu sắc với biển cả và sa mạc khắc nghiệt phía Tây Bắc Mexico.

T.B (tổng hợp)
Một trong những tộc người bản địa cổ xưa nhất Mexico. Người Seri, tự gọi mình là Comcaac, sinh sống lâu đời tại bang Sonora, đặc biệt quanh vịnh California, với lịch sử tồn tại trước cả các nền văn minh Trung Mỹ nổi tiếng. Ảnh: Pinterest.
Ngôn ngữ Seri hoàn toàn biệt lập. Tiếng Seri không thuộc bất kỳ hệ ngôn ngữ nào khác tại châu Mỹ, được các nhà ngôn ngữ học xếp vào nhóm ngôn ngữ cô lập, phản ánh quá trình phát triển văn hóa độc lập kéo dài hàng nghìn năm. Ảnh: Pinterest.
Văn hóa gắn chặt với biển và sa mạc. Sinh kế truyền thống của người Seri là đánh cá, săn bắt động vật biển, thu hái thực vật sa mạc, thể hiện khả năng thích nghi phi thường với môi trường khô hạn và ven biển. Ảnh: Pinterest.
Kiến thức sinh thái bản địa sâu rộng. Cộng đồng Seri sở hữu hiểu biết chi tiết về dòng hải lưu, thủy triều, mùa sinh sản của cá và đặc tính cây cối sa mạc, được truyền miệng qua nhiều thế hệ. Ảnh: Pinterest.
Nghệ thuật thủ công mang dấu ấn thiên nhiên. Họ nổi tiếng với các sản phẩm điêu khắc gỗ và đan giỏ từ sợi thực vật sa mạc, hoa văn phản ánh động vật, sóng biển và đời sống tinh thần. Ảnh: Pinterest.
Tổ chức xã hội linh hoạt theo gia đình mở rộng. Người Seri không có cấu trúc bộ lạc cứng nhắc mà tổ chức xã hội xoay quanh các nhóm gia đình, đề cao sự chia sẻ tài nguyên và trách nhiệm cộng đồng. Ảnh: amazonaws.com.
﻿ Lịch sử tiếp xúc muộn với thế giới bên ngoài. Trong nhiều thế kỷ, người Seri kháng cự mạnh mẽ sự xâm nhập của thực dân Tây Ban Nha, khiến họ trở thành một trong những cộng đồng bản địa tiếp xúc muộn nhất với văn hóa châu Âu. Ảnh: Pinterest.
Nỗ lực bảo tồn văn hóa trong thời hiện đại. Ngày nay, người Seri đang tích cực gìn giữ ngôn ngữ, nghệ thuật và tri thức truyền thống, đồng thời tham gia bảo tồn sinh thái biển tại vịnh California. Ảnh: nyt.com.
Mời quý độc giả xem video: Khởi nguồn nền văn minh / VTV2
