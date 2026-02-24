Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Jenny Huỳnh diện áo dài truyền thống 'chiếm trọn spotlight' trên phố Tây

Diện thiết kế áo dài thả dáng trên đường phố San Francisco, cô nàng Youtuber Jenny Huỳnh khiến dân mạng 'lịm tim' bởi vẻ ngoài trong trẻo, ngọt ngào.

Trầm Phương
Trên trang cá nhân của mình, "Rich kid làng YouTube" Jenny Huỳnh đã khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa khi đăng tải bộ ảnh mới với chú thích ngắn gọn: "Xuân ở San Francisco". Trong tà áo dài truyền thống, cô nàng Gen Z đã mang đến một không gian đậm chất Việt giữa lòng nước Mỹ hiện đại. (Ảnh: IGNV)
Khác với phong cách năng động thường thấy, Jenny Huỳnh chọn cho mình bộ áo dài mang sắc hồng pastel dịu dàng. Điểm nhấn của trang phục nằm ở phần ống tay phối ren tinh tế, vừa giữ được nét truyền thống vừa mang hơi thở hiện đại, trẻ trung. (Ảnh: IGNV)
Kết hợp cùng phụ kiện là một chiếc quạt gỗ chạm khắc và đóa hoa lan cài tóc cùng tông màu, Jenny Huỳnh hiện lên với vẻ ngoài trong sáng, thanh lịch nhưng vẫn không kém phần tinh nghịch đặc trưng. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh được thực hiện tại các địa điểm nổi tiếng nhất của San Francisco, tạo nên sự giao thoa văn hóa đầy thú vị. (Ảnh: IGNV)
Sự rực rỡ của những chiếc lồng đèn đỏ và không khí nhộn nhịp của phông nền làm tôn lên vẻ đẹp rạng rỡ, tràn đầy sức sống của cô nàng trong dịp đầu năm. (Ảnh: IGNV)
Hình ảnh Jenny đứng giữa những đường ray cáp treo đặc trưng, phía sau là dãy phố cao tầng mờ ảo trong sương mù, tạo nên một chiều sâu nghệ thuật độc đáo. (Ảnh: IGNV)
Tà áo dài thướt tha tung bay trước gió biển, bên cạnh biểu tượng hùng vĩ Cầu Cổng Vàng (Golden Gate Bridge) của xứ cờ hoa. (Ảnh: IGNV)
Người hâm mộ tinh ý nhận ra Jenny Huỳnh ngày càng nhuận sắc và có sự đầu tư kỹ lưỡng hơn cho hình ảnh cá nhân. Dù sống và học tập tại Mỹ từ lâu, nhưng qua bộ ảnh này, Jenny một lần nữa khẳng định tình yêu và niềm tự hào đối với văn hóa Việt Nam. (Ảnh: IGNV)
Dưới bài đăng, hàng nghìn bình luận khen ngợi đã được gửi đến nữ YouTuber "Jenny mặc áo dài xinh quá!", "Nhìn Jenny dịu dàng lạ lẫm luôn", "Đúng là mang Tết Việt đi khắp thế gian!" (Ảnh: IGNV)
Jenny Huỳnh là một trong những YouTuber nổi bật có lượng fan đông đảo sau nhiều năm làm sáng tạo nội dung. Cô thường xuyên đăng tải những vlog thú vị về du lịch, học tập và đời sống cá nhân. Sự gần gũi và thân thiện giúp Jenny Huỳnh chiếm được cảm tình của số đông người xem. (Ảnh: IGNV)
#Jenny Huỳnh #áo dài #San Francisco #văn hóa Việt #áo dài tết

