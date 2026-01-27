Hà Nội

Những điều có 1-0-2 của tộc người bản địa cổ xưa nhất Nam Phi

Kho tri thức

Khoikhoi là một trong những tộc người bản địa cổ xưa nhất miền Nam châu Phi, mang bản sắc văn hóa và lịch sử độc đáo.

T.B (tổng hợp)
Khoikhoi là cư dân chăn nuôi du mục lâu đời ở Nam Phi. Khác với nhiều nhóm săn bắt hái lượm, Khoikhoi nổi tiếng với lối sống du mục dựa vào chăn nuôi bò, cừu và dê từ hàng nghìn năm trước. Ảnh: wikimedia.org.
Tên gọi Khoikhoi mang ý nghĩa “con người thực sự”. Trong ngôn ngữ của họ, “Khoi” có nghĩa là người, việc lặp lại thể hiện niềm tự hào về bản sắc và nguồn gốc cộng đồng. Ảnh: Pinterest.
Người Khoikhoi sử dụng ngôn ngữ có âm bật đặc trưng. Ngôn ngữ Khoikhoi chứa nhiều phụ âm bật bằng lưỡi, một đặc điểm hiếm thấy trên thế giới và gây ấn tượng mạnh với các nhà ngôn ngữ học. Ảnh: 101lasttribes.com.
Họ có truyền thống chăn thả gia súc gắn liền với thiên nhiên. Gia súc không chỉ là nguồn thực phẩm mà còn là thước đo giàu nghèo, địa vị xã hội và đóng vai trò quan trọng trong nghi lễ. Ảnh: Pinterest.
Xã hội Khoikhoi được tổ chức theo các nhóm gia đình linh hoạt. Họ không xây dựng nhà cửa cố định mà sống trong những túp lều dễ tháo lắp, thuận tiện cho việc di chuyển theo mùa và nguồn nước. Ảnh: 101lasttribes.com.
Người Khoikhoi có hệ thống tín ngưỡng gắn với tự nhiên. Họ tin vào các linh hồn, thần mưa và sức mạnh siêu nhiên chi phối thời tiết, sự sinh sôi của đàn gia súc và đời sống cộng đồng. Ảnh: newscientist.com.
Ngày nay người Khoikhoi đang nỗ lực phục hồi bản sắc văn hóa. Nhiều cộng đồng Khoikhoi ở Nam Phi tìm cách bảo tồn ngôn ngữ, nghi lễ và lịch sử, khẳng định vai trò của mình trong di sản châu Phi. Ảnh: d2g6byanrj0o4m.cloudfront.net.
Mời quý độc giả xem video: Khởi nguồn nền văn minh / VTV2
#Văn hóa cổ của người Khoikhoi #Lối sống du mục chăn nuôi #Ngôn ngữ đặc trưng của Khoikhoi #Truyền thống chăn thả gia súc #Tín ngưỡng tự nhiên và thần linh #Cấu trúc xã hội linh hoạt

