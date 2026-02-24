Hà Nội

Du xuân lên Lùng Cúng, ngắm đào nở giữa thung lũng mây

Du lịch

Du xuân lên Lùng Cúng, ngắm đào nở giữa thung lũng mây

Mỗi độ Xuân về, Lùng Cúng (Nậm Có, Lào Cai) khoác sắc đào phai rực rỡ. Hoa nở khắp bản làng, vẽ nên mùa xuân bình yên giữa đại ngàn Tây Bắc.

Vân Giang/ Ảnh FB Nung's Lý
Những ngày đầu năm, khi sương núi còn bảng lảng giăng lối, thung lũng Lùng Cúng hiện lên như một bức tranh thủy mặc điểm sắc hồng. Nằm ở xã Nậm Có, tỉnh Lào Cai, nơi đây được thiên nhiên ưu ái với địa hình cao, khí hậu mát lạnh quanh năm điều kiện lý tưởng để những cây đào rừng sinh trưởng và bung nở rực rỡ mỗi độ xuân sang.
Khắp các sườn đồi, ven nương hay dọc theo những con đường đất nhỏ uốn lượn quanh bản, sắc đào phai dịu dàng trải dài như dải lụa mềm vắt ngang núi. Không ồn ào như nhiều điểm du lịch nổi tiếng, Lùng Cúng vẫn giữ được nét hoang sơ vốn có. Những hàng rào tre mộc mạc, mái nhà gỗ nép mình bên triền dốc và lối mòn đất đỏ tạo nên khung cảnh vừa nên thơ vừa gần gũi.
Điểm đặc biệt của mùa đào nơi đây không nằm ở sự rực rỡ đơn thuần, mà ở cách hoa hiện diện trong đời sống thường nhật. Hoa đào không chỉ nở trên núi rừng mà còn len lỏi vào từng góc nhỏ của bản làng. Trước hiên nhà, bên bờ rào hay cạnh bậc thềm đất, những cành đào cổ thụ chi chít nụ và hoa như mang mùa xuân gõ cửa từng mái nhà vùng cao.
Giữa sắc hồng dịu dàng ấy, nhịp sống của người dân vẫn chậm rãi và bình yên. Người lớn lên nương, trẻ nhỏ nô đùa dưới tán đào, tiếng nói cười vang lên giữa núi rừng tạo nên khung cảnh giản dị nhưng đầy sức sống. Chính vẻ đẹp mộc mạc ấy đã khiến nhiều du khách, nhiếp ảnh gia tìm về Lùng Cúng trong những năm gần đây để lưu giữ khoảnh khắc mùa xuân rất riêng của vùng cao.
Không chỉ là điểm check-in, Lùng Cúng còn hấp dẫn bởi trải nghiệm du lịch đậm chất bản địa. Đến đây, du khách có thể tản bộ qua những con đường đất nhỏ, ghé thăm nhà dân, cảm nhận không khí xuân len lỏi trong từng nếp sinh hoạt đời thường. Không gian yên tĩnh, thiên nhiên trong lành cùng sắc đào phai dịu nhẹ tạo nên cảm giác thư thái hiếm nơi nào có được.
Mùa đào ở Lùng Cúng thường kéo dài từ sau Tết Nguyên đán đến khoảng tháng 2 – 3 dương lịch, tùy vào thời tiết từng năm. Đây là thời điểm lý tưởng để khám phá một Tây Bắc rất khác không xô bồ, không náo nhiệt, chỉ có sắc hoa nở giữa đại ngàn và sự bình yên lan tỏa trong từng hơi thở núi rừng.
Giữa vô vàn điểm đến mùa xuân, Lùng Cúng vẫn giữ cho mình nét duyên thầm của vùng cao còn nhiều nguyên sơ.
Và có lẽ chính sự giản dị ấy đã làm nên sức hút bền bỉ để mỗi mùa đào nở, nơi đây lại trở thành chốn hẹn hò của những người yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp mộc mạc và tinh khôi của đất trời Tây Bắc.
Vân Giang/ Ảnh FB Nung's Lý
