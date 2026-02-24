Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Kinh ngạc thánh đường Hồi giáo kỳ vĩ nhất Thổ Nhĩ Kỳ

Kho tri thức

Kinh ngạc thánh đường Hồi giáo kỳ vĩ nhất Thổ Nhĩ Kỳ

Sừng sững giữa giao lộ Á – Âu của Istanbul, Hagia Sophia là công trình mang trong mình lớp lớp lịch sử tôn giáo và chính trị với chiều sâu gần 1.500 năm.

T.B (tổng hợp)
Được xây dựng dưới thời Hoàng đế Justinian I. Hagia Sophia được khởi công năm 532 và hoàn thành năm 537 theo lệnh của Hoàng đế Byzantine Justinian I. Khi hoàn thành, đây là nhà thờ lớn nhất thế giới Kitô giáo và là biểu tượng quyền lực của Đế chế Đông La Mã. Ảnh: Pinterest.
Được xây dựng dưới thời Hoàng đế Justinian I. Hagia Sophia được khởi công năm 532 và hoàn thành năm 537 theo lệnh của Hoàng đế Byzantine Justinian I. Khi hoàn thành, đây là nhà thờ lớn nhất thế giới Kitô giáo và là biểu tượng quyền lực của Đế chế Đông La Mã. Ảnh: Pinterest.
Mái vòm khổng lồ gây kinh ngạc. Mái vòm trung tâm cao khoảng 55 mét, đường kính hơn 30 mét, từng được xem là kỳ quan kỹ thuật thời cổ đại. Thiết kế táo bạo khiến nhiều người thời đó tin rằng mái vòm “treo lơ lửng” giữa không trung. Ảnh: Pinterest.
Mái vòm khổng lồ gây kinh ngạc. Mái vòm trung tâm cao khoảng 55 mét, đường kính hơn 30 mét, từng được xem là kỳ quan kỹ thuật thời cổ đại. Thiết kế táo bạo khiến nhiều người thời đó tin rằng mái vòm “treo lơ lửng” giữa không trung. Ảnh: Pinterest.
Từng là nhà thờ Chính thống giáo. Trong gần một thiên niên kỷ, Hagia Sophia là trung tâm tôn giáo của Chính thống giáo Đông phương, nơi diễn ra các nghi lễ trọng đại và lễ đăng quang hoàng đế Byzantine. Ảnh: Pinterest.
Từng là nhà thờ Chính thống giáo. Trong gần một thiên niên kỷ, Hagia Sophia là trung tâm tôn giáo của Chính thống giáo Đông phương, nơi diễn ra các nghi lễ trọng đại và lễ đăng quang hoàng đế Byzantine. Ảnh: Pinterest.
Chuyển thành giáo đường Hồi giáo năm 1453. Sau khi Sultan Mehmed II chinh phục Constantinople, công trình được cải tạo thành nhà thờ Hồi giáo. Các tháp minaret được bổ sung và nhiều bức khảm Kitô giáo được che phủ. Ảnh: Pinterest.
Chuyển thành giáo đường Hồi giáo năm 1453. Sau khi Sultan Mehmed II chinh phục Constantinople, công trình được cải tạo thành nhà thờ Hồi giáo. Các tháp minaret được bổ sung và nhiều bức khảm Kitô giáo được che phủ. Ảnh: Pinterest.
Từng hoạt động như bảo tàng vào thế kỷ 20. Năm 1935, dưới thời Mustafa Kemal Atatürk, Hagia Sophia được chuyển đổi thành bảo tàng, mở cửa cho công chúng và phơi bày lại nhiều bức tranh khảm Byzantine quý giá. Ảnh: Pinterest.
Từng hoạt động như bảo tàng vào thế kỷ 20. Năm 1935, dưới thời Mustafa Kemal Atatürk, Hagia Sophia được chuyển đổi thành bảo tàng, mở cửa cho công chúng và phơi bày lại nhiều bức tranh khảm Byzantine quý giá. Ảnh: Pinterest.
Trở lại vai trò nhà thờ Hồi giáo năm 2020. Năm 2020, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ quyết định chuyển Hagia Sophia thành giáo đường Hồi giáo, song vẫn cho phép du khách tham quan ngoài giờ cầu nguyện. Ảnh: Pinterest.
Trở lại vai trò nhà thờ Hồi giáo năm 2020. Năm 2020, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ quyết định chuyển Hagia Sophia thành giáo đường Hồi giáo, song vẫn cho phép du khách tham quan ngoài giờ cầu nguyện. Ảnh: Pinterest.
Sự hòa trộn kiến trúc độc đáo. Bên trong công trình, du khách có thể thấy song song biểu tượng Hồi giáo và tranh khảm Kitô giáo, tạo nên không gian hiếm có thể hiện sự giao thoa văn hóa và tín ngưỡng qua nhiều thế kỷ. Ảnh: Pinterest.
Sự hòa trộn kiến trúc độc đáo. Bên trong công trình, du khách có thể thấy song song biểu tượng Hồi giáo và tranh khảm Kitô giáo, tạo nên không gian hiếm có thể hiện sự giao thoa văn hóa và tín ngưỡng qua nhiều thế kỷ. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng của Istanbul hiện đại. Nằm tại thành phố Istanbul, Hagia Sophia là một trong những điểm tham quan nổi tiếng nhất thế giới, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm và tiếp tục là biểu tượng lịch sử – văn hóa của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng của Istanbul hiện đại. Nằm tại thành phố Istanbul, Hagia Sophia là một trong những điểm tham quan nổi tiếng nhất thế giới, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm và tiếp tục là biểu tượng lịch sử – văn hóa của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới kỳ vĩ / Quảng Ninh TV
T.B (tổng hợp)
#Lịch sử Hagia Sophia #Kiến trúc mái vòm cổ đại #Chuyển đổi tôn giáo Hagia Sophia #Hòa trộn văn hóa và tín ngưỡng #Biểu tượng Istanbul lịch sử

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT