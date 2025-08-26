Hà Nội

Những báu vật quý giá từng bị nhầm tưởng ít giá trị

Kho tri thức

Những báu vật quý giá từng bị nhầm tưởng ít giá trị

Trong thời gian qua, một số cổ vật quý giá đã được người dân tìm thấy hoặc mua với giá rẻ mà không hay biết giá trị thực sự của những hiện vật hiếm có này.

Tâm Anh (theo Grunge)
Năm 1965, Ambrose Owens đi câu cá ở bến sông Arney gần nhà ở Quận Fermanagh, Bắc Ireland. Trong lúc câu cá, ông tìm thấy thứ trông giống một thanh kiếm cũ nên vớt nó lên khỏi mặt nước. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, ông cho rằng đó là thanh sắt hoen gỉ không mấy giá trị nên ném nó vào một cái kho thóc trong trang trại của gia đình. Ảnh: YouTube/BBC News NI.
Sau 51 năm nằm trong kho, anh trai của Owens là Maurice phát hiện thanh kiếm cũ và trao cho nhà khảo cổ học Paul Logue để kiểm tra xem đó có phải hiện vật cổ xưa hay không. Ảnh: BBC.
Kết quả kiểm tra cho thấy thanh kiếm mà ông Owens tìm thấy có niên đại khoảng 2.600 năm tuổi. Đây là một vũ khí thời Đồ đồng và có thể thuộc về một chiến binh. Ảnh: Ernst Haas/Ernst Haas/Getty Images
Khi đến mua sắm tại một cửa hàng Goodwill gần Austin, Texas, Mỹ vào tháng 8/2018, Laura Young bị hấp dẫn bởi một bức tượng bán thân tác người đàn ông theo phong cách La Mã cổ đại. Cô đã mua nó với giá 34,99 USD. Ảnh: Youtube/THV11.
Về sau, Laura tò mò về nguồn gốc của bức tượng bán thân trên nên đã trao đổi với nhiều chuyên gia nghệ thuật. Cuối cùng, cô biết được đó là một bức tượng la Mã khoảng 2.000 tuổi. Ảnh: Laura Young.
Các nhà nghiên cứu tin rằng, bức tượng bán thân tạc nhà lãnh đạo quân sự La Mã Sextus Pompey. Ban đầu, nó được trưng bày trong một ngôi nhà ở Pompeii rồi được chuyển đến kho lưu trữ ngay trước khi tòa nhà bị phá hủy trong chiến tranh. Sau đó, vào khoảng những năm 1950, bức tượng được đưa tới Mỹ và lưu lạc nhiều nơi trước khi cuối cùng được Laura mua với giá rẻ mà không hay biết đó là báu vật quý giá. Ảnh: Laura Young.
Năm 2019, Anna Lee Dozier đã trả 3,99 USD để mua một chiếc bình tại cửa hàng đồ cũ gần nhà ở Washington D.C, Mỹ. Cô cứ nghĩ đó chỉ là một sản phẩm được bán cho du khách, khoảng 20 nên đặt chiếc bình trên kệ trang trí trong một căn phòng với nhiều cuốn sách yêu thích của mình. Ảnh: Youtube/WUSA9.
Năm năm sau, trong chuyến công tác đến Mexico, cô Anna đã đến thăm Bảo tàng Nhân chủng học Quốc gia và nhận thấy một chiếc bình cổ được trưng bày trông rất giống với chiếc được cô để ở nhà. Ảnh: Mexico's ambassador to the US Esteban Moctezuma Barragán.
Sau khi trở về, cô Anna tò mò về nguồn gốc chiếc bình nên đã liên lạc với đại sứ quán Mexico để các chuyên gia kiểm định xem đó có phải cổ vật hay không. Theo đó, cô nhanh chóng nhận được phản hồi xác nhận đó là một chiếc bình cổ của nền văn minh Maya. Ảnh: Mexico's ambassador to the US Esteban Moctezuma Barragán.
Hiện vật được chế tác vào khoảng năm 200 đến năm 800 sau Công nguyên. Cô Anna đã quyết định trao tặng chiếc bình cho bảo tàng ở Mexico. Ảnh: YouTube.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
#báu vật cổ đại #phát hiện khảo cổ học #bảo vật lịch sử #tìm kiếm cổ vật #cổ vật

