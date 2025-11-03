Tìm thấy đồ trang trí 10.000 tuổi khắc chim thiêng quyền lực

Hà Nội

Các nhà khảo cổ vừa phát hiện loạt vật trang trí cổ khắc hình báo và kền kền – biểu tượng quyền lực và tâm linh, giúp giải mã đời sống tinh thần người tiền sử.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Trong quá trình khai quật khảo cổ học ở Sefertepe, một phần của Dự án Đồi Đá ở Şanlıurfa, Thổ Nhĩ Kỳ, các chuyên gia đến từ trường Đại học Istanbul bất ngờ tìm thấy hai cổ vật lạ. Ảnh: @Đại học Istanbul.
Hai cổ vật này ước tính có niên đại tới 10.000 năm tuổi, thuộc Thời Kỳ Đồ Đá Mới. Ảnh: @Đại học Istanbul.
Cả hai đều thuộc đồ trang trí cổ xưa, một vật thể tạo tác khắc họa hình con báo, vật thể còn lại thì khắc họa hình một con kền kền. Ảnh: @Đại học Istanbul.
Trong khi đó, báo và kền kền cũng là các loài động vật được thể hiện rõ ràng trên các tấm bia đá và bảng đá tại các khu định cư nổi tiếng như Sayburç, Karahantepe và Göbeklitepe. Ảnh: @Đại học Istanbul.
Vì thế, có thể nói rằng phát hiện này cực kỳ quan trọng, vì chúng chứng minh mối liên hệ của Sefertepe với các khu định cư trên đồi đá khác. Ảnh: @Đại học Istanbul.
Điều này cũng cho thấy một mạng lưới các giá trị văn hóa chung nằm trong khu vực. Ảnh: @Đại học Istanbul.
Đồng thời, nhấn mạnh rằng khám phá này mang đến những hiểu biết mới về Thời Kỳ Đồ Đá Mới. Ảnh: @Đại học Istanbul.
Ngoài ra, hai vật thể tạo tác khắc họa hình con báo và kền kền này cho thấy sự toàn vẹn văn hóa và các giá trị biểu tượng cổ xưa của khu vực Sefertepe. Ảnh: @Đại học Istanbul.
