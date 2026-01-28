Hà Nội

Tiktoker đình đám Linda Ngô thả dáng trong bikini, khoe bụng bầu vượt mặt

Cộng đồng trẻ

Tiktoker đình đám Linda Ngô thả dáng trong bikini, khoe bụng bầu vượt mặt

'Mẹ bầu' đình đám Linda Ngô vừa tung bộ ảnh bikini cực 'cháy', khoe trọn nhan sắc rạng rỡ và vòng hai vượt mặt trong chuyến nghỉ dưỡng reset tinh thần.

Trầm Phương
Mới đây, "mẹ bầu" hot nhất nhì làng TikTok - Linda Ngô đã khiến cộng đồng mạng một phen xôn xao khi đăng tải loạt ảnh cực cuốn hút tại một khu nghỉ dưỡng sang trọng. Đi kèm với những khung hình lung linh, cô nàng dí dỏm chia sẻ: “Một chút vitamin sea để reset lại tinh thần”. (Ảnh IGNV)
Trong bộ ảnh mới, Linda Ngô tự tin diện bộ bikini màu vàng nhạt nhẹ nhàng, kết hợp khéo léo cùng áo sơ mi trắng khoác ngoài và quần ống rộng ton-sur-ton. (Ảnh IGNV)
Dù đang ở những tháng cuối của thai kỳ với vòng hai "vượt mặt", nữ TikToker vẫn giữ được thần thái rạng rỡ, tươi tắn và vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ. (Ảnh IGNV)
Kể từ khi công bố tin vui, Linda Ngô và ông xã Phong Đạt luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía công chúng. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường hài hước nhưng không kém phần ngọt ngào khi cùng nhau chuẩn bị đón thành viên mới. (Ảnh IGNV)
Dù trong giai đoạn thai kỳ, Linda Ngô vẫn duy trì năng lượng tích cực và phong cách thời trang biến hóa đa dạng. Cô không ngần ngại thử sức với nhiều style khác nhau, từ năng động, cá tính đến quyến rũ, hiện đại. (Ảnh IGNV)
Chuyến đi biển lần này được xem là khoảng thời gian nghỉ ngơi, thư giãn của Linda Ngô để "nạp lại năng lượng" trước khi bước vào hành trình vượt cạn quan trọng. (Ảnh IGNV)
Trước đó, Linda Ngô cũng đã khiến cư dân mạng "thả tim" không ngớt khi khoe nhan sắc nhẹ nhàng, thanh lịch trong bộ váy trắng tinh khôi cũng trong chuyến nghỉ dưỡng này. (Ảnh IGNV)
Cô chọn cho mình một chiếc đầm maxi trắng dài với họa tiết chìm tinh tế. Thiết kế ôm sát nhẹ nhàng giúp nữ Tiktoker khoe khéo đường cong của một người phụ nữ đang thực hiện thiên chức làm mẹ mà vẫn giữ được sự sang trọng, nữ tính. (Ảnh IGNV)
Đặc biệt, trong loạt ảnh này không thể thiếu sự xuất hiện của "phó nháy" kiêm ông xã tận tâm - Phong Đạt. Cặp đôi đã có những khoảnh khắc cực kỳ tình cảm khi Phong Đạt nhẹ nhàng ôm lấy và đặt tay lên bụng vợ. (Ảnh IGNV)
Vào đầu tháng 12/2025, Linda Ngô cùng chồng chính thức xác nhận mang thai con đầu lòng ở tuổi 25. Thông tin này khiến người hâm mộ của cặp đôi vô cùng bất ngờ và vỡ òa trong hạnh phúc. Ngay sau khi công bố, trang cá nhân của cả hai đã ngập tràn những lời chúc tốt đẹp từ bạn bè, đồng nghiệp và vô vàn người theo dõi, (Ảnh: FBNV)
#Linda Ngô #bà bầu #thai kỳ #kỳ nghỉ dưỡng #TikTok #phong cách thời trang

