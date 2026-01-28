Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hot girl gây tranh cãi với bộ ảnh diện bikini thả dáng giữa tuyết trắng

Cộng đồng trẻ

Hot girl gây tranh cãi với bộ ảnh diện bikini thả dáng giữa tuyết trắng

Bất chấp cái lạnh âm độ tại Nhật Bản, một hot girl Việt mới đây đã khiến mạng xã hội 'bùng nổ' khi tung bộ ảnh bikini siêu nóng bỏng giữa trời tuyết trắng.

Trầm Phương
Mới đây, cộng đồng mạng lại được một phen "dậy sóng" trước loạt ảnh check-in đầy táo bạo của một cô nàng trong chuyến du lịch Nhật Bản. Thay vì trang phục giữ ấm dày cộm như đa số du khách, cô nàng lại chọn phong cách "thời trang phang thời tiết" khiến người xem vừa xuýt xoa vừa... lo giùm. (Ảnh: FBNV)
Mới đây, cộng đồng mạng lại được một phen "dậy sóng" trước loạt ảnh check-in đầy táo bạo của một cô nàng trong chuyến du lịch Nhật Bản. Thay vì trang phục giữ ấm dày cộm như đa số du khách, cô nàng lại chọn phong cách "thời trang phang thời tiết" khiến người xem vừa xuýt xoa vừa... lo giùm. (Ảnh: FBNV)
Theo đó trong bộ ảnh, cô gái đã có màn thả dáng đầy táo bạo. Cô chọn bộ bikini chất liệu lông trắng đồng điệu với màu tuyết, kết hợp cùng mũ lông và boots cao cổ để tạo điểm nhấn. (Ảnh: FBNV)
Theo đó trong bộ ảnh, cô gái đã có màn thả dáng đầy táo bạo. Cô chọn bộ bikini chất liệu lông trắng đồng điệu với màu tuyết, kết hợp cùng mũ lông và boots cao cổ để tạo điểm nhấn. (Ảnh: FBNV)
Dưới cái lạnh âm độ, cô nàng vẫn tự tin khoe trọn vòng eo thon gọn và làn da trắng ngần, tạo nên một sự đối lập thị giác cực mạnh giữa cái lạnh của băng giá và sự nóng bỏng của hình thể. (Ảnh: FBNV)
Dưới cái lạnh âm độ, cô nàng vẫn tự tin khoe trọn vòng eo thon gọn và làn da trắng ngần, tạo nên một sự đối lập thị giác cực mạnh giữa cái lạnh của băng giá và sự nóng bỏng của hình thể. (Ảnh: FBNV)
Để có được những thước hình "sống ảo" để đời này, cô nàng đã phải chịu đựng nhiệt độ khắc nghiệt, cho thấy mức độ chịu chơi và sự đầu tư nghiêm túc cho hình ảnh cá nhân. (Ảnh: FBNV)
Để có được những thước hình "sống ảo" để đời này, cô nàng đã phải chịu đựng nhiệt độ khắc nghiệt, cho thấy mức độ chịu chơi và sự đầu tư nghiêm túc cho hình ảnh cá nhân. (Ảnh: FBNV)
Sau khi bộ ảnh trở nên viral, các "thám tử mạng" đã nhanh chóng tìm ra thông tin của cô nàng. Đó chính là Cao Ngọc Minh Thư, thường được biết đến với biệt danh là Chum. Cô là một gương mặt khá nổi bật trên mạng xã hội với hơn 55.000 người theo dõi trên Facebook cá nhân. (Ảnh: FBNV)
Sau khi bộ ảnh trở nên viral, các "thám tử mạng" đã nhanh chóng tìm ra thông tin của cô nàng. Đó chính là Cao Ngọc Minh Thư, thường được biết đến với biệt danh là Chum. Cô là một gương mặt khá nổi bật trên mạng xã hội với hơn 55.000 người theo dõi trên Facebook cá nhân. (Ảnh: FBNV)
Được biết, bộ ảnh gây bão này được thực hiện trong chuyến du lịch Nhật Bản gần đây của Minh Thư. Cô nàng đã chọn một khu nghỉ dưỡng mang phong cách truyền thống để làm nền cho màn thả dáng táo bạo của mình. (Ảnh: FBNV)
Được biết, bộ ảnh gây bão này được thực hiện trong chuyến du lịch Nhật Bản gần đây của Minh Thư. Cô nàng đã chọn một khu nghỉ dưỡng mang phong cách truyền thống để làm nền cho màn thả dáng táo bạo của mình. (Ảnh: FBNV)
Dưới bài đăng, bên cạnh những lời khen có cánh như "Tuyết cũng phải tan chảy trước vẻ đẹp này", không ít người bày tỏ sự "run rẩy" thay cho cô nàng. Nhiều ý kiến cho rằng việc diện đồ quá ngắn giữa trời tuyết có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe. (Ảnh: FBNV)
Dưới bài đăng, bên cạnh những lời khen có cánh như "Tuyết cũng phải tan chảy trước vẻ đẹp này", không ít người bày tỏ sự "run rẩy" thay cho cô nàng. Nhiều ý kiến cho rằng việc diện đồ quá ngắn giữa trời tuyết có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe. (Ảnh: FBNV)
Một số ý kiến khác lại cho rằng phong cách này có phần "quá đà" so với không gian công cộng tại xứ sở hoa anh đào. (Ảnh: FBNV)
Một số ý kiến khác lại cho rằng phong cách này có phần "quá đà" so với không gian công cộng tại xứ sở hoa anh đào. (Ảnh: FBNV)
Sở hữu gương mặt thanh tú và gu thời trang đa dạng, Cao Ngọc Minh Thư từ lâu đã là cái tên quen thuộc trong giới mẫu ảnh. (Ảnh: FBNV)
Sở hữu gương mặt thanh tú và gu thời trang đa dạng, Cao Ngọc Minh Thư từ lâu đã là cái tên quen thuộc trong giới mẫu ảnh. (Ảnh: FBNV)
Dù gây ra không ít tranh luận, nhưng không thể phủ nhận bộ ảnh của Minh Thư đã tạo nên một sức hút khó cưỡng, giúp tên tuổi của cô ngày càng được biết đến rộng rãi hơn. (Ảnh: FBNV)
Dù gây ra không ít tranh luận, nhưng không thể phủ nhận bộ ảnh của Minh Thư đã tạo nên một sức hút khó cưỡng, giúp tên tuổi của cô ngày càng được biết đến rộng rãi hơn. (Ảnh: FBNV)
Trầm Phương
#hot girl #bikini #tuyết #du lịch Nhật Bản #hot girl Minh Thư #thời trang bikini

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT