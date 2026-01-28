Hà Nội

Bà xã Rhymastic tự tin khoe dáng mẹ bầu 5 tháng cực 'slay'

Cộng đồng trẻ

Bà xã Rhymastic tự tin khoe dáng mẹ bầu 5 tháng cực 'slay'

Dù đang ở tháng thứ 5 của thai kỳ, Thanh Huyền  vợ rapper Rhymastic vẫn khiến dân mạng trầm trồ bởi nhan sắc rạng rỡ phong cách thời trang cực 'slay'.

Trầm Phương
Mới đây, trên trang cá nhân, hot girl Lai Thanh Huyền (biệt danh Mít) đã chia sẻ loạt khoảnh khắc nghỉ dưỡng đầy sang chảnh. Ngay lập tức, bộ ảnh thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng không chỉ bởi thần thái ngút ngàn mà còn bởi phong cách thời trang mẹ bầu cực kỳ ấn tượng. (Ảnh: IGNV)
Trong những khung hình vừa đăng tải, Thanh Huyền diện bộ trang phục màu trắng với chất liệu mỏng nhẹ, thiết kế bèo nhún điệu đà nhưng không kém phần quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Chiếc áo croptop dạng yếm giúp cô khéo léo khoe trọn vòng 2 đang lùm lùm ở tháng thứ 5, cùng đôi chân thon gọn đáng mơ ước. (Ảnh: IGNV)
Thay vì chọn những bộ đồ rộng thùng thình để che dáng, bà xã Rhymastic tự tin khoe đường cong của người phụ nữ khi mang thai. Thần thái tự tin, ánh mắt cuốn hút kết hợp cùng phụ kiện là những loại trái cây nhiệt đới tạo nên một tổng thể vừa ngọt ngào, vừa hiện đại. (Ảnh: IGNV)
Nhiều khán giả nhận xét Thanh Huyền dường như không hề có dấu hiệu mệt mỏi hay xuống sắc của "mẹ bầu". Ngược lại, làn da căng bóng và nụ cười rạng rỡ của cô cho thấy một tinh thần lạc quan và sự chăm sóc bản thân kỹ lưỡng. (Ảnh: IGNV)
Cách tạo dáng bên hồ bơi hay dưới nắng mai giúp Thanh Huyền tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên, tràn đầy sức sống. (Ảnh: IGNV)
Lại Thanh Huyền và Rhymastic luôn được biết đến là một trong những cặp đôi đẹp nhất nhì làng rap Việt. (Ảnh: IGNV)
Sau sự chào đời của bé Ma Bư, việc cặp đôi chuẩn bị đón thêm thành viên thứ hai là niềm vui lớn đối với người hâm mộ. (Ảnh: IGNV)
Sự ủng hộ và chăm sóc từ ông xã chính là nguồn động lực lớn giúp "chị đẹp" Thanh Huyền luôn giữ được phong độ nhan sắc đỉnh cao như hiện tại. (Ảnh: IGNV)
Trên trang cá nhân, cô nàng thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc tận hưởng các chuyến du lịch trong thời gian thai kỳ, gặp gỡ bạn bè với tinh thần lạc quan và thần thái rạng rỡ. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
