Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện, kỳ vọng mới từ thực tiễn

Đây không chỉ là yêu cầu của thực tiễn phát triển, mà còn là mong muốn, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước. Từ Quảng Ninh, địa phương đi đầu trong nhiều mô hình đổi mới tổ chức bộ máy, các ý kiến đóng góp cho thấy rõ niềm tin, sự đồng thuận và nguyện vọng Đảng ta tiếp tục hoàn thiện năng lực lãnh đạo trong giai đoạn mới.

Những định hướng lớn về thể chế, tổ chức bộ máy được triển khai quyết liệt sẽ tạo nền tảng quan trọng để Đảng lãnh đạo đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIV của Đảng xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá chiến lược. Trong đó, nhiệm vụ "Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; đổi mới đồng bộ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tự đổi mới, tự hoàn thiện để tăng cường hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, nhất là xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa" được nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, với nhiều ý kiến góp ý sâu sắc.

Ths Đào Thị Mai Hương, Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Trường Đào tạo Cán bộ Nguyễn Văn Cừ, tỉnh Quảng Ninh cho rằng, những kết quả trong gần 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII cho thấy công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt nhiều dấu ấn nổi bật, đặc biệt là trong tổ chức bộ máy.

"Dự thảo văn kiện lần này nhấn mạnh yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh một cách toàn diện, tức là toàn diện trên mọi mặt, từ tư tưởng, tổ chức, đạo đức đến năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Đảng ta thể hiện rõ quyết tâm xây dựng Đảng thật sự là đạo đức, là văn minh, xứng đáng với vai trò là Đảng lãnh đạo, Đảng cầm quyền; đem lại sự phát triển cho đất nước, hạnh phúc cho nhân dân. Đồng thời, Trung ương cũng tiến hành tổng kết 40 năm đổi mới, làm rõ nhiều vấn đề lý luận mới, những nội dung sẽ trở thành kim chỉ nam cho sự phát triển trong thời gian tới. Đây là những bài học rất sâu sắc và có ý nghĩa nền tảng trong công tác xây dựng Đảng", Ths Đào Thị Mai Hương nói.

Bà Hoàng Thị Hà, Trưởng Ban xây dựng Đảng phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh cũng cho rằng, việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện không chỉ là nhiệm vụ nội tại của Đảng, mà còn là điều kiện tiên quyết để củng cố niềm tin của nhân dân, đảm bảo sự thống nhất trong ý chí và hành động, đưa đất nước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn trong giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo.

"Việc nhấn mạnh mục tiêu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện cho thấy Đảng ta kiên định phương châm tự đổi mới, tự chỉnh đốn; đồng thời nhận diện đúng những yêu cầu mới của thời kỳ phát triển nhanh, bền vững và hội nhập. Trong những năm qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt là đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng", bà Hà nói.

Ở góc nhìn thể chế và bộ máy, ông Nguyễn Minh Hải, Phó Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Đào tạo Cán bộ Nguyễn Văn Cừ đánh giá những kết quả về tinh gọn bộ máy là bước phát triển vượt bậc, thể hiện trên ba phương diện: sắp xếp tổ chức đồng bộ, vận hành hiệu quả hơn; sáp nhập đơn vị hành chính tạo đột phá về mô hình chính quyền địa phương và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật để bảo đảm quá trình này được thực thi thống nhất.

"Đảng đã xác định ba "điểm nghẽn" lớn đối với phát triển đất nước: thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực. Lần này, dự thảo văn kiện nhấn mạnh hoàn thiện thể chế là khâu đột phá trọng yếu nhất, được xem như "chìa khóa vàng" cho phát triển bền vững… Khi pháp luật đầy đủ, chặt chẽ, minh bạch thì việc kiểm soát quyền lực sẽ tốt hơn, từ đó tạo đà cho đất nước phát triển mạnh mẽ", ông Hải cho biết.

Những thay đổi từ tổ chức bộ máy đến yêu cầu nhiệm vụ mới cũng được cán bộ, đảng viên ở cơ sở cảm nhận rõ nét. Ông Nguyễn Đăng Bẩy, Bí thư Chi bộ, Trưởng Khu phố 3 Hùng Thắng, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh cho rằng chất lượng đội ngũ đảng viên ngày càng nâng lên; uy tín của Đảng được củng cố, đặc biệt thông qua công tác phòng chống tham nhũng, an sinh xã hội trong dịch COVID-19 và thiên tai vừa qua.

Dù mô hình chính quyền hai cấp thời gian đầu tạo áp lực lớn cho cán bộ ở cơ sở, nhưng qua từng giai đoạn, bản lĩnh, năng lực và tinh thần trách nhiệm được nâng cao rõ rệt.

"Trước hết phải nói rằng chất lượng đội ngũ đảng viên hiện nay đã được nâng lên rất nhiều. Những việc làm kiên quyết của Đảng trong thời gian qua, nhất là công tác phòng, chống tham nhũng đã tạo lan tỏa rất rộng; uy tín của Đảng được nâng lên rõ rệt, nhân dân tin tưởng hơn. Tôi cho rằng, phân cấp, phân quyền nếu được triển khai sớm hơn thì càng phát huy năng lực cán bộ, khuyến khích dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Thể chế nếu còn vướng mắc thì giống như dòng sông bị chặn lại, nước không thể chảy. Khi khơi thông được những vướng mắc về thể chế, nguồn lực xã hội và lực lượng sản xuất sẽ được giải phóng mạnh mẽ; khoa học công nghệ được áp dụng nhiều hơn vào thực tiễn, mang lại hiệu quả cao", ông Bẩy nói.

Từ các ý kiến cho thấy, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV đã nhận được sự đồng thuận cao.

Từ các ý kiến cho thấy, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV đã nhận được sự đồng thuận cao. Niềm tin của nhân dân và đội ngũ đảng viên vào sự lãnh đạo của Đảng tiếp tục được củng cố.