Tiếp tục sắp xếp lại các hội quần chúng thật tinh gọn

Tiếp tục tổ chức sắp xếp lại các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ vào hoạt động trực thuộc MTTQ Việt Nam theo hướng dẫn giảm số lượng hội.

Sáng 9/7, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ tư khoá X.

hoàn thành xoá nhà tạm, dột nát trước ngày 31/8

Nhắc tới nội dung kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định, 6 tháng đầu năm, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác năm 2025, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, nỗ lực phấn đấu cơ bản hoàn thành 6 nội dung chương trình mà Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X đã xác định.

Trong đó, nổi bật là MTTQ Việt Nam các cấp đã tập hợp, động viên các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, giai tầng xã hội đoàn kết, tranh thủ thời cơ thuận lợi, khắc phục mọi khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đóng góp công sức để đất nước ta đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm là 7,52%. Công tác an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng an ninh được giữ vững, đối ngoại đảng, ngoại giao của nhà nước và đối ngoại nhân dân được tăng cường, vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế không ngừng được nâng lên, lòng dân an yên, niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước được củng cố và tăng cường.

Cũng theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, dưới sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã phối hợp với Chính phủ tổ chức triển khai thành công chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát trong toàn quốc”, thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và những ngày lễ lớn trong năm 2025. Đến nay đã có 18 tỉnh hoàn thành và 16 tỉnh nữa sẽ hoàn thành nhà cho người có công trước 27/7/2025 và hoàn thành toàn bộ chương trình vào 31/8/2025 để chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

“Từ nguồn ngân sách và nguồn lực xã hội hóa là 17.802 tỷ đồng, chúng ta đã huy động được 113 ngàn lượt người tham gia với trên 1 triệu ngày công. Đến nay đã hoàn thành 264.000/274.000 căn nhà, đạt 95,3%. Đây là cuộc vận động toàn dân, toàn diện và khi ý đảng, lòng dân hòa quyện với nhau chúng ta đã triển khai đồng bộ với sự đóng góp của MTTQ các cấp.”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nói.

sắp xếp, tinh gọn bộ máy hiệu quả

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng cho biết, MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đã quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW; các kết luận, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để triển khai đồng bộ, nhanh chóng, quyết liệt, hiệu quả. Với quyết tâm chính trị cao đã bước đầu góp phần vào thành công của cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiệu năng, hiệu lực hiệu quả, sát dân, phục vụ nhân dân, chuyển từ chính quyền quản lý sang chính quyền kiến tạo cho sự phát triển.

Cũng theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, từ ngày 1/7, cơ bản bộ máy đã hoạt động thông suốt, không có vướng mắc. Lần đầu tiên trong lịch sử, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp chuẩn bị dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; chủ trì dự án sửa đổi Luật MTTQ Việt Nam, Luật Công đoàn, Luật Thanh niên, Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.

triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm

Đề cập tới những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2025, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm của mình, động viên các doanh nghiệp, tầng lớp nhân dân phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 8% năm 2025; tham gia chuẩn bị các nội dung liên quan tới Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, mà trước mắt là Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Thực hiện Nghị quyết số 60-NQ/TW, ngày 12/4/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 18 ban hành Kế hoạch 56-KH/BCĐ ngày 4/7/2025 tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp. Trong đó giao cho Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương 10 nhiệm vụ cụ thể:

Thứ nhất là quyết định tổ chức lại các tổ chức đảng trực thuộc tại các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, phù hợp, đồng bộ với mô hình sau khi tổ chức, sắp xếp lại.

Thứ hai là lãnh đạo, chỉ đạo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan khẩn trương triển khai chương trình tập huấn cho đoàn viên, thanh niên là sinh viên chuyên ngành liên quan đến công nghệ thông tin của các trường đại học, cao đẳng, thanh niên tình nguyện về dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính, đưa về hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân các xã, phường, đặc khu, nhất là vùng xa, vùng khó khăn khi vận hành bộ máy trong thời gian đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thứ ba là tham mưu, rà soát, điều chỉnh, bổ sung chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức trực thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Thứ tư là chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương hướng dẫn tổ chức Đại hội của các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng cấp Trung ương, bảo đảm thiết thực, tiết kiệm sau khi tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam.

Thứ năm là lãnh đạo, chỉ đạo việc hướng dẫn các địa phương thực hiện sắp xếp các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trực thuộc MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã;

Thứ sáu là lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục tổ chức sắp xếp lại các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ vào hoạt động trực thuộc MTTQ Việt Nam, theo hướng dẫn giảm số lượng hội, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong, hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Thứ bảy là lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan báo chí trực thuộc UBTƯ MTTQ Việt Nam, đảm bảo quản lý thống nhất, nâng cao hiệu quả hoạt động theo hướng tinh gọn tối đa, giảm số lượng các cơ quan báo chí, tạp chí, chỉ duy trì các đơn vị thực sự cần thiết.

Thứ tám là lãnh đạo, chỉ đạo việc chuẩn bị Đại hội MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương sau Đại hội Đảng toàn quốc và bầu cử đại biểu Quốc hội.

Thứ chín là lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về quy định thi hành Điều lệ MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, chuyên môn nghiệp vụ, quy trình, hoàn tất thủ tục về công tác tổ chức Mặt trận, Công đoàn, Cựu chiến binh, phụ nữ, thanh niên, thiếu niên nhi đồng… bằng hình thức trực tuyến.

Thứ mười là Lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân đồng thuận, thống nhất, có trách nhiệm cao với xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương. Thực hiện đại đoàn kết toàn dân sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, sắp xếp, tổ chức các đơn vị, bộ máy, các cơ quan, đơn vị, hệ thống chính trị gắn với xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp.

Nhấn mạnh các nhiệm vụ đã xác định rõ, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến mong muốn Đoàn Chủ tịch lan tỏa tinh thần đoàn kết, thống nhất và ý chí vươn tầm để mọi hoạt động của Mặt trận đều phải hướng tới mục tiêu xây dựng “Đất nước hùng cường và nhân dân hạnh phúc”.