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Doanh nghiệp

Tiếp nối tại Hà Nội, giải Marathon Quốc tế TP HCM Techcombank mùa 9 khởi động

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2026 – Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank chính thức khởi động mùa thứ 9. Dưới sự chỉ đạo của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Du lịch và Sở Văn hóa, Thể thao Thành phố, Nhà tài trợ Chiến lược - Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) tổ chức.

PV

Là giải chạy biểu trưng mang tên Thành phố, giải đã trở thành một trong những sự kiện thể thao cộng đồng có quy mô, sức ảnh hưởng hàng đầu Việt Nam, không chỉ góp phần thúc đẩy du lịch thể thao, tạo động lực cho kinh tế dịch vụ, mà còn thu hút ngày càng nhiều du khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty Sunrise Events Vietnam (SEV) là đơn vị vận hành.

Gần một thập kỷ kiến tạo giá trị vượt trội

Đồng hành cùng định hướng quốc gia về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW, được khẳng định mạnh mẽ một lần nữa tại lễ phát động toàn dân tập luyện thể thao ngày 10/10 vừa qua, giải chạy Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank Mùa thứ 9 tiếp tục lan tỏa vai trò của thể thao, kết nối cộng đồng, mở rộng quy mô, cơ hội tham gia thể thao và củng cố chất lượng tổ chức theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu đa dạng của vận động viên trong và ngoài nước.

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Hành trình gần một thập kỷ được đầu tư bài bản và không ngừng đổi mới đã giúp giải chạy trở thành biểu tượng của lối sống năng động và tinh thần vượt trội, đồng thời tạo ra những giá trị kinh tế - xã hội bền vững, góp phần thúc đẩy du lịch, quảng bá hình ảnh điểm đến và lan tỏa khát vọng về một Việt Nam khỏe mạnh hơn.

Tại những đô thị như New York, London, Tokyo hay Chicago, marathon đã trở thành một phần trong hệ sinh thái du lịch và thương hiệu điểm đến. Trong khi đó, giải marathon quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Mùa thứ 8 năm 2025 đã có hơn 23.200 vận động viên từ 81 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Theo đánh giá của Ban Tổ chức, tổng tác động kinh tế của giải trong giai đoạn 2022–2025 ước tính đạt hơn 25,7 triệu USD, phản ánh khả năng thu hút du khách và thúc đẩy hoạt động lưu trú, ẩm thực, mua sắm cùng các dịch vụ địa phương.

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Qua 8 mùa, Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank đã trở thành một trong những sự kiện thể thao cộng đồng có tác động tích cực đối với ngành du lịch Thành phố. Giải đấu góp phần thúc đẩy các hoạt động lưu trú, dịch vụ, thương mại và quảng bá hình ảnh một Thành phố Hồ Chí Minh năng động, hiện đại và hội nhập. Chúng tôi tin rằng, với những đổi mới trong Mùa giải thứ 9 giải đấu sẽ tiếp tục nâng cao sức hấp dẫn của du lịch thể thao, đóng góp vào mục tiêu đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành điểm đến hàng đầu của các sự kiện thể thao quốc tế trong khu vực.”

Ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: “Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank là một trong những hoạt động góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển thể dục, thể thao và nâng cao sức khỏe Nhân dân theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW, thúc đẩy ngày càng nhiều người dân tham gia rèn luyện thể chất và hình thành lối sống năng động. Chúng tôi đánh giá cao những đổi mới của Mùa thứ 9, từ việc duy trì các tiêu chuẩn chuyên môn quốc tế đến nâng cao trải nghiệm thi đấu của vận động viên, từ đó nâng cao thành tích marathon tại Việt Nam.”

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Bà Thái Minh Diễm Tú, Giám đốc Khối Tiếp thị Techcombank khẳng định: “Gần một thập kỷ đồng hành cùng Thành phố Hồ Chí Minh, Techcombank tự hào góp phần kiến tạo và nâng tầm Giải chạy biểu trưng của thành phố trở thành giải đấu tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu Việt Nam. Bước sang mùa giải thứ 9, chúng tôi không chỉ đầu tư để nâng cao chất lượng và trải nghiệm theo những chuẩn mực ngày càng cao của thế giới, mà còn kiên định với mục tiêu lớn hơn: lan tỏa lối sống năng động, thúc đẩy thể thao cộng đồng và góp phần hiện thực hóa khát vọng về một Việt Nam khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn và phát triển bền vững hơn. Đó cũng chính là tinh thần ‘Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội’ mà Techcombank kiên định theo đuổi trong nhiều năm qua.”

Mùa giải thứ 9: Lan tỏa tinh thần vận động toàn dân vì một Việt Nam khỏe mạnh

Đáng chú ý, cự ly 5KM lần đầu tiên được tổ chức riêng vào chiều thứ Bảy, ngày 05/12, tạo điều kiện để nhiều gia đình, người mới bắt đầu có cơ hội tham gia ngày hội thể thao quy mô lớn. Làng Marathon cũng được nâng cấp với không gian rộng rãi, thuận tiện tiếp cận hơn, phục vụ các hoạt động triển lãm và trải nghiệm trong tuần lễ sự kiện.

Cùng với đó, SEV RunConcierge, trợ lý số ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên nền tảng NeuRun, lần đầu được triển khai sau khi ứng dụng thành công tại giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank Mùa thứ 5 vừa rồi. Công nghệ hỗ trợ vận động viên tra cứu thông tin giải đấu và khám phá các trải nghiệm điểm đến, kết nối hành trình thể thao với các hoạt động du lịch, dịch vụ của Thành phố.

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Cung đường chạy tiếp tục là điểm nhấn với những địa danh biểu tượng của Thành phố Hồ Chí Minh, được chứng nhận bởi Hiệp hội Marathon và Chạy đường dài Quốc tế (AIMS) và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam. Nếu Hà Nội mang đến trải nghiệm chạy bộ giữa những cung đường di sản, lịch sử và văn hóa Thủ đô, thì thành phố Hồ Chí Minh ghi dấu bằng sự năng động của một trung tâm kinh tế và tài chính quốc tế, nơi marathon kết nối thể thao với du lịch, thương mại, dịch vụ và trải nghiệm đô thị.

Bà Anh Võ, Tổng Giám đốc Công ty Sunrise Events Vietnam, chia sẻ: “Sau tám mùa giải, chúng tôi tiếp tục đặt mục tiêu nâng cao chất lượng tổ chức theo các tiêu chuẩn quốc tế, mang đến trải nghiệm ngày càng tốt hơn cho vận động viên. Những thay đổi trong mùa thứ 9, từ cự ly 5KM được tổ chức riêng đến ứng dụng công nghệ AI, đều hướng tới nâng cao an toàn, chất lượng vận hành và trải nghiệm người tham dự. Đây là nền tảng để giải tiếp tục phát triển bền vững, nâng cao năng lực tổ chức và củng cố vị thế của Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank trên bản đồ marathon khu vực.”

Bên cạnh ngày thi đấu chính thức, tuần lễ sự kiện từ ngày 04–06/12/2026 sẽ diễn ra với chuỗi hoạt động gắn kết tại Làng Marathon. Trong đó, Giải chạy thiếu nhi KIDS RUN do Techcom Life - Nhà tài trợ Chính sẽ diễn ra vào thứ Bảy, ngày 05/12, tạo cơ hội để trẻ em làm quen với vận động và hình thành lối sống năng động từ sớm. Hoạt động tiếp tục thể hiện cam kết của Techcom Life, thuộc hệ sinh thái Techcombank, trong việc đồng hành cùng các gia đình Việt và góp phần chuẩn bị nền tảng vững chắc cho thế hệ tương lai.

VỀ SUNRISE EVENTS VIỆT NAM

Sunrise Events Việt Nam (SEV) được thành lập vào năm 2015 và là đơn vị được cấp phép độc quyền của World Triathlon Corporation cho các sự kiện IRONMAN, IRONMAN 70.3, 5150 Triathlon Series và IRONKIDS tại Việt Nam. Tầm nhìn của SEV là truyền cảm hứng cho các cá nhân phát huy hết tiềm năng của họ thông qua sức mạnh của thể thao và các thói quen lành mạnh. Bắt đầu với Việt Nam, sứ mệnh của công ty là tạo ra các sự kiện có đông người tham gia được mong chờ nhất, mở rộng hệ sinh thái y tế và chăm sóc sức khỏe, đồng thời mang lại tác động biến đổi và bền vững cho các cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng mà công ty hướng tới. SEV cũng tổ chức các sự kiện thể thao sức bền và những trải nghiệm có một không hai, bao gồm IRONMAN Việt Nam, IRONMAN 70.3 Đà Nẵng, IRONMAN 70.3 Phú Quốc, IRONMAN 5150 Phú Quốc, SUNRISE SPRINT Việt Nam, IRONKIDS Việt Nam, IRONKIDS Phú Quốc, Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, Giải Marathon Quốc tế Hà Nội và KIDS RUN.

VỀ TECHCOMBANK

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, HoSE: TCB) là một Doanh nghiệp Quốc gia tiêu biểu, đồng thời cũng là một trong những định chế tài chính có quy mô, giá trị và mức độ ảnh hưởng hàng đầu Việt Nam. Với tầm nhìn “Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống”, Techcombank đang tiên phong kiến tạo tương lai của ngành tài chính – ngân hàng, từng bước khẳng định vị thế của một ngân hàng dẫn đầu khu vực châu Á và vươn tầm quốc tế. Với chiến lược khách hàng là trọng tâm, Techcombank hiện đang cung cấp các giải pháp tài chính và dịch vụ ngân hàng đa dạng tới hơn 18 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp; thông qua mạng lưới điểm giao dịch trải dài khắp Việt Nam cũng như dịch vụ ngân hàng số dẫn đầu thị trường. Phương pháp tiếp cận hệ sinh thái, hợp tác đối tác của Ngân hàng trong nhiều lĩnh vực kinh tế chủ chốt giúp tạo nên sự khác biệt cho Techcombank tại một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới.

Techcombank hiện được xếp hạng Ba3 bởi Moody’s, BB bởi S&P, và BB- bởi Fitch, nằm trong nhóm những ngân hàng thương mại cổ phần được xếp hạng tín nhiệm cao nhất tại Việt Nam. Techcombank đồng thời xác lập thành tích nổi bật với “hat-trick” danh hiệu “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam” trong 3 năm liên tiếp (2024-2026) từ các tổ chức quốc tế uy tín như Global Finance, FinanceAsia và Euromoney.

#Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank #Techcombank #Marathon #Du lịch thể thao #Sunrise Events Vietnam

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Với cơ chế quy đổi tiền từ số kilomet, chiến dịch chuyển hóa hoạt động chạy bộ hàng ngày của từng cá nhân thành hành động đóng góp cụ thể. Chương trình thu hút gần 32.000 vận động viên và 1.500 câu lạc bộ tham gia, tạo nên lượng thảo luận tự nhiên lớn với hàng trăm ngàn lượt tương tác. Sân chơi trực tuyến này ghi nhận những con số tích lũy kỷ lục từ cộng đồng. Ở góc độ cá nhân, các chân chạy phong trào Lâm Vương Duy Anh (Cần Thơ) dẫn đầu với 378,97 km, Thiên Hoàng (Vinh) bám đuổi sát nút với 365,77 km. Ở góc độ tập thể, giải chạy ghi nhận nỗ lực đặc biệt từ nhóm “1 mình” – nơi 2.277 thành viên cùng chung sức để đóng góp tổng cự ly lên tới 21.522,4 km.

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