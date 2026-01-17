Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi: Vì sao nhà thầu giá thấp nhất bị loại?

Gói thầu vệ sinh cảnh quan năm 2026 của Công ty ĐHĐ vừa tìm được chủ nhân. Đáng chú ý, một nhà thầu bỏ giá thấp nhất đã bị loại đầy tiếc nuối vì rào cản kỹ thuật.

Trong hoạt động đấu thầu, không phải cứ "bỏ giá rẻ" là có thể chạm tay vào hợp đồng. Câu chuyện tại gói thầu "Vệ sinh cảnh quan các khu vực thuộc quản lý của Công ty ĐHĐ năm 2026" (mã TBMT: IB2500575347) do Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (ĐHĐ) làm chủ đầu tư là một minh chứng điển hình cho việc yêu cầu kỹ thuật đóng vai trò "chốt chặn" quyết định.

Cuộc đua tam mã và "cú sảy chân" của đơn vị báo giá thấp nhất

Theo Biên bản mở thầu ghi nhận vào lúc 10:01 ngày 18/12/2025, gói thầu này thu hút sự tham gia của 3 nhà thầu với các mức giá dự thầu có sự chênh lệch đáng kể. Cụ thể:

Công ty TNHH Đông Dương Star: 1.344.000.000 đồng.

Hộ kinh doanh Hồ Hoàng Phi: 1.446.000.000 đồng.

Hộ kinh doanh Phạm Thị Đào: 1.476.000.000 đồng.

Nhìn vào các con số, Đông Dương Star chiếm ưu thế tuyệt đối về giá khi thấp hơn đơn vị đứng thứ hai tới 102 triệu đồng. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng lại gọi tên Hộ kinh doanh Hồ Hoàng Phi.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 2736/KHVT ngày 23/12/2025, Công ty TNHH Đông Dương Star đã bị loại ở bước đánh giá kỹ thuật. Lý do được Tổ chuyên gia nêu rõ: Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về nhân sự thực hiện gói thầu. Tại Chương V của E-HSMT, chủ đầu tư yêu cầu nhân công phải là người địa phương, có hộ khẩu thường trú (HKTT) tại nơi thực hiện hợp đồng. Dù Đông Dương Star có danh sách nhân sự nhưng lại không chứng minh được các cá nhân này là người địa phương theo yêu cầu.

Yêu cầu kỹ thuật: Sự khắt khe cần thiết hay rào cản?

Yêu cầu kỹ thuật trong Chương V được phân tích chi tiết, nhằm đảm bảo vệ sinh cảnh quan các khu vực quản lý của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi. Nhà thầu phải đề xuất phương án kỹ thuật đáp ứng: Tại khu vực văn phòng, nhà máy Thủy điện Đa Nhim, Sông Pha và nhà trực vận hành sửa chữa Đa Nhim: Thường xuyên quét dọn, nhổ cỏ, thu dọn gốc cành cây khô, tàu dừa, cắt phát dây leo hàng rào; chăm sóc hoa cây xanh hàng ngày; thu gom rác thải sinh hoạt hàng tuần vào hố rác quy định; cắt cỏ, tỉa cành cây hàng tháng. Yêu cầu nhân công: 06 người địa phương (nam 20-60 tuổi, nữ 20-55 tuổi, sức khỏe tốt, lý lịch rõ ràng, khám sức khỏe theo quy định), làm việc 08 giờ/ngày, 26 ngày/tháng, chấp hành an toàn lao động, PCCC. Tương tự cho các khu vực khác: Khu vực Đơn Dương yêu cầu 03 người, Bảo Lộc 02 người, Hàm Thuận - Đa Mi 06 người, với nhiệm vụ cụ thể như vệ sinh văn phòng, nhà máy, CNN, đập tràn, chăm sóc cây xanh, thu gom rác.

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định: "Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư có quyền đưa ra các tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với đặc thù công việc. Việc yêu cầu nhân sự địa phương tại các khu vực nhà máy thủy điện - vốn là các mục tiêu quan trọng về an ninh năng lượng - là có cơ sở để đảm bảo tính ổn định, am hiểu địa bàn và khả năng ứng phó sự cố tại chỗ. Tuy nhiên, yêu cầu này phải được quy định rõ ràng trong E-HSMT để đảm bảo tính minh bạch."

Đồng quan điểm, Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng: "Việc thực hiện vệ sinh cảnh quan tại các nhà máy thủy điện không đơn thuần là cắt cỏ, tỉa cây mà còn gắn liền với công tác PCCC và bảo vệ an toàn hành lang nguồn nước. Việc nhà thầu Đông Dương Star bị loại vì không đáp ứng HKTT nhân sự cho thấy chủ đầu tư rất coi trọng tính cam kết bền vững của đội ngũ lao động tại hiện trường."

Một phần Quyết định số 653/QĐ-TĐĐHĐ ngày 31/12/2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi. Nguồn MSC

Chân dung "người chiến thắng": Hộ kinh doanh Hồ Hoàng Phi

Vượt qua các đối thủ, Hộ kinh doanh Hồ Hoàng Phi đã chính thức trúng thầu với giá 1.446.000.000 đồng. Đây là mức giá tiết kiệm cho ngân sách hơn 37 triệu đồng so với giá gói thầu 1.483.440.000 đồng.

Dữ liệu cho thấy, Hộ kinh doanh Hồ Hoàng Phi (MST: 8240465677). Đơn vị này do ông Hồ Hoàng Phi làm chủ, được cấp mã định danh vn8240465677 từ năm 2012.

Xét về "bản đồ" năng lực, đơn vị này là một cái tên khá quen thuộc trong phân khúc dịch vụ phi tư vấn địa phương. Tính đến thời điểm hiện tại, Hộ kinh doanh Hồ Hoàng Phi đã tham gia tổng cộng 23 gói thầu, trong đó thắng 10 gói, thua 12 gói và 1 gói chưa có kết quả. Tỷ lệ trúng thầu đạt mức trung bình, cho thấy sự cạnh tranh sòng phẳng của đơn vị này trên thị trường. Việc có trụ sở tại xã Lâm Sơn - nơi gần với các khu vực vận hành của thủy điện Đa Nhim - chính là lợi thế then chốt giúp nhà thầu này đáp ứng được "bài toán" nhân sự địa phương mà E-HSMT đề ra.

Quy trình chặt chẽ

Dữ liệu hồ sơ cho thấy lộ trình triển khai gói thầu được thực hiện rất bài bản, đúng quy định của Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn mới nhất như Luật 90/2025:

Ngày 08/12/2025: Ông Đặng Văn Cường - Tổng Giám đốc Công ty ĐHĐ ký Quyết định số 612/QĐ-TĐĐHĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Ngày 09/12/2025: Tiếp tục ký Quyết định số 617/QĐ-TĐĐHĐ phê duyệt E-HSMT.

Ngày 23/12/2025: Tổ chuyên gia (gồm ông Đỗ Minh Lộc - Phó TGĐ làm Tổ trưởng, ông Phạm Hoàng Hải - Trưởng phòng KHVT và bà Nhâm Thị Huyền Thao - Chuyên viên TCKT) hoàn tất Báo cáo đánh giá 2736/KHVT.

Ngày 31/12/2025: Ông Đặng Văn Cường chính thức ký Quyết định số 653/QĐ-TĐĐHĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Quá trình thương thảo hợp đồng cũng được thực hiện kỹ lưỡng vào ngày 25/12/2025 (Biên bản số 252/2025/BB-TĐĐHĐ-HHP) , đảm bảo các điều khoản về phạm vi công việc như quét dọn, cắt cỏ, chăm sóc hoa tại các khu vực nhà máy, đập tràn và các khu trực vận hành được thống nhất tuyệt đối.

Gói thầu IB2500575347 khép lại với kết quả khách quan, phản ánh đúng tinh thần của Luật Đấu thầu hiện hành: Nhà thầu tốt nhất không chỉ là nhà thầu có giá rẻ nhất, mà phải là nhà thầu đáp ứng đầy đủ và tốt nhất các yêu cầu kỹ thuật đặc thù của dự án. Với việc tin tưởng giao trọng trách cho một hộ kinh doanh địa phương có kinh nghiệm, Công ty ĐHĐ không chỉ đảm bảo diện mạo cảnh quan cho các công trình thủy điện trọng điểm mà còn góp phần tạo việc làm ổn định cho lao động tại chỗ – một khía cạnh đầy tính trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.