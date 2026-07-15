Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương tưởng niệm tại Ngã ba Đồng Lộc

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Hạo Nhiên

Ngày 15/7, Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh).

Đi cùng đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Chính ủy Quân khu 4; Nguyễn Khắc Thận - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

6a5736c0128e3.jpg
Đồng chí Trần Cẩm Tú cùng đoàn công tác dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tại đây, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn công tác đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc - nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sĩ thanh niên xung phong trong cả nước và Khu mộ 10 nữ Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các thành viên trong đoàn đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự toàn vẹn lãnh thổ và cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

6a5736a9c8d34.jpg
Đồng chí Trần Cẩm Tú dâng hương, dâng hoa tại Khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong ở Ngã ba Đồng Lộc.

Sáng cùng ngày, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, đồng chí Trần Cẩm Tú cùng đoàn công tác cũng đã thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, ý chí đấu tranh vì độc lập dân tộc, hòa bình và hạnh phúc của Nhân dân.

#Thường trực Ban Bí thư #Trần Cẩm Tú #Ngã ba Đồng Lộc #dâng hương #anh hùng #liệt sĩ

Bài liên quan

Chính trị

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương tưởng niệm tại Ngã ba Đồng Lộc

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Ngày 19/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn công tác đã tới dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh).

672676932-122243625812041359-308318827230412607-n.jpg
Thủ tướng chính phủ Lê Minh Hưng đặt vòng hoa tại Khu mộ 10 nữ anh hùng Thanh niên xung phong Đồng Lộc.
Xem chi tiết

Chính trị

Tổng Bí thư dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tình báo CAND

Trong suốt 80 năm qua, lực lượng Tình báo Công an nhân dân đã góp phần quan trọng trong xây dựng, bảo vệ đất nước và giữ gìn an ninh quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm - Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm - Ảnh: TTXVN

Sáng 8/2, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tình báo Công an nhân dân và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

Xem chi tiết

Xã hội

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), sáng 3/2, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Dự lễ viếng có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới