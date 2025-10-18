Thủ tướng yêu cầu giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật trong thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 199/CĐ-TTg về giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật trong thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Công điện nêu rõ, để tiếp tục tăng cường công tác xây dựng pháp luật trong thời gian tới và chuẩn bị tốt nhất các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ được giao chủ trì soạn thảo các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng, tiến độ xây dựng dự án, dự thảo. Quán triệt, thực hiện nghiêm tinh thần "6 tăng cường", làm rõ "6 sao" và bảo đảm "6 phải" trong công tác xây dựng pháp luật theo Nghị quyết số 278/NQ-CP ngày 13/9/2025 của Chính phủ.

Thủ tướng yêu cầu nâng cao chất lượng hồ sơ từ khâu xây dựng chính sách đến soạn thảo văn bản, chỉ áp dụng thủ tục rút gọn trong trường hợp thực sự cần thiết; tăng cường trách nhiệm, chủ động làm việc với các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan liên quan trong quá trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết.

Thủ tướng giao các cơ quan chủ trì thẩm định kết luận rõ dự án, dự thảo đủ hay chưa đủ điều kiện trình, nêu rõ yêu cầu, nội dung cần hoàn thiện, tăng cường theo dõi việc tiếp thu ý kiến thẩm định. Kiên quyết không thông qua những dự án, dự thảo không đủ điều kiện, "không vì tiến độ mà bỏ qua chất lượng".

Văn phòng Chính phủ được giao phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm định trong quá trình xử lý văn bản ở giai đoạn trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chủ động báo cáo, đề xuất cho ý kiến về những nội dung còn có ý kiến khác nhau trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Về việc trình Quốc hội các dự án luật, nghị quyết tại Kỳ họp thứ 10, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Tư pháp chủ trì soạn thảo 6 dự án luật, nghị quyết chưa được Chính phủ xem xét, trình Quốc hội khẩn trương chỉ đạo hoàn thiện để kịp trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10. Bộ Tư pháp khẩn trương tổ chức thẩm định các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Các Phó Thủ tướng Chính phủ theo lĩnh vực được phân công trực tiếp chỉ đạo Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trong công tác xây dựng, trình các dự án luật, nghị quyết, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định.