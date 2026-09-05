Thủ tướng phát biểu khai giảng năm học mới và khánh thành trường nội trú

Sáng ngày 5/9, trong không khí hân hoan của Lễ khai giảng năm học mới 2026 – 2027 và Lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, Thủ tướng Chính phủ đã dự và phát biểu chỉ đạo quan trọng đối với toàn ngành Giáo dục.



Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới gần 27 triệu học sinh, sinh viên, cùng toàn thể lực lượng nhà giáo và người lao động ngành Giáo dục trên cả nước. Thủ tướng đặc biệt biểu dương nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang và các đơn vị thi công đã khẩn trương hoàn thành các điểm trường nội trú biên giới khang trang, kịp thời đưa vào sử dụng ngay trước thềm năm học mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”. Muốn đất nước mạnh cần có con người giỏi; muốn có con người giỏi cần có một nền giáo dục tốt, không chỉ giúp người học tích lũy kiến thức, rèn luyện năng lực tư duy, khả năng làm việc, sáng tạo và thích ứng mà còn phát triển hài hòa và toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ; biết trân trọng lịch sử, văn hóa dân tộc và có khát vọng cống hiến. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu từng căn dặn: “Vì lợi ích mười năm trồng cây. Vì lợi ích trăm năm trồng người”; “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”.

Sự nghiệp giáo dục là một hành trình dài, được vun đắp liên tục và bền bỉ từ những bài học đầu đời đến khi mỗi người trưởng thành, bước vào cuộc sống và lao động, cống hiến. Mỗi kiến thức tích lũy, mỗi kỹ năng rèn luyện, mỗi phẩm chất hình thành hôm nay đều là nền tảng cho năng lực và nhân cách của các cháu trong tương lai.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu truyền hình Lào Cai trong Lễ khai giảng năm học mới 2026-2027

Trong hành trình đó, năm học 2026 – 2027 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng: Là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; là năm học của sự đổi mới về tư duy, cách làm và chất lượng, hướng tới tạo chuyển biến, đột phá mạnh mẽ trong phát triển giáo dục và đào tạo, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Cùng với Lễ khai giảng hôm nay, chúng ta đồng loạt khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền sau hơn 01 năm tập trung cao độ triển khai. Mỗi ngôi trường được đưa vào hoạt động không đơn thuần là một công trình mới mà còn là điểm tựa của niềm tin và tương lai; để khoảng cách địa lý hay hoàn cảnh gia đình không ngăn cản ước mơ học tập, rèn luyện của các cháu; đồng thời thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước đối với thế hệ tương lai.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn sự nỗ lực, quyết tâm cao của các Bộ, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang, các tổ chức, cá nhân cùng đội ngũ kỹ sư, công nhân, người lao động đã làm việc khẩn trương trong điều kiện địa hình, thời tiết khó khăn; biểu dương sự nhiệt huyết của các thầy cô giáo và sự chung tay của đồng bào để những ngôi trường sớm hoàn thành, kịp đón các cháu bước vào năm học mới.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, với khát vọng lớn về một Việt Nam phát triển, hùng cường, thịnh vượng, Thủ tướng lưu ý ngành Giáo dục phải đi trước một bước, thực sự trở thành nền tảng và động lực then chốt. Điều đó đòi hỏi phải chuyển mạnh từ tư duy “dạy những gì mình có” sang “dạy những gì người học và đất nước cần”; từ truyền thụ kiến thức đơn thuần sang phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực; từ coi trọng điểm số sang đánh giá sự tiến bộ thực chất của từng học sinh.

Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã xác định: “Giáo dục, đào tạo phải bảo đảm “học đi đôi với hành”, “lý thuyết gắn liền với thực tiễn”, “nhà trường gắn liền với xã hội”; “Đột phá phát triển giáo dục và đào tạo phải bắt đầu từ đổi mới tư duy, nhận thức và thể chế”. Như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh: Giáo dục và đào tạo có vai trò đặc biệt trong chuẩn bị con người cho tương lai đất nước; năm học này phải tạo được tinh thần mới, cách làm mới, tạo chuyển biến và kết quả thực chất trong mỗi nhà trường, đến từng lớp học. Với tinh thần đó, năm học 2026 - 2027 phải là năm đổi mới thực chất từ bên trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học, từng người thầy, từng học sinh, sinh viên và toàn ngành Giáo dục.

Thủ tướng đề nghị toàn ngành Giáo dục tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý và phương pháp dạy học; lấy người học làm trung tâm, nhà trường làm nền tảng, thầy cô giáo làm động lực, gia đình là điểm tựa và xã hội là nguồn lực đồng hành. Xây dựng nhà trường thực sự là môi trường thân thiện, an toàn, lành mạnh, nhân văn; nơi học sinh được tôn trọng, khuyến khích sáng tạo và nuôi dưỡng ước mơ. Kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, giảm áp lực không cần thiết; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tối đa tiềm năng, sở trường của từng cháu.

Thủ tướng cũng đề nghị các địa phương và nhà trường quan tâm đặc biệt đến việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Giáo dục hiện đại không xa rời cội nguồn. Các cháu cần tiếp thu tri thức mới nhất của nhân loại, làm chủ công nghệ mới, nhưng đồng thời phải nắm vững truyền thống, lịch sử và văn hóa dân tộc. Các cháu có thể vươn xa ra thế giới nhưng trong trái tim luôn có Tổ quốc.

Đánh giá cao vai trò không thể thay thế của đội ngũ nhà giáo, Thủ tướng nhấn mạnh: "Trong mọi thời đại, người thầy luôn giữ một vị trí đặc biệt cao quý. Ngày nay công nghệ và trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ việc tìm kiếm kiến thức nhưng không gì thay thế được tình yêu thương, sự mẫu mực và khả năng truyền cảm hứng của người thầy. Một lời động viên đúng lúc có thể tiếp thêm tự tin; một bài giảng hay có thể khơi dậy niềm đam mê; một người thầy tận tụy có thể làm thay đổi cuộc đời của nhiều thế hệ học trò. Tôi mong các thầy, cô giáo luôn giữ trọn tình yêu nghề; không ngừng học hỏi, làm chủ công nghệ mới, đổi mới phương pháp giảng dạy; dành cho học trò sự công bằng, lòng tin yêu và sự quan tâm chân thành.

Bên cạnh đó, Thủ tướng mong các bậc phụ huynh luôn là “điểm tựa gia đình” vững chắc, đồng hành cùng nhà trường; lắng nghe, chia sẻ, tin tưởng và truyền cảm hứng để chắp cánh cho những ước mơ, khát vọng của con em mình."

Nhắn gửi các cháu học sinh, sinh viên, Thủ tướng nhấn mạnh: "Mỗi năm học mới là một cơ hội để các cháu khám phá bản thân, học hỏi điều mới và tiến gần hơn đến ước mơ. Hãy chăm chỉ, kiên trì học tập, rèn luyện thật tốt; nuôi dưỡng hoài bão để sau này trưởng thành, lập nghiệp và đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.

Các cháu đang sống trong một thời đại thay đổi rất nhanh. Vì vậy, bên cạnh việc học kiến thức, hãy học cách tư duy độc lập, biết phân biệt đúng – sai, biết yêu thương, chia sẻ; học cách làm việc nhóm, làm chủ công nghệ chứ không để công nghệ làm chủ mình; học cách nỗ lực phấn đấu và hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Hãy giữ trái tim trong sáng, khát vọng vươn lên và tình yêu quê hương – để trở thành những công dân toàn cầu nhưng trước hết phải là những công dân Việt Nam giàu lòng yêu nước, có trách nhiệm với gia đình và xã hội.

Bày tỏ niềm tin tưởng trước toàn thể đại biểu, thầy cô giáo và phụ huynh, Thủ tướng khẳng định với khí thế sục sôi của ngày tựu trường cùng quyết tâm đổi mới toàn diện, năm học 2026 – 2027 chắc chắn sẽ ghi dấu bước đột phá mạnh mẽ về chất lượng. Đây sẽ là mốc khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới của giáo dục nước nhà, nâng tầm Việt Nam thành một dân tộc thông thái, góp phần đưa đất nước bứt phá nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.