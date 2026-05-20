Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giới tính - Gia đình

Thủ tướng hỏa tốc chỉ đạo tăng cường phòng chống đuối nước trẻ em

Công điện của Thủ tướng nhấn mạnh việc rà soát khu vực nguy hiểm, tăng cường dạy bơi, quản lý trẻ em ngoài giờ học, đẩy mạnh truyền thông phòng tránh đuối nước.

Thúy Nga

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa có công điện hỏa tốc gửi Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố; Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em.

Theo nội dung công điện, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước trẻ em gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Ngày 16/5/2026, vụ đuối nước tại xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk khiến 4 học sinh tử vong. Tiếp đó, ngày 18/5/2026, thêm 5 học sinh tử vong do đuối nước tại xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ.

duoi-nuoc.jpg
Tìm kiếm trẻ đuối nước tại Sông Lô, Phú Thọ - Ảnh nguồn

Trước tình hình trên, Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Đắk Lắk và Phú Thọ khẩn trương chỉ đạo lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm các học sinh còn mất tích; đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân, hỗ trợ khắc phục hậu quả và phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân các vụ việc.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường triển khai các giải pháp phòng, chống đuối nước trẻ em, đặc biệt trong thời gian nghỉ hè – thời điểm nguy cơ tai nạn gia tăng.

Trong đó, các địa phương cần rà soát toàn bộ khu vực ao hồ, sông suối, hố nước, công trình xây dựng, điểm có nguy cơ mất an toàn; tổ chức cắm biển cảnh báo, rào chắn và có biện pháp phòng ngừa phù hợp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng tránh đuối nước, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho học sinh; tăng cường tổ chức dạy bơi, phổ cập kỹ năng bơi an toàn cho trẻ em.

duoi-nuoc-1.jpg
Cần quản lý trẻ để phòng tránh tai nạn đuối nước ngày hè - Ảnh minh họa nguồn Internet

Bộ Y tế phối hợp hướng dẫn công tác sơ cấp cứu đuối nước, nâng cao năng lực cấp cứu ban đầu tại cộng đồng nhằm giảm nguy cơ tử vong và di chứng do tai nạn đuối nước.

Thủ tướng đồng thời đề nghị các tổ chức đoàn thể, chính quyền cơ sở và gia đình tăng cường quản lý trẻ em trong dịp hè, không để trẻ tự ý tắm sông, suối, ao hồ khi không có người lớn giám sát.

Đuối nước hiện vẫn là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em tại Việt Nam, đặc biệt vào mùa hè và mùa mưa bão.

Các chuyên gia khuyến cáo, ngoài việc học bơi, trẻ cần được trang bị kỹ năng an toàn dưới nước, kỹ năng xử trí tình huống nguy hiểm và luôn có sự giám sát của người lớn khi tham gia các hoạt động gần sông, hồ, biển.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video Cảnh báo tình trạng đuối nước dịp hè:

(Nguồn: THĐT)
#Chính sách phòng chống đuối nước trẻ em #Tăng cường giáo dục kỹ năng an toàn #Rà soát khu vực nguy hiểm #Vai trò của chính quyền địa phương #Tuyên truyền phòng tránh đuối nước #Giảm thiểu tai nạn mùa hè

Bài liên quan

Xã hội

Phú Thọ thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình có 5 học sinh đuối nước

Lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ đã đến thăm hỏi, động viên và chia buồn với 5 gia đình có con tử vong do đuối nước.

Ngày 19/5, ông Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã đến thăm hỏi, động viên và chia buồn với 5 gia đình có con tử vong do đuối nước trên địa bàn xã Sông Lô.

Tại các gia đình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu cùng đoàn công tác đã thắp hương, gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân các nạn nhân; động viên các gia đình sớm vượt qua nỗi đau mất mát, ổn định tinh thần và cuộc sống.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Nhiều trẻ tử vong do đuối nước, Bộ Y tế yêu cầu khẩn siết an toàn sông, hồ

Sau hàng loạt vụ tai nạn thương tâm, Bộ Y tế đề nghị các địa phương rà soát khu vực nguy hiểm, tăng dạy bơi và kỹ năng an toàn cho trẻ em.

Theo Bộ Y tế, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn thương tích nghiêm trọng, đặc biệt là các vụ đuối nước trẻ em gây hậu quả nặng nề. Dịp nghỉ hè cùng thời điểm bước vào mùa mưa bão được đánh giá là giai đoạn nguy cơ cao, nhất là tại khu vực sông, suối, ao hồ, vùng ngập lụt, công trình chứa nước và các điểm vui chơi tự phát chưa bảo đảm an toàn.

duoi-nuoc1.jpg
Hàng chục người tìm kiếm thi thể cháu bé bị đuối nước ở Quảng Ngãi - Ảnh nguồn Internet
Xem chi tiết

Xã hội

Phú Thọ: 5 học sinh đuối nước thương tâm

Đến khoảng 17h, lực lượng chức năng đã đưa được cả 5 thi thể các em học sinh đuối nước ở sông Lô lên bờ.

Chiều 18/5, lãnh đạo UBND xã Sông Lô (tỉnh Phú Thọ) cho biết, các cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ việc 5 học sinh đuối nước thương tâm xảy ra trên địa bàn.

fb-img-1779106623962.jpg
Hiện trường vụ việc tập trung rất đông người dân.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới