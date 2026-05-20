Thủ tướng hỏa tốc chỉ đạo tăng cường phòng chống đuối nước trẻ em

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa có công điện hỏa tốc gửi Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố; Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em.

Theo nội dung công điện, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước trẻ em gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Ngày 16/5/2026, vụ đuối nước tại xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk khiến 4 học sinh tử vong. Tiếp đó, ngày 18/5/2026, thêm 5 học sinh tử vong do đuối nước tại xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ.

Tìm kiếm trẻ đuối nước tại Sông Lô, Phú Thọ

Trước tình hình trên, Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Đắk Lắk và Phú Thọ khẩn trương chỉ đạo lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm các học sinh còn mất tích; đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân, hỗ trợ khắc phục hậu quả và phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân các vụ việc.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường triển khai các giải pháp phòng, chống đuối nước trẻ em, đặc biệt trong thời gian nghỉ hè – thời điểm nguy cơ tai nạn gia tăng.

Trong đó, các địa phương cần rà soát toàn bộ khu vực ao hồ, sông suối, hố nước, công trình xây dựng, điểm có nguy cơ mất an toàn; tổ chức cắm biển cảnh báo, rào chắn và có biện pháp phòng ngừa phù hợp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng tránh đuối nước, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho học sinh; tăng cường tổ chức dạy bơi, phổ cập kỹ năng bơi an toàn cho trẻ em.

Cần quản lý trẻ để phòng tránh tai nạn đuối nước ngày hè

Bộ Y tế phối hợp hướng dẫn công tác sơ cấp cứu đuối nước, nâng cao năng lực cấp cứu ban đầu tại cộng đồng nhằm giảm nguy cơ tử vong và di chứng do tai nạn đuối nước.

Thủ tướng đồng thời đề nghị các tổ chức đoàn thể, chính quyền cơ sở và gia đình tăng cường quản lý trẻ em trong dịp hè, không để trẻ tự ý tắm sông, suối, ao hồ khi không có người lớn giám sát.

Đuối nước hiện vẫn là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em tại Việt Nam, đặc biệt vào mùa hè và mùa mưa bão.

Các chuyên gia khuyến cáo, ngoài việc học bơi, trẻ cần được trang bị kỹ năng an toàn dưới nước, kỹ năng xử trí tình huống nguy hiểm và luôn có sự giám sát của người lớn khi tham gia các hoạt động gần sông, hồ, biển.

