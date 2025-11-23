Hà Nội

Chính trị

Thủ tướng Canada và Chủ tịch EU hoan nghênh Việt Nam làm Chủ tịch CPTPP 2026

Chủ tịch EU, Thủ tướng Canada hoan nghênh Việt Nam làm Chủ tịch CPTPP 2026, đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư và thương mại số giữa các khu vực.

Theo Lại Hoa/VOV

Chiều 22/11, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc làm việc với Thủ tướng Canada Mark Carney và Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Âu (EU) Ursula von der Leyen để thảo luận về định hướng tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư giữa các nước thành viên CPTPP và EU.

Ba nhà lãnh đạo hoan nghênh việc thiết lập Đối thoại Thương mại và đầu tư CPTPP - EU trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động sâu sắc, đối mặt với nhiều thách thức; nhấn mạnh đây là bước tiến quan trọng nhằm tăng cường gắn kết giữa hai khu vực kinh tế năng động hàng đầu thế giới và củng cố trật tự thương mại toàn cầu mở, công bằng và dựa trên luật lệ. Ba nhà lãnh đạo nhận định hợp tác CPTPP - EU có tiềm năng lớn, không chỉ thúc đẩy thương mại, đầu tư giữa hai bên mà còn góp phần tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế thế giới.

Thủ tướng Canada khẳng định sẽ ưu tiên, đầu tư nguồn lực để thúc đẩy hợp tác giữa CPTPP - EU và đề xuất giao các bộ, ngành các nước trao đổi, cụ thể hoá nội dung hợp tác. Chủ tịch Ủy ban EU bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác thương mại số, tiến tới ký kết hiệp định giữa hai bên về vấn đề này.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Canada Mark Carney và Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Âu (EU) Ursula von der Leyen.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác giữa CPTPP và EU và bày tỏ vui mừng việc phiên Đối thoại Thương mại và đầu tư CPTPP - EU lần đầu tiên đã diễn ra tốt đẹp trong tuần qua và hai bên đã thống nhất thông qua Tuyên bố chung. Thủ tướng cho rằng hợp tác CPTPP - EU có ý nghĩa quan trọng, theo đó cần đẩy nhanh tiến trình xây dựng khung khổ hợp tác.

Chia sẻ về kế hoạch đảm nhiệm Chủ tịch luân phiên CPTPP năm 2026, Thủ tướng cho biết Việt Nam đang chuẩn bị kỹ lưỡng và rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ tích cực của các thành viên CPTPP.

Việt Nam sẽ kế thừa, phát huy những thành quả của CPTPP, đồng thời nỗ lực cùng các đối tác đưa CPTPP phát triển ngày càng năng động, thực chất và hiệu quả, thúc đẩy thương mại giữa các thành viên. Thủ tướng cũng cho biết, trong năm 2026, Việt Nam xác định rõ Đối thoại Thương mại và đầu tư CPTPP - EU là một trong những ưu tiên hàng đầu.

Thủ tướng Canada và Chủ tịch Ủy ban EU bày tỏ đánh giá cao chia sẻ của Thủ tướng Chính phủ, hoan nghênh Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch CPTPP 2026 và khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ để Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò quan trọng này nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư giữa các thành viên CPTPP cũng như giữa CPTPP và các đối tác.

Hiệp định CPTPP là FTA thế hệ mới đầu tiên mà Việt Nam tham gia và cũng là một trong những thành viên sáng lập. Cho đến nay, Hiệp định CPTPP có 12 thành viên, bao gồm: Australia, Brunei, Canada, Chile, Malaysia, Nhật Bản, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Vương quốc Anh và Việt Nam.

