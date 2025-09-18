Hà Nội

Kiến thức cần biết

Thủ tục cấp sổ đỏ sau sát nhập tỉnh thực hiện ở cấp nào?

Thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu là không quá 3 ngày làm việc.

ThS.LS Trần Kim Thọ

Hỏi: Xin KH&ĐS cho biết quy định mới về cấp sổ đỏ nhanh trong 3 ngày sau sáp nhập tỉnh? Thủ tục ra sao?

Lê Thanh Hà (Hà Nội)

so-do-1.jpg
Thủ tục cấp sổ đỏ cho người dân nhanh chóng, dễ dàng hơn - Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Trả lời: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 151/2025/NĐ-CP của Chính phủ, Chủ tịch UBND cấp xã sẽ có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hay còn gọi là sổ đỏ) cho cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam và cộng đồng dân cư từ ngày 1/7/2025.

Ngoài ra, UBND cấp xã cũng được chuyển giao các thẩm quyền khác như: Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Phê duyệt phương án cưỡng chế quyết định thu hồi đất và kinh phí cho hoạt động cưỡng chế; Quyết định giá đất cụ thể; Quyết định giá bán nhà ở tái định cư trong địa bàn.

Theo quy định tại tiểu mục II, Mục A, Phần V, Phụ lục I, Nghị định 151/2025/NĐ-CP, thời gian thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu bao gồm: Thời gian đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu là không quá 17 ngày làm việc. Thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu là không quá 3 ngày làm việc.

Trong khi trước đây, Khoản 1, Điều 22, Nghị định 101/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định thời gian đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu có thể lên đến 20 ngày làm việc, thời gian cấp Giấy chứng nhận không quá 3 ngày làm việc.

Như vậy, thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu có thể được rút ngắn thời gian đăng ký đến 3 ngày.

Đặc biệt, trước đây, người dân chỉ được nộp hồ sơ về đăng ký đất đai tại cơ quan có thẩm quyền nơi có đất. Tuy nhiên, theo Khoản 1, Điều 18, Nghị định 151, nếu nộp hồ sơ quy định tại Khoản 3 và Khoản 4, Điều 21 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP (bao gồm hồ sơ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu; Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất) thì người dân có quyền lựa chọn nơi tiếp nhận hồ sơ tại bất kỳ đơn vị nào trong cùng tỉnh/thành phố.

Hơn nữa, theo quy định tại Khoản 4, Điều 18, Nghị định 151, UBND cấp xã khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất không phải thực hiện riêng việc xác nhận về sự phù hợp với quy hoạch, không tranh chấp, đất sử dụng ổn định.

Quy định này giúp cho người dân thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ một cách nhanh chóng, dễ dàng hơn.

ThS.LS Trần Kim Thọ (Liên đoàn Luật gia Hà Nội)

