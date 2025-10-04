Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định 305/QĐ-YDCT ngày 29/9/2025 về việc thu hồi dược liệu Hồng hoa không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Cụ thể, thu hồi bắt buộc toàn bộ lô dược liệu Hồng hoa do Công ty TNHH Y học thực tiễn Đông Y kinh doanh, phân phối (địa chỉ: 88 Hải Thượng Lãn Ông, phường Chợ Lớn, TP Hồ Chí Minh; Không có số lô, số đăng ký, hạn dùng và nơi sản xuất; Không rõ nguồn gốc, xuất xứ và không đạt tiêu chuẩn chất lượng chỉ tiêu “Định lượng” theo Tiêu chuẩn Dược điển Trung Quốc năm 2020 đã vi phạm chất lượng mức độ 1.

Công ty TNHH Y học thực tiễn Đông Y có trách nhiệm thực hiện việc thu hồi và tiêu hủy lô dược liệu Hồng hoa nêu trên tại tất cả các cơ sở công ty đã cung cấp trên phạm vi toàn quốc; Báo cáo, cung cấp hồ sơ (bao gồm hồ sơ pháp lý, tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của dược liệu) của cơ sở đã bán dược liệu cho Công ty TNHH Y học thực tiễn Đông Y để sử dụng, kinh doanh về Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền và Sở Y tế TP Hồ Chí Minh theo quy định. Việc thu hồi phải hoàn thành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định.

Các cơ sở kinh doanh, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải dừng việc kinh doanh, cung cấp, sử dụng lô dược liệu Hồng hoa nêu trên và biệt trữ dược liệu còn tồn tại cơ sở, đồng thời trả dược liệu về cho cơ sở cung cấp theo quy định.

Dược liệu Hồng hoa là hoa đã phơi khô của cây Hồng hoa. Ảnh minh họa/internet

Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các ngành thông báo cho các cơ sở kinh doanh, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải dừng ngay việc kinh doanh, buôn bán, sử dụng lô dược liệu Hồng hoa nêu trên, biệt trữ dược liệu còn tồn tại cơ sở, lập danh sách các cơ sở kinh doanh, sử dụng, cá nhân (nếu có) đã mua, liên hệ và tiếp nhận sản phẩm được trả về, trả về cơ sở cung cấp.

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Y học thực tiễn Đông Y do sử dụng, kinh doanh dược liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ theo quy định tại Điều 59 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Đồng thời kiểm tra, giám sát Công ty TNHH Y học thực tiễn Đông Y thực hiện việc thu hồi và xử lý lô dược liệu Hồng hoa nêu trên theo quy định.

Trong thời hạn 01 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thu hồi, Công ty TNHH Y học thực tiễn Đông Y phải báo cáo bằng văn bản kết quả thu hồi về Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền và Sở Y tế TP Hồ Chí Minh (Hồ sơ thu hồi bao gồm: Số lượng nhập khẩu, số lượng phân phối, ngày sản xuất, số lượng thu hồi, các bằng chứng về việc thực hiện thu hồi tại các cơ sở kinh doanh, cơ sở bán buôn, bán lẻ, sử dụng đã mua dược liệu theo quy định tại Thông tư số 32/2025/TT-BYT ngày 01/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định quản lý về chất lượng thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, dược liệu).