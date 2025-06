Thu hồi đăng ký lưu hành 3 thuốc, có loại trị béo phì

Ngày 3/6, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đã ban hành quyết định số 283/QĐ-QLD về việc thu hồi giấy đăng ký lưu hành đối với 3 loại thuốc tại Việt Nam, gồm thuốc điều trị rối loạn cương dương, béo phì và giảm đau.

Cụ thể, Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 3 thuốc: Tadalafil 20mg, dạng viên nén, cơ sở sản xuất tại Công ty Liên doanh Meyer-BPC (địa chỉ số 6A3, quốc lộ 60, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre), số đăng ký 893110457024 (SĐK cũ là VD-31364-18);

Thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc điều trị rối loạn cương dương của Meyer-BPC - Ảnh doanhnghiephoinhap.vn

Thuốc Odistad 120, viên nang cứng, sản xuất tại Công ty TNHH Liên Doanh Stellapharm - Chi nhánh 1 (địa chỉ số 40 đại lộ Tự Do, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương), số đăng ký 893100515124 (SĐK cũ là VD-21535-14); Thuốc có thành phần chính là Orlistat;

Ảnh minh hoạ/vietq.vn

Thuốc Vacobufen 400, viên nén bào, sản xuất tại Công ty Cổ Phần Dược Vacopharm (địa chỉ Km 1954, quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, thành phố Tân An, tỉnh Long An), số đăng ký 893100032324.

Quyết định số 283/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 3 thuốc theo phụ lục đính kèm Quyết định - Ảnh chụp màn hình

Cục Quản lý Dược cho hay, lý do để Cục đưa ra quyết định này do cơ sở đăng ký thuốc đề nghị tự nguyện thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam.

Cục Quản lý Dược nêu rõ, thuốc được sản xuất trước ngày Quyết định có hiệu lực (ngày 3/6) được phép lưu hành đến hết hạn dùng của thuốc. Cơ sở đăng ký thuốc, sản xuất thuốc phải có trách nhiệm theo dõi và chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn, hiệu quả của thuốc trong quá trình lưu hành.

Thuốc chữa bệnh là hàng hóa đặc biệt, ảnh hưởng trực tiếp sức khỏe người sử dụng nên cần được quản lý nghiêm ngặt. Mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc đều phải tuân thủ Luật Dược và các văn bản pháp luật liên quan. Để lưu hành trên thị trường, mỗi loại thuốc cần được Bộ Y tế cấp giấy đăng ký. Khi bị thu hồi đăng ký, thuốc sẽ không được phép lưu hành.