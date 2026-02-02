Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Thống nhất 217 đại biểu ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI

Hội nghị hiệp thương lần hai đã biểu quyết thống nhất 217 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Thiên Tuấn

Chiều 2/2, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết, theo quy định và để bảo đảm dân chủ trong lựa chọn, giới thiệu những người tiêu biểu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội nghị hiệp thương sẽ được tiến hành 3 lần. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất vào ngày 4/12/2025.

anh-chup-man-hinh-2026-02-02-luc-191102.png

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Trên cơ sở đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tổ chức Hội nghị giới thiệu, lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

“Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhận hồ sơ của 217 đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và chuyển tới Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam theo đúng quy định, tiến độ đã đề ra”, bà Hoài thông tin.

Báo cáo kết quả giới thiệu người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy cho hay, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI là 217 người.

Các cơ quan phân bổ, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội đã tổ chức thực hiện quy trình giới thiệu theo 3 bước. Bước 1 là tổ chức Hội nghị của Ban lãnh đạo dự kiến giới thiệu người ứng cử. Bước 2 tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác và bước 3 tổ chức Hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng để giới thiệu người ứng cử.

Cũng theo ông Thủy, đến 14h ngày 30/1, các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đã gửi đầy đủ biên bản của Hội nghị cử tri nơi công tác và Hội nghị ban lãnh đạo mở rộng, để giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Hội đồng bầu cử Quốc gia đã gửi đầy đủ danh sách trích ngang, tiểu sử tóm tắt và kê khai tài sản, của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đến Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

“Việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI diễn ra trong thời gian ngắn, từ 17/12/2025 đến 25/1/2026, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ; cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương đã tổ chức đúng, đủ các bước giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI theo quy định”, ông Thủy nhấn mạnh.

Kết quả, 217/217 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI đều được 100% cử tri nơi công tác tín nhiệm giới thiệu.

“Qua tổng hợp biên bản hội nghị cử tri nơi công tác và Biên bản hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng để giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI, chưa có ý kiến hoặc trường hợp nào nêu các vấn đề hoặc vụ việc liên quan đến người được giới thiệu ứng cử cần phải xác minh”, ông Thủy nói.

Sau khi các đại biểu nêu ý kiến thảo luận tại Hội nghị, 100% đại biểu thống nhất danh sách 217 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

#hiệp thương #mặt trận tổ quốc #bầu cử #đại biểu quốc hội #danh sách

Bài liên quan

Chính trị

Thống nhất giới thiệu 975 người ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI

Tổng số người được Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất phân bổ giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội ở 34 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là 975 người.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam vừa có báo cáo về Kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

5935818068652284893444486150350789340926142ndlsz-hggz.jpg
Xem chi tiết

Chính trị

Thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Đại hội đã thống nhất thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Chiều 23/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã họp phiên bế mạc. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng thay mặt Đoàn Thư ký đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội và Đại hội đã nhất trí thông qua.

ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG TA LÀ ĐÚNG ĐẮN, SÁNG TẠO

Xem chi tiết

Chính trị

Danh sách Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIV

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã biểu quyết thông qua số lượng Ban Bí thư khóa XIV gồm 13 đồng chí.

Chiều 23/1, tại phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Đoàn chủ tịch công bố kết quả bầu Ban Bí thư khóa XIV.

5360c9356c8ce3d2ba9d.jpg
Ông Trần Cẩm Tú tái cử Thường trực Ban Bí thư khóa XIV.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới