Thịt ốc giàu dinh dưỡng, nhưng ăn sai cách dễ rước bệnh

Ốc giàu dinh dưỡng, tốt cho xương và miễn dịch, nhưng ăn sai cách có thể gây hại. Biết nguyên tắc an toàn sẽ giúp thưởng thức mà vẫn khỏe mạnh.

Ốc từ lâu đã trở thành món ăn quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam. Từ quán vỉa hè bình dân đến bàn tiệc sang trọng, các món ốc luôn hấp dẫn thực khách bởi hương vị thơm ngon, đa dạng cách chế biến. Không chỉ là món ăn chơi, ốc còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Tuy vậy, nếu lạm dụng hoặc chế biến sai cách, việc ăn ốc cũng tiềm ẩn không ít rủi ro.

Giá trị dinh dưỡng từ ốc

Thịt ốc không chỉ ngon miệng mà còn được xem là “kho dưỡng chất” tự nhiên. So với nhiều loại hải sản khác, ốc chứa nhiều protein nhưng lại ít chất béo, đồng thời cung cấp đa dạng vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Magie: Chỉ với khoảng 85g thịt ốc, cơ thể đã nhận được hơn 50% nhu cầu magie mỗi ngày. Đây là khoáng chất giúp xương và răng chắc khỏe, hỗ trợ chuyển hóa năng lượng và duy trì sự cân bằng của nhiều dưỡng chất khác.

Selen: Đóng vai trò then chốt đối với hệ miễn dịch và nội tiết, đồng thời là chất chống oxy hóa tự nhiên, giúp giảm nguy cơ ung thư và bệnh tim mạch

Vitamin E: Được ví như “tấm lá chắn” bảo vệ tế bào khỏi tác hại của gốc tự do, vitamin E góp phần phòng ngừa thoái hóa điểm vàng, tiểu đường cũng như một số rối loạn thần kinh.

Phốt pho: Là khoáng chất cần thiết để duy trì mật độ xương, tham gia vào quá trình hình thành ADN, ARN và hỗ trợ chuyển hóa năng lượng.

Chính nhờ thành phần phong phú này, ốc được ưa chuộng để chế biến thành nhiều món ngon quen thuộc như ốc hấp sả, ốc xào me, ốc nướng mỡ hành hay ốc rang muối – vừa dân dã, vừa bổ dưỡng, lại dễ chiều khẩu vị của nhiều thực khách.

Ăn nhiều ốc có thực sự tốt?

Các chuyên gia dinh dưỡng khẳng định: ăn ốc điều độ mang lại lợi ích, nhưng nếu ăn quá nhiều lại phản tác dụng.

Thịt ốc chứa hàm lượng cholesterol tương đối cao. Việc tiêu thụ thường xuyên, vượt mức khuyến nghị có thể làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch. Ngoài ra, lượng phốt pho dồi dào trong ốc nếu hấp thụ quá mức sẽ cản trở cơ thể tiếp nhận canxi, lâu dài dễ dẫn đến loãng xương.

Một vấn đề khác là hệ tiêu hóa. Ăn quá nhiều ốc trong một bữa dễ gây đầy bụng, khó tiêu. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo chỉ nên ăn ốc khoảng 1–2 bữa/tuần, kết hợp với các nguồn dinh dưỡng khác để cân bằng.

Nguyên tắc an toàn khi ăn ốc

Để tận dụng lợi ích mà vẫn đảm bảo an toàn, người tiêu dùng cần lưu ý những nguyên tắc sau:

Làm sạch kỹ trước khi chế biến: Ốc thường sống trong bùn, dễ mang ký sinh trùng và sạn. Nên ngâm ốc trong nước vo gạo, muối chanh hoặc giấm để loại bỏ chất bẩn.

Không ngâm quá lâu hoặc để ốc chết: Ốc chết hoặc để lâu dễ sinh độc tố, làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Nấu chín hoàn toàn: Tuyệt đối không ăn ốc tái hay nấu chưa chín, vì có thể lây nhiễm ký sinh trùng gây hại cho gan, phổi và đường tiêu hóa.

Tránh ăn cùng vitamin C: Sự kết hợp ốc hoặc tôm với thực phẩm giàu vitamin C có thể tạo ra hợp chất độc hại tương tự thạch tín, dẫn đến đau bụng, ngộ độc.

Không dùng chung với rượu, bia: Kết hợp này làm tăng nguy cơ gout, đồng thời cản trở quá trình đào thải axit uric ra khỏi cơ thể.

Ốc là thực phẩm ngon, giàu dưỡng chất và gắn liền với văn hóa ẩm thực đường phố Việt Nam. Tuy nhiên, để món ăn này thực sự bổ dưỡng, người tiêu dùng nên chủ động lựa chọn nguyên liệu tươi sống, tự chế biến tại nhà thay vì quá phụ thuộc vào hàng quán. Quan trọng hơn cả là duy trì tần suất hợp lý, tránh lạm dụng.

Chỉ cần ăn ốc điều độ, chế biến đúng cách và kết hợp với chế độ dinh dưỡng đa dạng, người tiêu dùng hoàn toàn có thể tận hưởng trọn vẹn hương vị dân dã mà vẫn đảm bảo sức khỏe.