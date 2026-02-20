Thực phẩm có lợi cho sự phát triển chiều cao của trẻ

Chọn thực phẩm giàu protein, vitamin và khoáng chất như cá, thịt, sữa, rau xanh... giúp thúc đẩy chiều cao và sức khỏe của trẻ nhỏ.

Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, các yếu tố ảnh hưởng đến chiều cao của một người bao gồm: 23% do di truyền; 25% do môi trường sống, bệnh tật, giấc ngủ; 32% do chế độ dinh dưỡng; 20% do vận động thể dục thể thao.

Trong đó, các yếu tố mà chúng ta có thể tác động và can thiệp được đó là chế độ dinh dưỡng, giấc ngủ và vận động thể dục thể thao. Đặc biệt, bố mẹ nên chú trọng đến thực đơn trong chế độ dinh dưỡng của trẻ vì đây chính là yếu tố hàng đầu ảnh hưởng đến chiều cao và sự phát triển toàn diện của các bé. Một chế độ dinh dưỡng phù hợp không chỉ hỗ trợ tăng chiều cao cho trẻ mà còn giúp bé cung cấp đủ năng lượng tiếp thu kiến thức tốt hơn.

Những món ăn giúp tăng chiều cao hiệu quả nên lựa chọn gồm:

Đậu

Đậu là một trong những món ăn tăng chiều cao đặc biệt bổ dưỡng và là nguồn bổ sung protein tốt cho cơ thể. Bên cạnh đó, các loại đậu cũng giàu vitamin B, chất sắt - những chất giúp chống thiếu máu cho cơ thể. Đây là hiện tượng cơ thể bị thiếu hồng huyết cầu khỏe mạnh.

Không chỉ bổ sung sắt để mô phát triển mà việc thiếu sắt, thiếu máu còn dẫn đến tình trạng tăng trưởng chiều cao chậm ở trẻ. Ngoài ra, còn nhiều dưỡng chất khác có trong đậu, như: đồng, kẽm, chất xơ, mangan, magie.

Hạnh nhân

Hạnh nhân rất giàu khoáng chất và các loại vitamin thiết yếu cho chiều cao phát triển. Hơn nữa, loại thức ăn này còn có chứa một dạng chất béo tốt cho sức khỏe và cũng giàu chất xơ, magie và mangan.

Ngoài ra, hạnh nhân chứa nhiều vitamin E - đây là một trong loại vitamin có thể tan trong chất béo, hoạt động như một chất chống oxy hóa. Việc cơ thể thiếu loại vitamin cần thiết này có thể dẫn đến một số tác dụng phụ nặng nề, như tình trạng trẻ em thấp còi.

Ngoài ra, hạnh nhân còn công dụng phát triển sức khỏe của xương. Trong một vài nghiên cứu được thực hiện trên 14 người ăn hạnh nhân, kết quả cuối cùng là hạnh nhân có tác dụng ngăn chặn tế bào phá vỡ mô xương (nguyên bào xương) hình thành.

Những thực phẩm giúp hỗ trợ tăng chiều cao cho trẻ. Ảnh minh họa/Nguồn SKĐS

Thịt gà

Thịt gà là một món ăn giàu đạm cũng như chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết khác. Thịt gà là một sự cung cấp hoàn hảo cho một chế độ ăn uống tăng chiều cao lành mạnh. Trong thành phần của thịt gà chứa tương đối cao lượng vitamin B12. Đây là một trong vitamin có thể hòa tan trong nước, vô cùng cần thiết để tăng trưởng và duy trì chiều cao.

Ngoài ra, thịt gà còn giúp cơ thể còn bổ sung lượng taurine, đây là loại axit amin có tác dụng điều chỉnh quá trình hình thành và tăng trưởng xương. Mặc dù một số đặc tính dinh dưỡng của thịt gà có thể bị biến đổi trong lúc chế biến và bảo quản, tuy nhiên thịt gà rất giàu selen, phốt pho, niacin và vitamin B6.

Rau lá xanh

Các loại những thức ăn có nguồn gốc thực vật như: cải xoăn, bắp cải, rau bina và arugula có giá trị dinh dưỡng vô cùng tốt. Tuy hàm lượng dưỡng chất của từng loại rau khác nhau, nhưng rau xanh thường mang lại cho cơ thể một lượng canxi, sắt, vitamin C, magiê và kali. Bên cạnh đó, chúng cũng chứa nhiều vitamin K, một chất làm mật độ xương gia tăng, từ đó giúp duy trì và tăng trưởng chiều cao.

Một nghiên cứu được thực hiện trên 103 phụ nữ gần đây đã chỉ ra rằng, việc tiêu thụ những món ăn tăng chiều cao từ rau xanh có tác dụng đáng kể đến việc giảm nguy cơ thấp xương.

Sữa chua

Sữa chua là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng và rất cần thiết cho sự tăng trưởng chiều cao Ngoài ra, sữa chua là một nguồn bổ sung chất đạm phong phú. Trên thực tế, có đến khoảng 20 gr chất đạm (protein) trong 200gr sữa chua Hy Lạp.

Ngoài ra, sữa chua còn gồm một số men vi sinh, là những lợi khuẩn giúp hỗ trợ đường ruột tiêu hóa tốt. Bên cạnh đó, thực phẩm này có tác dụng cải thiện khả năng kháng viêm và miễn dịch cơ thể. Một số nghiên cứu chứng minh rằng, men vi sinh có thể giúp thúc đẩy sự tăng trưởng chiều cao ở trẻ em.

Sữa chua cũng là một nguồn bổ sung đa dạng nhiều dưỡng chất tham gia vào việc chuyển hóa xương, chẳng hạn như: photpho, magiê, kali và canxi.

Trứng

Trứng quả thực là một trong những món ăn tăng chiều cao giàu chất đạm. Có khoảng 6 gr chất đạm trong 1 quả trứng. Hơn nữa, trứng còn rất giàu khoáng chất và vitamin quan trọng cho sự phát triển, trong đó gồm vitamin D. Đây là dưỡng chất giúp tăng cường sự hấp thụ canxi, từ đó hỗ trợ duy trì sức khỏe xương.

Một nghiên cứu được thực hiện ở trẻ em đã chỉ ra rằng, trong khoảng thời gian 6 tháng nếu các đối tượng bị thiếu vitamin D này được cung cấp bổ sung sẽ giúp phát triển. Ngoài ra, khi quan sát thấy chế độ ăn có trứng thường xuyên có liên quan đến tăng chiều cao mỗi tháng, kết quả hàng ngày được nghiên cứu trên 874 trẻ em cũng tương tự.

Cá

Các loại cá như cá hồi, cá ngừ, cá trích, cá thu… là nguồn thực phẩm giúp trẻ tăng chiều cao nhanh chóng, bởi chúng cung cấp chất đạm lớn và các axit béo mà cơ thể không tự tổng hợp được như Omega-3, Omega-6. Các loại cá trên có thể chế biến thành nhiều món ngon như cá ngừ tẩm bột chiên, cá trích kho cà chua, cá thu rán…

Hạnh nhân được đóng gói với nhiều vitamin và chất khoáng cần thiết cho sự phát triển chiều cao. Ảnh minh họa/Nguồn internet

Thịt bò

Thịt đỏ cung cấp lượng Protein lớn giúp cải thiện chiều cao nhanh chóng, đồng thời cũng cung cấp chất sắt, có tác dụng bổ máu, tăng sản xuất bào mới, cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, không nên ăn quá nhiều vì dẫn đến các vấn đề liên quan đến cholesterol.

Sữa

Sữa thường được xem là một trong những món ăn tăng chiều cao quan trọng. Sữa giúp cơ thể phát triển bằng cách bổ sung một số dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe xương, chẳng hạn như photpho, magie và canxi. Một vài nghiên cứu gần đây cho thấy rằng, sữa bò có công dụng thúc đẩy sự phát triển ở trẻ nhỏ và hỗ trợ tăng cân, hình thành cơ bắp hiệu quả. Tuy nhiên, nếu bạn có triệu chứng dị ứng hoặc cơ thể không thể dung nạp thì nên hạn chế dùng sữa.

Ngũ cốc

Các loại ngũ cốc như gạo, lúa mì, yến mạch, mè đen… là nguồn cung cấp tinh bột chủ yếu. Ngoài ra, ngũ cốc chứa ít chất béo nhưng chứa nhiều đạm có tác dụng giúp hệ cơ phát triển. Trong ngũ cốc có chứa vitamin, canxi, sắt, lysine thúc đẩy sự tăng chiều cao hiệu quả.

Hàng ngày, trẻ nên được bổ sung ngũ cốc hàng ngày bằng các món ăn đa dạng như cơm trắng, muối vừng, cháo yến mạch…