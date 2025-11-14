Hà Nội

Thiếu gia Phan Thành chiều vợ hết nấc trong tiệc sinh nhật

Cộng đồng trẻ

Thiếu gia Phan Thành chiều vợ hết nấc trong tiệc sinh nhật

Chia sẻ về bữa tiệc sinh nhật tuổi 33 đầy ấn tượng được chồng tổ chức, Primmy Trương khiến hội chị em rần rần 'xin vía'. 

Trầm Phương
Dù là Tổng giám đốc khu mua sắm Saigon Square và sở hữu khối tài sản đáng nể, thiếu gia Phan Thành và vợ là beauty blogger Primmy Trương lại chọn lối sống kín tiếng, ít phô trương. Chính vì thế, mỗi động thái lãng mạn mà Phan Thành dành cho vợ đều ngay lập tức thu hút sự chú ý và khiến công chúng không khỏi xuýt xoa.
Dù là Tổng giám đốc khu mua sắm Saigon Square và sở hữu khối tài sản đáng nể, thiếu gia Phan Thành và vợ là beauty blogger Primmy Trương lại chọn lối sống kín tiếng, ít phô trương. Chính vì thế, mỗi động thái lãng mạn mà Phan Thành dành cho vợ đều ngay lập tức thu hút sự chú ý và khiến công chúng không khỏi xuýt xoa.
Gần đây nhất, trong dịp sinh nhật của bà xã Primmy Trương, thiếu gia Phan Thành một lần nữa khẳng định danh hiệu "chồng quốc dân" khi bí mật tổ chức một bữa tiệc ấm cúng nhưng không kém phần chu đáo và "hoàng tráng" cho vợ.
Gần đây nhất, trong dịp sinh nhật của bà xã Primmy Trương, thiếu gia Phan Thành một lần nữa khẳng định danh hiệu "chồng quốc dân" khi bí mật tổ chức một bữa tiệc ấm cúng nhưng không kém phần chu đáo và "hoàng tráng" cho vợ.
Theo chia sẻ của Primmy Trương, cô đã được ông xã Phan Thành bí mật chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật ngọt ngào, ấm cúng với sự góp mặt của bạn bè và người thân. Bữa tiệc được trang trí ngập tràn hoa tươi, tạo nên không gian lãng mạn và sang trọng.
Theo chia sẻ của Primmy Trương, cô đã được ông xã Phan Thành bí mật chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật ngọt ngào, ấm cúng với sự góp mặt của bạn bè và người thân. Bữa tiệc được trang trí ngập tràn hoa tươi, tạo nên không gian lãng mạn và sang trọng.
Điểm nhấn đáng chú ý nhất tại bữa tiệc chính là chiếc bánh kem. Không phải là bánh kem truyền thống, Phan Thành đã đặt một chiếc bánh được tạo hình chiếc túi xách Hermes nổi tiếng, ngầm thể hiện sự chiều chuộng và tình yêu dành cho sở thích của vợ.
Điểm nhấn đáng chú ý nhất tại bữa tiệc chính là chiếc bánh kem. Không phải là bánh kem truyền thống, Phan Thành đã đặt một chiếc bánh được tạo hình chiếc túi xách Hermes nổi tiếng, ngầm thể hiện sự chiều chuộng và tình yêu dành cho sở thích của vợ.
Sự chu đáo này càng làm nổi bật độ "chịu chi" của thiếu gia Phan Thành, biến bữa tiệc trở nên đặc biệt và "hoàng tráng" theo cách riêng.
Sự chu đáo này càng làm nổi bật độ "chịu chi" của thiếu gia Phan Thành, biến bữa tiệc trở nên đặc biệt và "hoàng tráng" theo cách riêng.
Không chỉ về mặt vật chất, Primmy Trương còn tiết lộ sự tinh tế của chồng: "Anh xã" còn tự mình chọn nhạc cho bữa tiệc, thể hiện sự quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhất để vợ được vui vẻ trọn vẹn.
Không chỉ về mặt vật chất, Primmy Trương còn tiết lộ sự tinh tế của chồng: "Anh xã" còn tự mình chọn nhạc cho bữa tiệc, thể hiện sự quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhất để vợ được vui vẻ trọn vẹn.
Sau bữa tiệc, Primmy Trương đã đăng tải loạt hình ảnh rạng rỡ, kèm theo những lời cảm ơn chân thành đến chồng. Cô không ngần ngại bày tỏ: "Cảm ơn ông xã vì đã chuẩn bị cho em một sinh nhật ngọt ngào nhất."
Sau bữa tiệc, Primmy Trương đã đăng tải loạt hình ảnh rạng rỡ, kèm theo những lời cảm ơn chân thành đến chồng. Cô không ngần ngại bày tỏ: “Cảm ơn ông xã vì đã chuẩn bị cho em một sinh nhật ngọt ngào nhất.”
Primmy Trương còn nửa đùa nửa thật tiết lộ tính cách lười ra đường của mình, và chính nhờ sự sắp đặt của Phan Thành mà cô mới có một bữa tiệc sinh nhật đáng nhớ.
Primmy Trương còn nửa đùa nửa thật tiết lộ tính cách lười ra đường của mình, và chính nhờ sự sắp đặt của Phan Thành mà cô mới có một bữa tiệc sinh nhật đáng nhớ.
Phu nhân Tổng giám đốc Saigon Square hãnh diện khoe: "Cảm ơn ba Kyle &amp; Tiffany đã chuẩn bị buổi tiệc này cho vợ, chứ với tính của tui là sẽ ở nhà nằm coi film lười ra đường rồi á. May là chồng còn tổ chức nên mới có tiệc sinh nhật."
Phu nhân Tổng giám đốc Saigon Square hãnh diện khoe: “Cảm ơn ba Kyle & Tiffany đã chuẩn bị buổi tiệc này cho vợ, chứ với tính của tui là sẽ ở nhà nằm coi film lười ra đường rồi á. May là chồng còn tổ chức nên mới có tiệc sinh nhật.”
Mặc dù vợ chồng Phan Thành - Primmy Trương vốn kín tiếng sau khi kết hôn vào đầu năm 2021, những khoảnh khắc Phan Thành thể hiện tình cảm đều khiến công chúng phải ngưỡng mộ. (Ảnh: FBNV)
Mặc dù vợ chồng Phan Thành - Primmy Trương vốn kín tiếng sau khi kết hôn vào đầu năm 2021, những khoảnh khắc Phan Thành thể hiện tình cảm đều khiến công chúng phải ngưỡng mộ. (Ảnh: FBNV)
Trầm Phương
