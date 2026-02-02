Thị trường ôtô Việt Nam khép lại năm 2025 với cột mốc chưa từng có khi tổng doanh số đạt 604.134 xe, tăng 22% so với 2024 và vượt xa kỷ lục 508.547 xe của 2022.

Video: Top ôtô bán chạy nhất Việt Nam trong 2025, Vinfast lập đỉnh.

Điểm đáng chú ý là hai năm đạt doanh số cao nhất của ngành ôtô đều trùng với giai đoạn kinh tế tăng trưởng mạnh. Năm 2025, GDP Việt Nam tăng 8,02% so với năm trước, chỉ thấp hơn mức 8,12% của năm 2022. Nền tảng kinh tế vĩ mô tích cực được xem là yếu tố then chốt thúc đẩy sức mua, đặc biệt ở nhóm khách hàng cá nhân và hộ gia đình trung lưu.

Một diễn biến gây chú ý trong bức tranh khu vực là việc doanh số ôtô Việt Nam gần như bắt kịp Thái Lan. Năm 2025, thị trường Thái Lan tiêu thụ 604.755 xe, chỉ nhỉnh hơn Việt Nam khoảng hơn 600 chiếc. Đây là khoảng cách nhỏ nhất từng ghi nhận giữa hai thị trường, trong bối cảnh nhiều năm trước Thái Lan thường duy trì quy mô 700.000 - 800.000 xe mỗi năm.

Thị trường ôtô Việt Nam 2025 lập đỉnh, lần đầu áp sát Thái Lan.

Với lợi thế dân số lớn, cơ cấu dân số trẻ và tầng lớp trung lưu gia tăng nhanh, thị trường Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng mạnh trong thời gian tới. Khả năng vượt Thái Lan về doanh số toàn thị trường trong năm tới được giới quan sát đánh giá là hoàn toàn khả thi.

Con số hơn 604.000 xe bán ra mới chỉ phản ánh một phần bức tranh toàn thị trường. Thực tế, nhiều thương hiệu xe hạng sang hoặc các hãng chủ yếu kinh doanh xe nhập khẩu không công bố số liệu bán hàng. Đáng chú ý, các thương hiệu ôtô Trung Quốc hiện chiếm khoảng 13 nhãn hiệu tại Việt Nam cũng không công khai doanh số, khiến quy mô thực tế của thị trường có thể còn lớn hơn đáng kể.

Trong nhóm các hãng công bố số liệu, VinFast là cái tên đóng góp tăng trưởng lớn nhất. Năm 2025, hãng bán ra 175.099 xe, gấp đôi so với năm 2024. Đây là mức doanh số cao nhất mà một thương hiệu đạt được trong hơn 30 năm hình thành và phát triển của ngành ô tô Việt Nam, vượt xa hãng dẫn đầu mảng xe động cơ đốt trong là Toyota. Toàn bộ xe VinFast bán ra đều là xe điện thuần pin (BEV) và từ năm 2026, hãng dự kiến mở rộng thêm các dòng hybrid sạc ngoài.

Trong khi đó, tổng doanh số các thành viên thuộc Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam đạt 375.736 xe, tăng khoảng 10%. Trái ngược xu hướng chung, Hyundai ghi nhận mức giảm mạnh tới 21% doanh số trong năm qua.

Xét về thị phần, VinFast lần đầu tiên vươn lên dẫn đầu toàn thị trường, vượt qua Thaco - đơn vị đang phân phối 5 thương hiệu gồm Kia, Mazda, Peugeot, BMW và Mini. Thị phần của VinFast tăng từ 17,6% năm 2024 lên 29% trong năm 2025, trong khi Thaco giảm hơn 3%, chủ yếu do doanh số các thương hiệu chủ lực suy giảm hoặc đi ngang.

Đứng thứ ba là Toyota Việt Nam với 11,9% thị phần, giảm so với mức 13,5% của năm trước. Nhìn chung, trong nhóm bốn doanh nghiệp có thị phần lớn nhất thị trường, chỉ VinFast ghi nhận tăng trưởng dương. Hyundai Thành Công là đơn vị sụt giảm mạnh nhất, từ 13,6% xuống còn 8,8%.

Xét theo doanh số tuyệt đối, VinFast dẫn đầu cả mảng xe điện lẫn toàn ngành. Toyota xếp thứ hai và tiếp tục là hãng bán nhiều xe động cơ đốt trong nhất tại Việt Nam, với gần 72.000 xe trong năm 2025.