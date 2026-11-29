Thông qua phân tích các vấn đề quốc tế, mô phỏng đàm phán và đề xuất sáng kiến hợp tác, The D.I.P Game 2026 tạo cơ hội để sinh viên vận dụng kiến thức chuyên ngành, rèn luyện tư duy đối ngoại và tìm hiểu vai trò của người trẻ trong kết nối, đối thoại.

Với chủ đề “NEXUS - Điểm kết nối”, The D.I.P Game 2026 đưa sinh viên tiếp cận những bài toán về quan hệ quốc tế và ngoại giao, từ nhận diện thách thức, phân tích lợi ích đến đề xuất phương án hợp tác. Thu hút gần 40 đội thi đến từ nhiều trường đại học, học viện trên địa bàn Hà Nội, cuộc thi đặt người học trước yêu cầu sử dụng kiến thức để lý giải vấn đề và tìm kiếm tiếng nói chung giữa những chủ thể có ưu tiên khác nhau.

Kết hợp các vòng tranh tài học thuật với hoạt động trao đổi chuyên môn, hành trình dự thi mở ra cơ hội kết nối lý thuyết trên giảng đường với thực tiễn nghiên cứu và hoạt động đối ngoại. Qua đó, tinh thần “kết nối” được cụ thể hóa trong cách sinh viên tiếp cận thông tin, xây dựng lập luận và tìm kiếm giải pháp cho những thách thức chung.

Kết nối kiến thức với thực tiễn đối ngoại

Theo PGS.TS. Hà Anh Tuấn, Quyền Trưởng khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao, Học viện Ngoại giao, Trưởng ban tổ chức, chủ đề “NEXUS - Điểm kết nối” xuất phát từ nhận thức rằng các vấn đề quốc tế ngày càng có mối liên hệ chặt chẽ, đòi hỏi các quốc gia và chủ thể vượt ra khỏi những góc nhìn riêng lẻ.

“Trong bối cảnh đó, kết nối không chỉ là sự gặp gỡ mà còn là quá trình đối thoại, nhận diện khác biệt và tìm kiếm những điểm đồng thuận”, ông cho biết.

Xuyên suốt The D.I.P Game 2026, tinh thần “kết nối” được thể hiện qua những yêu cầu tiếp nối nhau, từ nhận diện vấn đề, tìm hiểu lợi ích của các bên đến đối thoại và đề xuất phương án hợp tác. Mỗi thử thách đòi hỏi sinh viên huy động kiến thức từ nhiều lĩnh vực, đồng thời cân nhắc bối cảnh và điều kiện thực hiện giải pháp.

Các đội thi tranh biện trong phiên đàm phán mô phỏng tại vòng bán kết The D.I.P Game 2026.

Nếu phiên đàm phán mô phỏng ở vòng bán kết với chủ đề Thúc đẩy quản lý và phát triển ngành thuỷ sản bền vững nhấn mạnh khả năng dung hòa những ưu tiên khác biệt, vòng chung kết mở rộng cách thức vận dụng tri thức qua ba phần thi: vận dụng kiến thức lịch sử, chính trị và ngoại giao để giải mật thư; sân khấu hóa nội dung học thuật; đề xuất và bảo vệ sáng kiến đối ngoại. Các hình thức thi đòi hỏi sinh viên vận dụng linh hoạt kiến thức chuyên ngành, phát huy khả năng sáng tạo trong cách truyền tải thông điệp và đề xuất giải pháp cho những thách thức quốc tế.

Các chủ đề kinh tế, chính trị và ngoại giao được các đội thi sân khấu hóa.

Theo TS. Đỗ Thị Hồng Loan, giảng viên Khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao, Học viện Ngoại giao, thành viên ban giám khảo, các đội đã tiếp cận nhiều vấn đề thiết thực như an ninh mạng, an ninh khí hậu, khả năng chống chịu của cộng đồng ven biển, lao động và an sinh xã hội.

“Các em bước đầu thể hiện tư duy thiết kế sáng kiến đa phương: xác định lợi ích các bên, lựa chọn phương thức hợp tác và suy nghĩ về khả năng triển khai”, bà nhận xét.

Bên cạnh việc rèn luyện kiến thức và kỹ năng qua các vòng tranh tài, sinh viên còn có cơ hội mở rộng kết nối, học hỏi từ những người làm công tác đối ngoại.

Lê Hương Giang, thành viên đội THE DOVES, cho biết cuộc thi tạo cơ hội để các thí sinh gặp gỡ, trao đổi và học hỏi từ những đội thi khác cũng như được tiếp cận kinh nghiệm từ những nhà ngoại giao và chuyên gia trong lĩnh vực đối ngoại như Đại sứ Nguyễn Phương Nga, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Đại sứ Nguyễn Đức Hùng, nguyên Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao; và TS. Vũ Hải Đăng, Quyền Giám đốc Trung tâm Ngoại giao biển, Viện Biển Đông, Học viện Ngoại giao.

Người trẻ trong kết nối và đối thoại

Trong bối cảnh các thách thức quốc tế ngày càng đan xen, người trẻ là những chủ thể tích cực trong kết nối và thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia, cộng đồng. Thông qua nghiên cứu, giao lưu quốc tế và đề xuất sáng kiến, thế hệ trẻ đưa góc nhìn, ý tưởng vào quá trình giải quyết các vấn đề chung, đồng thời góp phần giới thiệu hình ảnh, văn hóa Việt Nam tới bạn bè thế giới.

Theo TS. Đỗ Thị Hồng Loan, để tham gia vào quá trình ấy, người trẻ cần nền tảng tri thức vững vàng, tư duy độc lập và liên ngành, cùng hiểu biết về lịch sử, văn hóa, thể chế và lợi ích của đối tác. Ngoại ngữ, công nghệ và năng lực làm việc đa văn hóa cũng là những công cụ giúp sinh viên mở rộng kết nối và tham gia hợp tác quốc tế.

TS. Đỗ Thị Hồng Loan, giảng viên Khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao, Học viện Ngoại giao, đánh giá cao sự sáng tạo và tư duy đa chiều của các đội thi.

Những sân chơi học thuật như The D.I.P Game tạo điều kiện để sinh viên từng bước bồi đắp nền tảng đó. Qua các tình huống đàm phán và bảo vệ sáng kiến, người học được thực hành phân tích lợi ích, xây dựng lập luận và tìm kiếm phương án hợp tác.

Theo PGS.TS. Hà Anh Tuấn, quá trình này đòi hỏi sinh viên vừa có khả năng bảo vệ quan điểm, vừa cởi mở trước những góc nhìn khác biệt. “Các bạn cần học cách bảo vệ quan điểm của mình bằng lập luận và bằng chứng, nhưng đồng thời cũng phải biết lắng nghe, tiếp nhận những góc nhìn trái chiều và điều chỉnh nhận thức khi cần thiết”, ông nhấn mạnh.

Yêu cầu nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ cũng là một trong những bài học mà Phan Ngọc Quỳnh, đại diện đội quán quân 4Ps, rút ra sau hành trình dự thi. Theo Quỳnh, việc tiếp cận kiến thức mới và vận dụng điều đã học vào các thử thách giúp những vấn đề chuyên ngành trở nên cụ thể hơn.

“Thông qua cuộc thi, chúng mình có cơ hội tiếp cận thêm nhiều kiến thức mới, nhìn nhận các vấn đề dưới những góc độ đa chiều hơn và hiểu rõ hơn cách vận dụng những gì đã học vào thực tiễn”, nữ sinh Khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao, Học viện Ngoại giao, chia sẻ.

Đội thi 4Ps đã xuất sắc giành ngôi vị quán quân tại Vòng Chung kết The D.I.P Game 2026.

Cùng với kiến thức, Quỳnh cho biết cuộc thi tạo cơ hội để các thành viên học hỏi từ những đội thi khác, kết nối với những người bạn cùng mối quan tâm và rèn luyện kỹ năng phối hợp. Những trải nghiệm ấy tiếp thêm động lực để các bạn tiếp tục theo đuổi lĩnh vực quan hệ quốc tế.

The D.I.P Game 2026 thuộc khuôn khổ Sáng kiến Phát triển sinh viên DynaGen Initiative Khóa 6 do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt phối hợp với Học viện Ngoại giao triển khai, với sự đồng hành của Tập đoàn TH, Ngân hàng TMCP Bắc Á và Báo Giáo dục & Thời đại. Cuộc thi do Khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao, Học viện Ngoại giao trực tiếp tổ chức.

“Thông qua việc đồng hành cùng The D.I.P Game 2026, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt mong muốn góp phần tạo nên một sân chơi để sinh viên được trải nghiệm, vận dụng kiến thức và thử sức trước những vấn đề thực tiễn. Chúng tôi hy vọng những cơ hội như vậy sẽ giúp các bạn bồi đắp năng lực, sự tự tin và từng bước hiện thực hóa những ý tưởng của mình”, ông Vũ Xuân Thái, Quản lý Chương trình Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, chia sẻ.

Từ những bài toán đàm phán đến các sáng kiến hợp tác, cuộc thi tạo điều kiện để sinh viên vận dụng tri thức vào những vấn đề cụ thể, đồng thời chuẩn bị năng lực tham gia đối thoại và đóng góp cho cộng đồng trong tương lai.