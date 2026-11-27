Sau gần 50 năm phát triển, năng suất lao động theo giá trị gia tăng của Vinamilk đạt gần 2,6 tỷ đồng/người trong năm 2025, cao gấp 10,6 lần mức bình quân của nền kinh tế Việt Nam. Trong 9 tháng đầu năm 2026, chỉ tiêu này tiếp tục tăng 17,33% so với cùng kỳ. Những con số phản ánh hiệu quả tạo ra giá trị trên mỗi lao động, được xây dựng trên nền tảng đầu tư công nghệ, hiện đại hóa sản xuất và phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp sữa hàng đầu Việt Nam.

Năng suất lao động cao gấp 10,6 lần bình quân cả nước

Năm 2025, mỗi lao động tại Vinamilk tạo ra bình quân gần 2,6 tỷ đồng giá trị gia tăng, tương đương khoảng 104.000 USD. Con số này đáng chú ý khi đặt trong bối cảnh nâng cao năng suất lao động đang là một trong những yêu cầu quan trọng để cải thiện chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam.

Theo báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), tổng doanh thu năm 2025 đạt 53.044 tỷ đồng. Trên cơ sở phương pháp tính năng suất lao động theo giá trị gia tăng, doanh nghiệp tạo ra 14.594 tỷ đồng giá trị gia tăng. Với quy mô lao động bình quân 5.614 người, năng suất lao động đạt 2.599,6 triệu đồng/lao động/năm.

Giá trị gia tăng được xác định bằng doanh thu trừ chi phí trung gian, bao gồm nguyên vật liệu và các dịch vụ mua ngoài phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Khác với doanh thu, chỉ tiêu này phản ánh phần giá trị được tạo thêm trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Đây cũng là cơ sở để tính năng suất lao động theo giá trị gia tăng trên mỗi người lao động.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý IV và năm 2025 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính thì năng suất lao động của Việt Nam năm 2025 đạt khoảng 245 triệu đồng/lao động, tương đương 9.809 USD/lao động. Đối chiếu trên cơ sở giá trị gia tăng bình quân mỗi lao động, năng suất của Vinamilk cao gấp khoảng 10,6 lần mức bình quân của nền kinh tế.

Dù có sự khác biệt về đặc thù ngành nghề, trình độ công nghệ và mức độ đầu tư vốn so với bình quân nền kinh tế, kết quả này vẫn cho thấy năng lực tạo ra giá trị gia tăng trên mỗi lao động ở mức cao của Vinamilk, được xây dựng trên nền tảng sản xuất và quản trị tích lũy qua nhiều thập kỷ.

Năm 2025, giá trị gia tăng bình quân trên mỗi lao động của Vinamilk đạt gần 2,6 tỷ đồng, cao gấp 10,6 lần năng suất lao động bình quân cả nước.

Năng suất tăng hơn 17%, hiệu quả kinh doanh tiếp tục cải thiện

Bước sang năm 2026, Vinamilk tiếp tục ghi nhận sự cải thiện về năng suất lao động, đồng thời duy trì tăng trưởng trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng doanh thu của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam đạt 44.844 tỷ đồng, tăng 15,40% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị gia tăng đạt 12.170 tỷ đồng, tăng 16,02%.

Tính bình quân trên mỗi lao động, giá trị gia tăng đạt 2.197 triệu đồng, tăng 17,33% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế bình quân trên mỗi lao động đạt 1.758 triệu đồng, tăng 20,85%.

Các chỉ tiêu được tính trên cùng phạm vi công ty mẹ và so sánh với cùng kỳ năm trước, cho thấy hiệu quả tạo ra giá trị và lợi nhuận trên mỗi lao động tiếp tục được cải thiện. Đây là một tín hiệu tích cực khi doanh nghiệp vừa phải đáp ứng nhu cầu thị trường, vừa duy trì yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm và hiệu quả vận hành.

Trong bối cảnh các doanh nghiệp sản xuất phải liên tục cân đối giữa chi phí, đầu tư và áp lực cạnh tranh, việc duy trì tăng trưởng đi đôi với nâng cao năng suất lao động là nền tảng quan trọng cho sự phát triển dài hạn.

Hệ thống nhà máy hiện đại, ứng dụng công nghệ và tự động hóa góp phần nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Vinamilk. Ảnh: Vi Nam

50 năm đầu tư cho năng suất và năng lực cạnh tranh

Năng suất lao động cao không hình thành trong một sớm một chiều. Với Vinamilk, đó là kết quả của quá trình đầu tư dài hạn vào công nghệ, cơ sở hạ tầng, quản trị và phát triển nguồn nhân lực trong suốt 50 năm.

Từ những nhà máy tiếp quản sau ngày đất nước thống nhất, trong điều kiện sản xuất còn nhiều hạn chế, Vinamilk từng bước làm chủ công nghệ, hiện đại hóa dây chuyền và xây dựng hệ thống sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế. Đến nay, doanh nghiệp đã phát triển hệ thống 16 nhà máy và 15 trang trại, hình thành nền tảng sản xuất quy mô lớn với mức độ ứng dụng công nghệ và tự động hóa ngày càng cao.

Điển hình là Nhà máy Sữa Việt Nam tại Bình Dương, một trong những siêu nhà máy hiện đại của Vinamilk, với công suất thiết kế 800 triệu lít sữa mỗi năm. Việc ứng dụng hệ thống quản lý sản xuất tự động, công nghệ chế biến tiên tiến và kho thông minh giúp tối ưu vận hành, nâng cao hiệu quả sản xuất và duy trì chất lượng sản phẩm đồng bộ trên quy mô lớn.

Song hành với đầu tư công nghệ là quá trình phát triển nguồn nhân lực. Đội ngũ kỹ sư, chuyên gia và người lao động có khả năng vận hành, quản lý và làm chủ những hệ thống hiện đại đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Năng lực sản xuất và quản trị được tích lũy qua nhiều thập kỷ cũng là nền tảng để Vinamilk không ngừng mở rộng thị trường quốc tế. Sản phẩm của doanh nghiệp hiện đã có mặt tại 68 quốc gia và vùng lãnh thổ, với kim ngạch xuất khẩu lũy kế hơn 3,9 tỷ USD. Vinamilk thuộc Top 36 công ty sữa lớn nhất thế giới xét theo doanh thu và được Brand Finance ghi nhận là thương hiệu sữa tiềm năng nhất toàn cầu.

Công nghệ hiện đại cùng đội ngũ nhân sự có trình độ là nền tảng giúp Vinamilk không ngừng nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh. Ảnh: Vi Nam

Sau 50 năm phát triển, năng suất lao động là một trong những thước đo cho thấy chiều sâu tăng trưởng của Vinamilk. Từ đầu tư công nghệ, hiện đại hóa sản xuất đến phát triển nguồn nhân lực, những nỗ lực này đang góp phần nâng cao giá trị tạo ra trên mỗi lao động, tạo nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục tăng trưởng hiệu quả và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.