Thay mặt lưng iPhone 17e vào là có MagSafe cho iPhone 16e

iFixit đã tháo tung chiếc iPhone 17e giá rẻ mới nhất và phát hiện ra thứ mà người dùng thế hệ trước có thể nâng cấp.

Sau khi tiến hành mở MacBook Neo cách đây vài ngày, iFixit đã trở lại với bài mổ xẻ chi tiết chiếc iPhone 17e mới, hé lộ một số thay đổi bất ngờ giúp người dùng iPhone 16e "lên đời".

Mặt lưng có MagSafe của iPhone 17e tương thích hoàn toàn cho 16e.

Một trong những điểm bị chê nhiều nhất trên iPhone 16e là việc thiếu hỗ trợ MagSafe.

Một tin vui đã đến, iFixit đã công bố video mổ xẻ iPhone 17e và cho thấy mặt lưng hỗ trợ MagSafe của thiết bị này hoàn toàn tương thích với iPhone 16e.

Trên thực tế, điều này đồng nghĩa với việc người dùng iPhone 16e có thể bổ sung tính năng MagSafe cho thiết bị của mình chỉ bằng cách thay mặt lưng, tuy nhiên vẫn có một số lưu ý.

iPhone 16e dường như không có phần mềm để nhận diện phụ kiện MagSafe, nên hiệu ứng âm thanh 'thunk' đặc trưng và hoạt ảnh sẽ không xuất hiện.

Vẫn chưa rõ liệu iPhone 16e với mặt lưng của 17e có đạt được tốc độ sạc 15W như 17e hay không, iFixit sẽ kiểm tra và thông báo khi có kết quả.

Thực tế, iFixit cho biết hầu hết các linh kiện giữa iPhone 16e và iPhone 17e đều có thể hoán đổi cho nhau. Họ thậm chí đã khởi động thành công iPhone 17e bằng bo mạch chủ của iPhone 16e, dù Face ID không hoạt động.

Các bộ phận của iPhone 17e sau khi tháo rời.

“Khả năng hoán đổi linh kiện như vậy rất quan trọng. Nó giúp việc sửa chữa dễ dàng hơn, nguồn cung linh kiện dồi dào hơn và chi phí nâng cấp cũng rẻ hơn.” - Kỹ sư của iFixit nói.

Trong quá trình mổ xẻ, iFixit cho biết quy trình tháo rời iPhone 17e rất giống với iPhone 16e và các mẫu iPhone gần đây, khi cả mặt trước và mặt sau đều có thể mở độc lập. Điều này đồng nghĩa “bạn có thể thay pin mà không cần phải tháo màn hình vốn rất dễ vỡ.”

Tuy nhiên, iFixit cũng lưu ý rằng việc tháo cổng USB-C vẫn phức tạp hơn mức cần thiết, trong khi đây lại là bộ phận thường xuyên phải thay thế hoặc sửa chữa hơn so với các linh kiện nằm phía dưới nó.

Cổng USB-C khó tháo rời hơn một tí.

Tổng thể, iPhone 17e (tạm thời) đạt 7/10 điểm trên thang đánh giá khả năng sửa chữa của iFixit. Điểm số này chủ yếu nhờ vào mức độ hoán đổi linh kiện cao, mà theo iFixit, có thể là nỗ lực có chủ đích nhằm giúp việc sửa chữa dễ dàng hơn, hoặc là hệ quả từ việc Apple đơn giản hóa quy trình sản xuất.

Dù lý do là gì, iPhone 17e rõ ràng là một lựa chọn hấp dẫn cho những người dùng thích tự sửa chữa, bao gồm cả chủ sở hữu iPhone 16e.