Chính trị

Ông Phạm Quang Ngọc giữ chức Chủ tịch tỉnh Hưng Yên

Ông Phạm Quang Ngọc được HĐND tỉnh Hưng Yên bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021 – 2026, thay ông Nguyễn Khắc Thận giữ vị trí công tác mới.

Hải Ninh

Tại Kỳ họp thứ 33 ngày 12/11, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đã bầu ông Phạm Quang Ngọc giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026 và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử.

76.jpg
Ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

Trước đó, HĐND tỉnh Hưng Yên đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Khắc Thận do được cấp có thẩm quyền điều động, phân công giữ cương vị công tác mới.

Một ngày trước, Tỉnh ủy Hưng Yên đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về điều động, chỉ định ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giới thiệu ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025 - 2030 để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên bày tỏ niềm vinh dự và xúc động khi được HĐND tỉnh Hưng Yên tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh. Tân Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên khẳng định đây là vinh dự, là trách nhiệm và trọng trách lớn lao trước Đảng, Nhà nước, trước Đảng bộ, chính quyền, các vị đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và Nhân dân toàn tỉnh.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cũng khẳng định quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh; khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh, kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; đồng thời bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị - xã hội.

Đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự phối hợp, đồng hành của Tỉnh ủy, HĐND, MTTQ tỉnh, các đoàn thể cùng toàn thể Nhân dân trong tỉnh để hoàn thành tốt trọng trách được giao.

