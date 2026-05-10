Thanh tra Vĩnh Long chỉ rõ sai phạm về quản lý nhà đất tại 3 công ty xổ số

Ngày 09/4/2026, Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TT về việc quản lý và sử dụng các cơ sở nhà, đất tại 3 doanh nghiệp nhà nước gồm Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết (TNHH MTV XSKT) các tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long và Bến Tre . Cuộc thanh tra chuyên đề về phòng, chống lãng phí này được thực hiện theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, tập trung vào giai đoạn từ 01/01/2019 đến 01/7/2025 . Kết quả xác minh cho thấy dù có nỗ lực trong quản lý, cả ba đơn vị đều để xảy ra tình trạng nhà đất bỏ trống, sử dụng sai mục đích hoặc hạch toán tài chính chưa đúng quy định .

Một phần quyết định Kết luận thanh tra số 03/KL-TT

Tại Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Trà Vinh, cơ quan thanh tra phát hiện đơn vị này chưa ban hành các quy định cụ thể về định mức và đối tượng được bố trí nhà ở tập thể . Việc thiếu chặt chẽ trong quản lý dẫn đến trường hợp một nguyên nhân viên phòng kinh doanh đã nghỉ hưu từ năm 2020 nhưng vẫn cùng vợ tự xây dựng nhà riêng và cư ngụ trên đất của công ty suốt nhiều năm mà không có hồ sơ chuyển nhượng hay tặng cho hợp pháp . Bên cạnh đó, tại khu vực nhà kho ở phường Long Đức, công ty còn tự ý xây dựng thêm các sân Pickleball và sân Tennis ngoài phương án sử dụng đất đã được phê duyệt . Một cơ sở nhà đất khác tại đường Bùi Thị Xuân, TPHCM cũng bị bỏ trống từ cuối năm 2024, gây nguy cơ lãng phí nguồn lực tài chính tại vị trí đắc địa .

Đối với Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Vĩnh Long, nhiều sai phạm nghiêm trọng trong việc cho thuê và hạch toán tài sản đã được chỉ ra . Mặc dù công ty báo cáo đã chấm dứt hợp đồng cho thuê ba căn nhà tại tỉnh Vĩnh Long theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, nhưng thực tế các cá nhân vẫn tiếp tục kinh doanh và sử dụng tài sản này . Việc lập thủ tục thanh lý hợp đồng trên danh nghĩa nhưng không thu hồi nhà thực tế đã làm thất thu của đơn vị số tiền 264 triệu đồng . Đặc biệt, đối với bốn căn nhà tại Quận Bình Tân, TPHCM, công ty đã tự ý đưa tài sản ra khỏi sổ sách kế toán và hạch toán sang khoản nợ phải thu khi chưa hoàn tất bán đấu giá . Hành vi này được xác định là không đảm bảo nguyên tắc kế toán và có dấu hiệu để tài sản ngoài sổ sách .

Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bến Tre cũng ghi nhận tình trạng lãng phí công năng sử dụng tại Văn phòng đại diện trên đường Âu Cơ, TPHCM. Tòa nhà này có quy mô 10 tầng với tổng giá trị đầu tư hơn 110 tỷ đồng nhưng hiện tại công ty chỉ sử dụng 4 tầng, còn lại 6 tầng với diện tích hơn 4.700 mét vuông đang để trống, dẫn đến nguy cơ xuống cấp tài sản theo thời gian . Ngoài ra, một trạm giao dịch vé số khác của đơn vị này tại TPHCM mua từ năm 1995 đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do vướng mắc về thủ tục pháp lý .

Trước những hạn chế nêu trên, Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm và kiểm điểm trách nhiệm đối với lãnh đạo các công ty trong giai đoạn xảy ra sai phạm . Về mặt kinh tế, Thanh tra tỉnh ban hành quyết định thu hồi số tiền 264 triệu đồng tiền thuê nhà tại Công ty XSKT Vĩnh Long để nộp ngân sách nhà nước . Các đơn vị cũng được yêu cầu khẩn trương rà soát, điều chỉnh sổ sách kế toán theo đúng thực tế, đồng thời sớm hoàn thiện phương án sắp xếp lại nhà đất để đưa các tài sản đang bỏ trống vào khai thác hiệu quả, tránh gây thất thoát lãng phí tài sản công .