Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Tết hải đảo thắm tình quân dân tại Đặc khu Lý Sơn

Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp cùng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Đặc khu Lý Sơn.

Tuệ Minh

Ngày 07/2/2026, Đại tá Trần Hồng Quế, Phó Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 cùng Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi Võ Thị Tuyết Nhung, dẫn đầu đoàn chúc Tết chính quyền Đặc khu Lý Sơn.

12.jpg
Đoàn công tác thăm hỏi, chúc tết Đảng ủy, Chính quyền Đặc khu Lý Sơn cùng các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn.

Đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết Đảng ủy, Ủy ban nhân dân Đặc khu Lý Sơn, thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang trên địa bàn và các gia đình chính sách.

Đồng thời, đoàn công tác cũng thông tin khái quát về tình hình nhiệm vụ, những kết quả, thành tích nổi bật của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trong năm 2025, khẳng định quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ toàn Vùng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh, an toàn biển, đảo của Tổ quốc.

Chương trình được tổ chức trong khuôn khổ chương trình “Tết hải đảo - Thắm tình quân dân, đón Xuân Bính Ngọ năm 2026”. Tâm điểm của chương trình là Phiên chợ 0 đồng - Xuân Bính Ngọ.

9.jpg
Các gia đình khó khăn mua hàng tại "Phiên chợ 0 đồng".

Tại các nơi đến thăm, thay mặt đoàn công tác, Đại tá Trần Hồng Quế đã ân cần thăm hỏi, trao tặng quà Tết, gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp tới lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, các đoàn thể, chính quyền Đặc khu Lý Sơn, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi, cùng cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, đơn vị địa phương tổ chức Hội thi “Gói bánh chưng xanh” và Chương trình văn nghệ “Tết hải đảo - Thắm tình quân dân”, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thắm đượm nghĩa tình quân dân đón Xuân Bính Ngọ năm 2026.

4.jpg
Các đơn vị tham gia Hội thi “Gói bánh chưng xanh” làm quà cho cán bộ, chiến sĩ.

Tại đây, 70 suất quà (trị giá 700.000 đồng/suất) bao gồm và các nhu yếu phẩm thiết yếu đã được trao tận tay những gia đình hoàn cảnh khó khăn. Mỗi món quà không chỉ là vật chất mà còn là tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2, giúp bà con vơi bớt lo toan, sắm sửa cho một cái Tết đủ đầy.

Việc chăm lo Tết cho người dân trên đảo tiền tiêu góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố khối đại đoàn kết quân - dân bền chặt. Qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong việc phối hợp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Khẳng định sự đồng hành của Cảnh sát biển trong sự nghiệp giữ vững an ninh, an toàn biển, đảo Tổ quốc.

Tàu Cảnh sát biển 8002 ra khơi làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới biển đảo xuyên Tết Bính Ngọ.
#Tết hải đảo và tình quân dân #Chương trình thăm hỏi chúc Tết lực lượng vũ trang #Hoạt động cộng đồng và chăm lo Tết cho người dân #Chương trình văn nghệ và hội thi gói bánh chưng xanh #Bảo vệ chủ quyền biển đảo và nhiệm vụ của Cảnh sát biển

Bài liên quan

Chính trị

Cảnh sát biển Vùng 2 xuất quân xuyên Tết bảo vệ an ninh chủ quyền Trường Sa

Tàu Cảnh sát biển mang số hiệu 8002 sẽ thực hiện hành trình 02 tháng trên Biển Đông, xuyên Tết Nguyên đán bảo vệ an ninh, chủ quyền biển đảo.

Sáng 9/1, tàu CSB 8002 (Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) xuất quân làm nhiệm vụ trực Tết trên vùng biển Trường Sa. Tàu CSB8002 sẽ được triển khai 02 tháng, từ ngày 09/01/2026 đến 10/3/2026, tại khu vực đảo Sinh Tồn Đông thuộc Quần đảo Trường Sa.

z7413356333713-499b3a5352f4da8c8587b714c5981c20.jpg
Tàu CSB 8002 trước giờ xuất quân làm nhiệm vụ tại Quần đảo Trường Sa.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Tư duy xuyên suốt là chuyển mạnh từ 'nói' sang 'làm'

Tư duy xuyên suốt là chuyển mạnh từ 'nói' sang 'làm'

Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết XIV của Đảng.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Tư duy xuyên suốt là chuyển mạnh từ 'nói' sang 'làm'

Tư duy xuyên suốt là chuyển mạnh từ 'nói' sang 'làm'

Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết XIV của Đảng.

'Tự chủ chiến lược về an ninh' là nhận thức, tư duy mới

'Tự chủ chiến lược về an ninh' là nhận thức, tư duy mới

Chiều 7/2, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt chuyên đề về "Tư duy, nhận thức mới về an ninh trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng".

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Campuchia

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Campuchia

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Vương quốc Campuchia theo lời mời của Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, ngày 6/2, hai bên đã ra Tuyên bố chung giữa Việt Nam và Campuchia.