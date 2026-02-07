Tết hải đảo thắm tình quân dân tại Đặc khu Lý Sơn

Ngày 07/2/2026, Đại tá Trần Hồng Quế, Phó Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 cùng Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi Võ Thị Tuyết Nhung, dẫn đầu đoàn chúc Tết chính quyền Đặc khu Lý Sơn.

Đoàn công tác thăm hỏi, chúc tết Đảng ủy, Chính quyền Đặc khu Lý Sơn cùng các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn.

Đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết Đảng ủy, Ủy ban nhân dân Đặc khu Lý Sơn, thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang trên địa bàn và các gia đình chính sách.

Đồng thời, đoàn công tác cũng thông tin khái quát về tình hình nhiệm vụ, những kết quả, thành tích nổi bật của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trong năm 2025, khẳng định quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ toàn Vùng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh, an toàn biển, đảo của Tổ quốc.

Chương trình được tổ chức trong khuôn khổ chương trình “Tết hải đảo - Thắm tình quân dân, đón Xuân Bính Ngọ năm 2026”. Tâm điểm của chương trình là Phiên chợ 0 đồng - Xuân Bính Ngọ.

Các gia đình khó khăn mua hàng tại "Phiên chợ 0 đồng".

Tại các nơi đến thăm, thay mặt đoàn công tác, Đại tá Trần Hồng Quế đã ân cần thăm hỏi, trao tặng quà Tết, gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp tới lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, các đoàn thể, chính quyền Đặc khu Lý Sơn, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi, cùng cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, đơn vị địa phương tổ chức Hội thi “Gói bánh chưng xanh” và Chương trình văn nghệ “Tết hải đảo - Thắm tình quân dân”, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thắm đượm nghĩa tình quân dân đón Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Các đơn vị tham gia Hội thi “Gói bánh chưng xanh” làm quà cho cán bộ, chiến sĩ.

Tại đây, 70 suất quà (trị giá 700.000 đồng/suất) bao gồm và các nhu yếu phẩm thiết yếu đã được trao tận tay những gia đình hoàn cảnh khó khăn. Mỗi món quà không chỉ là vật chất mà còn là tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2, giúp bà con vơi bớt lo toan, sắm sửa cho một cái Tết đủ đầy.

Việc chăm lo Tết cho người dân trên đảo tiền tiêu góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố khối đại đoàn kết quân - dân bền chặt. Qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong việc phối hợp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Khẳng định sự đồng hành của Cảnh sát biển trong sự nghiệp giữ vững an ninh, an toàn biển, đảo Tổ quốc.