Hé lộ doanh nghiệp chi hơn 700 tỷ đồng thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Mới đây, lãnh đạo công ty TNHH Changshin Việt Nam cho biết, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 700 tỷ đồng để thưởng Tết Bính Ngọ 2026 cho khoảng 42.000 lao động đang làm việc tại công ty.

Mức thưởng Tết năm nay tương đương các năm trước và đã được quy định trong thỏa ước lao động tập thể. Theo đó, người lao động làm đủ một năm nhận thưởng tương đương một tháng lương theo hợp đồng chính thức; từ năm thứ hai trở đi, mỗi năm tăng thêm 5%, tối đa lên tới 200% (tương đương hai tháng lương).

Do lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng, cùng với việc doanh nghiệp nâng lương cơ bản và áp dụng chế độ tăng lương theo thâm niên, số tiền thưởng thực nhận của người lao động năm nay cao hơn so với năm trước.

Công ty Changshin Việt Nam dự kiến chi hơn 700 tỷ đồng thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho nhân viên. Ảnh: Changshin.

Công ty TNHH Changshin Việt Nam đặt tại Khu công nghiệp Thạnh Phú, phường Tân Triều (Đồng Nai), là doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc. Công ty chuyên sản xuất giày xuất khẩu và cũng là đơn vị sử dụng lao động đông nhất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Hiện, thu nhập bình quân của công nhân sản xuất ở Công ty Changshin Việt Nam khoảng 11 triệu đồng mỗi tháng; nhóm lâu năm từ 18-20 triệu đồng.

Theo lãnh đạo công đoàn, đơn hàng của doanh nghiệp trong năm nay tăng liên tục và được dự báo tiếp tục tăng trong 6 tháng đầu năm tới. Do đó, Changshin đang đẩy mạnh tuyển dụng, bình quân mỗi tháng bổ sung khoảng 400 lao động mới với mức thu nhập 8,5–9 triệu đồng/tháng, chưa tính tiền làm thêm giờ. Riêng trong năm nay, doanh nghiệp đã tuyển thêm khoảng 6.000 lao động, nâng tổng số lao động lên 42.000 người, cao nhất trong vòng 5 năm qua.

Ngoài thưởng Tết Nguyên đán, doanh nghiệp còn chi thưởng dịp Tết Dương lịch 2025, quà tặng công đoàn, tổ chức tất niên và nhiều chương trình du lịch cho người lao động trong năm.

Bên cạnh Changshin Việt Nam, một số doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng đã có kế hoạch thưởng Tết, thời gian nghỉ ngơi, lo vé xe cho công nhân.

Trong đó, Công ty Cổ phần Đồng Phú Cường, xã Thống Nhất, chuyên may mặc công bố thưởng Tết cho 2.500 lao động. Mức thưởng dự kiến là một tháng lương kèm các khoản khuyến khích. Bình quân mỗi công nhân sản xuất nhận được 14,5 triệu đồng, tăng hơn 20% so với năm ngoái.

Công ty cổ phần TKG Taekwang Vina, chuyên sản xuất giày, 100% vốn Hàn Quốc, phường Trấn Biên, cũng dự kiến mức thưởng Tết tương đương với năm ngoái. Tùy theo thời gian làm việc và thời điểm vào công ty, mức thưởng từ 1,15-1,5 tháng lương.