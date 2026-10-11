Tanzania đăng quang Miss Grand International 2026, Emoura Phạm đạt á hậu 4

Đêm chung kết Miss Grand International 2026 khép lại với chiến thắng thuộc về Jihan Dimachk - đại diện Tanzania. Theo ban tổ chức Miss Grand International, cô trở thành người đẹp châu Phi đầu tiên đăng quang cuộc thi, đánh dấu cột mốc đáng chú ý trong lịch sử sân chơi sắc đẹp này.

Jihan Dimachk đăng quang Miss Grand International 2026. Cô trở thành người đẹp châu Phi đầu tiên giành vương miện cuộc thi. Ảnh: Miss Grand International 2026.

Danh hiệu á hậu 1 thuộc về Shyare Andrade - đại diện Ecuador. Beau Megan Goos của Hà Lan giành giải á hậu 2, Ximena Carillo của Guatemala đạt á hậu 3. Đại diện Việt Nam Emoura Phạm giành giải á hậu 4.

Top 5 Miss Grand International 2026 trong khoảnh khắc đăng quang và nhận danh hiệu. Emoura Phạm giành ngôi á hậu 4. Ảnh: Missosology.

Theo Philippine Entertainment Portal, ở vòng ứng xử cuối cùng, Top 5 nhận chung câu hỏi: “Theo bạn, một người phụ nữ bản lĩnh cần sở hữu những phẩm chất nào?”.

Đại diện Ecuador – Shyare Andrade trả lời: “Tôi lớn lên trong một gia đình mà mẹ là hình mẫu lớn nhất của tôi. Từ khi còn nhỏ, mẹ đã dạy tôi rằng phẩm chất đầu tiên một người cần có là sự giản dị và lòng biết ơn đối với những điều nhỏ bé trong cuộc sống.

Đặc biệt, chính phẩm chất ấy đã giúp tôi kết nối với hàng nghìn người, không chỉ ở đất nước mình mà còn trên khắp thế giới, nhất là với những người dân Ecuador của tôi.

Bởi đó là phẩm chất khiến tôi trở nên khác biệt, là điều giúp tôi kết nối với cả thế giới. Đó cũng là sức mạnh mà tôi muốn mang theo.

Tôi muốn trở thành động lực thúc đẩy các cơ hội. Trong sứ mệnh tiếp theo với tư cách Miss Grand International, tôi muốn lan tỏa thông điệp ấy.

Bởi tiếng Anh của tôi chưa hoàn hảo. Nhưng mỗi ngày, tôi đều đang cải thiện khả năng tiếng Anh của mình với các mỹ nhân Miss Grand International và tôi dự định sẽ giao tiếp tốt nhất có thể với các bạn. Xin cảm ơn”.

Đại diện Guatemala 2026 – Ximena Carillo trả lời: “Tôi cảm thấy một trong những phẩm chất lớn nhất mà người phụ nữ có thể sở hữu là sự quyết tâm, có ý chí quyết tâm và tin tưởng vào chính mình.

Tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống những người phụ nữ đã dạy tôi không phải sợ hãi con người thật của mình.

Rằng dù ước mơ của tôi lớn đến đâu hay xa vời đến mức nào, tôi vẫn luôn có thể biến nó thành hiện thực. Tôi rất hạnh phúc khi được sinh ra trong một gia đình đã dạy tôi tin tưởng vào bản thân.

Dù bạn là nhân viên văn phòng, người mẫu, người mẹ, sinh viên hay hoa hậu, điều đó không quan trọng. Bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể theo đuổi ước mơ và biến chúng thành hiện thực nếu đủ nỗ lực. Xin cảm ơn”.

Đại diện Hà Lan – Beau Megan Goos trả lời: “Phẩm chất mà một người phụ nữ bản lĩnh cần có chính là lòng can đảm. Tôi đã tham gia lĩnh vực thi sắc đẹp từ năm 6 tuổi, và khi đó, tôi đã có ước mơ trở thành Miss Grand International.

Tôi biết mình đến từ một quốc gia nhỏ trong thế giới sắc đẹp, nhưng tôi vẫn đưa ra lựa chọn đến đây để đại diện cho người dân đất nước mình.

Tôi đã đưa ra quyết định can đảm ấy bởi tôi biết rằng nếu không thử, tôi sẽ không bao giờ biết được kết quả. Và đó chính là điều một người phụ nữ bản lĩnh nên làm. Sẵn sàng không phải là một cảm xúc để lựa chọn.

Đó là con người bạn. Vì vậy, đừng sợ bước đến những nơi mà bạn không biết mình sẽ đi đến đâu. Chính những trải nghiệm ấy cuối cùng sẽ định hình con người bạn. Xin cảm ơn”.

Đại diện Tanzania 2026 – Jihan Dimachk trả lời: “Tôi tin rằng phẩm chất một người phụ nữ cần có là lòng nhân ái. Với tôi, mẹ chính là hình mẫu tiêu biểu nhất cho phẩm chất ấy.

Mẹ luôn đối xử tử tế với mọi người, đặt người khác lên trước bản thân và sẵn sàng cống hiến, giúp đỡ những người xung quanh.

Tôi tin rằng lòng nhân ái là phẩm chất giúp một người lãnh đạo bằng sự tử tế, tạo ra những thay đổi tích cực cho thế giới và chạm đến trái tim của người khác.

Và tối nay, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến mẹ vì đã truyền cảm hứng, giúp tôi trở thành người phụ nữ như ngày hôm nay. Xin cảm ơn”.

Đại diện Việt Nam – Emoura Phạm trả lời: “Tôi tin rằng một người phụ nữ bản lĩnh nên là một cầu nối để mang đến nhiều cơ hội hơn cho mọi người, tiếp thêm sức mạnh và giúp họ có thể hỗ trợ những người xung quanh. Đó cũng là lý do gia đình tôi và tôi khởi xướng dự án “100 cây cầu dân sinh”.

Tôi tin rằng giá trị của một người phụ nữ bản lĩnh không chỉ nằm ở những gì cô ấy đạt được, mà còn ở khả năng sẻ chia, quan tâm và tạo ra những thay đổi tích cực cho cộng đồng. Xây dựng những cây cầu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần hỗ trợ các gia đình và cộng đồng còn nhiều khó khăn, đã trở thành sứ mệnh mà tôi luôn theo đuổi.

Đến nay, dự án đã hoàn thành 18 cây cầu, trong khi cây cầu thứ 19 và 20 đang dần hoàn thiện. Tôi tin rằng mỗi cây cầu được xây dựng sẽ mở ra thêm cơ hội cho trẻ em đến trường, giúp các gia đình cải thiện sinh kế và đưa những ước mơ đến gần hơn với hiện thực.

Với tôi, một người phụ nữ bản lĩnh chính là người biết kết nối, sẻ chia và trao cơ hội cho người khác. Bởi đôi khi, sức mạnh của một người không chỉ được thể hiện qua những gì họ làm được cho bản thân, mà còn qua những giá trị họ mang lại cho cộng đồng”.

Emoura Phạm trong phần thi ứng xử tại chung kết Miss Grand International 2026. Cô nhấn mạnh vai trò của người phụ nữ bản lĩnh trong việc kết nối, sẻ chia và tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng. Ảnh: Sen Vàng.

Trước vòng ứng xử cuối cùng, Emoura Phạm góp mặt trong Top 11 cùng các đại diện Thái Lan, Venezuela, Hà Lan, Tanzania, Mexico, Ecuador, Guatemala, Cuba, Bờ Biển Ngà và Puerto Rico. Đại diện Thái Lan giành suất vào vòng này thông qua giải bình chọn Miss Popular Vote.

Emoura Phạm trình bày phần thuyết trình khi vào top 11 Miss Grand International 2026.

Ở vòng thi trước, ban tổ chức công bố Top 25 Miss Grand International 2026, gồm: Ecuador, Puerto Rico, Tanzania, Bỉ, Mỹ, Tây Ban Nha, Việt Nam, Thái Lan, Peru, Paraguay, Mexico, Malaysia, Nigeria, Hà Lan, Honduras, Bờ Biển Ngà, Costa Rica, Trung Quốc, Chile, Philippines, Uruguay, Cuba, CH Czech, Guatemala và Venezuela.

Bên cạnh các danh hiệu chính, đại diện Ecuador nhận giải Country’s Power of the Year, Puerto Rico giành Grand Talent Award. Giải Best in Swimsuit thuộc về đại diện Bờ Biển Ngà.