Tận thấy loài cá sấu quý hiếm nhất thế giới ở Philippines

Cá sấu Philippines (Crocodylus mindorensis) là một trong những loài cá sấu hiếm nhất thế giới, mang nhiều đặc điểm độc đáo mà ít người biết đến.

1. Loài cá sấu đặc hữu của Philippines. Khác với nhiều loài cá sấu có phạm vi sinh sống rộng khác, cá sấu Philippines chỉ phân bố tự nhiên tại quần đảo Philippines. Ảnh: Pinterest.
2. Kích thước nhỏ nhất trong các loài cá sấu. Con trưởng thành hiếm khi dài quá 3 mét, nhỏ hơn nhiều so với cá sấu nước mặn hay cá sấu sông Nile. Ảnh: Pinterest.
3. Được phát hiện và mô tả khá muộn. Loài này chỉ chính thức được công nhận là loài riêng biệt vào năm 1989 sau nhiều nhầm lẫn với cá sấu nước mặn. Ảnh: Pinterest.
4. Tính cách kín đáo, ít hung dữ. Khác với họ hàng to lớn, cá sấu Philippines thường sống lặng lẽ ở sông hồ nhỏ và ít tấn công con người. Ảnh: Pinterest.
5. Thức ăn chủ yếu là cá và động vật nhỏ. Chúng không săn mồi lớn, mà thích các loài thủy sinh như cá, cua, rùa và các loài chim nước. Ảnh: Pinterest.
6. Vai trò quan trọng trong hệ sinh thái. Loài này giúp duy trì cân bằng quần thể cá và các sinh vật dưới nước, giữ hệ sinh thái khỏe mạnh. Ảnh: Pinterest.
7. Một trong những loài cá sấu nguy cấp nhất. Số lượng cá sấu Philippines trong tự nhiên hiện ước tính chỉ còn vài trăm cá thể. Ảnh: Pinterest.
8. Nỗ lực bảo tồn đang được triển khai. Nhiều chương trình nhân giống và thả lại tự nhiên đang được thực hiện để cứu loài cá sấu quý hiếm này khỏi tuyệt chủng. Ảnh: Pinterest.
