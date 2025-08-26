[INFOGRAPHIC] Mưa axit tác động tới sự sống trên Trái đất thế nào?

Mưa axit có nhiều tác động sinh thái, đặc biệt là đối với hồ, suối... Ngoài các loài động thực vật bị ảnh hưởng bởi mưa axit, con người gặp các vấn đề sức khỏe.
Được cho là có khả năng vận hành tốt hơn xe xăng khi di chuyển qua vùng nước ngập nhưng chủ ôtô điện cũng cần lưu ý một số vấn đề trước khi cho xe lội nước.
Trung tâm Công nghệ và Bảo tồn thiên nhiên đã phát hiện nhận 6 đàn Vượn đen má hung Nam Bộ ở Đắk Lắk. Loài động vật này có tên trong Sách đỏ.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 27/8, Nhân Mã hư hao công danh, né kẻ tiểu nhân sẽ không bị thiệt. Xử Nữ đầu tư phải đề phòng, tránh rủi ro.
Trong 3 tháng tới, 4 con giáp này không chỉ dễ gặt hái thành tựu rực rỡ trong sự nghiệp, mà còn có thể gặp vận may tiền bạc, tình duyên ngọt ngào.
Một trường hợp nhiễm ký sinh trùng giòi đinh vít Tân Thế giới (Cochliomyia hominivorax) đã được phát hiện ở Maryland, Mỹ trong một bệnh nhân về từ Guatemala.
Trong tháng 9/2025, 3 con giáp này được dự đoán may mắn nhất về tiền bạc. Từ thăng tiến công việc, kinh doanh khởi sắc cho tới việc thu hồi vốn.
Rùa sao Miến Điện (Geochelone platynota) là một trong những loài rùa cạn quý hiếm và đặc hữu, nổi bật với vẻ đẹp độc đáo nhưng cũng đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tuất phóng khoáng, chưa muốn có mối quan hệ ràng buộc và tài vận hưng thịnh.
Quetzalcoatlus là loài thằn lằn bay khổng lồ thuộc kỷ Phấn Trắng, được xem là một trong những sinh vật trên không lớn nhất từng tồn tại trong lịch sử Trái Đất.
Các nhà nghiên cứu đã phát hiện dòng chữ bí ẩn bên trong một hang động nhìn ra Biển Chết. Nội dung dòng chữ có thể liên quan đến Cuộc nổi loạn Bar Kokhba.
Nhờ sự khéo léo và may mắn hiếm có, 3 con giáp này trong tháng 7 Âm lịch không lo xui xẻo, trái lại còn thu hút vận may tài lộc.
Thông qua phân tích mẫu vật từ tàu Apollo 17 mang về, các nhà nghiên cứu biết được nhiều thông tin về vụ lở đất khổng lồ từng xảy ra trên bề mặt Mặt trăng.
Theo kết quả phân tích chiếc răng bò duy nhất được tìm thấy cạnh bãi đá cổ Stonehenge, Anh, các chuyên gia phát hiện bằng chứng về cách xây dựng công trình này.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 26/8, Sư Tử hôm nay khó làm việc lớn, nên nghe lời khuyên. Bạch Dương có cơ hội mới, cần tận dụng triệt để.
Tháng 7 Âm lịch mang đến làn gió thu mát lành và hương thơm thoang thoảng của hoa mộc tê. Đây là thời điểm vàng để các con giáp lên kế hoạch và phát triển.
Trong công bố trên Tạp chí thực vật học Nhật Bản, các nhà khoa học thông báo về việc phát hiện một loài thực vật mới ở Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.
Tử vi tuần cuối tháng 8 cho thấy, vận trình 12 con giáp không hề yên ả, dễ phải chịu áp lực lớn từ công việc, vướng tranh chấp về tài chính hoặc tình cảm.
Tưởng chừng chỉ xuất hiện trên màn ảnh, các sinh vật kỳ dị này thực sự tồn tại ngoài đời, khiến bất kỳ ai cũng ngỡ ngàng và bị cuốn hút tìm hiểu.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Thìn cảm thấy hài lòng khi mọi nỗ lực trong công việc được ghi nhận và tài vận khá tốt.
Tiên cá siren trong thần thoại Hy Lạp là biểu tượng đầy mê hoặc, vừa gợi cảm vừa nguy hiểm, gắn liền với những câu chuyện phiêu lưu trên biển cả đầy kịch tính.
Khủng long bạo chúa Tyrannosaurus rex được coi là loài khủng long nổi tiếng nhất, nhưng đằng sau hình tượng tỉ người biết đến còn nhiều điều lý thú ẩn giấu.