Tân Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung hứa gì khi nhậm chức?

Chiều 13/11, phát biểu tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội sau khi được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Trung bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới các đại biểu.

VÌ LỢI ÍCH CỦA NHÂN DÂN VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THỦ ĐÔ

Tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh: "Sự tín nhiệm của HĐND thành phố là yêu cầu, mệnh lệnh và trách nhiệm hành động của cá nhân tôi ngay từ hôm nay. Tôi xin hứa sẽ toàn tâm, toàn ý, hết lòng phụng sự thành phố, phục vụ Nhân dân, cùng tập thể UBND TP đoàn kết - đổi mới - hành động, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao".

Nhắc tới Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025-2030), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Trung khẳng định: Đến năm 2030, Hà Nội phải trở thành Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại, là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước; đến năm 2045, hướng tới thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng sống cao, phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hòa, tiêu biểu cho cả nước.

Với trọng trách là người đứng đầu UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Đức Trung khẳng định sẽ nghiên cứu sâu, bàn bạc kỹ, chỉ đạo quyết liệt với tinh thần dấn thân, tận hiến, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ - dám làm - dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích của Nhân dân và sự phát triển của Thủ đô.

"Thành công của UBND thành phố không chỉ đo bằng con số tăng trưởng, mà còn bằng niềm tin, sự hài lòng và hạnh phúc của người dân”, Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Trung cho biết, tập thể lãnh đạo UBND TP sẽ thống nhất, đoàn kết, nói đi đôi với làm, phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, bám sát các nghị quyết của Trung ương và Thành ủy để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển, trong đó phấn đấu GRDP năm 2025 tăng trên 8%.

XÁC ĐỊNH RÕ 5 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM ƯU TIÊN

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Trung cũng nêu rõ 5 trọng tâm ưu tiên trong thời gian tới:

Một là, cụ thể hóa, triển khai toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVIII và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị khóa XIII; thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội và các hội nghị làm việc với Hà Nội. Rà soát, hoàn thiện mô hình chính quyền hai cấp, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, phát huy vai trò kiến tạo phát triển của chính quyền cơ sở gắn với tinh giản thủ tục hành chính và chuyển đổi số. Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo cho mọi hoạt động.

Hai là, tạo đột phá về thể chế để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 11% trong nhiệm kỳ tới, dựa trên động lực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện. Xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; đưa Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia. Đồng thời phát triển giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giữ vững vị trí dẫn đầu cả nước.

Ba là, triển khai thực hiện hai Quy hoạch lớn của Thành phố, đồng thời rà soát, điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu phát triển mới. Tập trung xử lý bốn điểm nghẽn: ùn tắc giao thông; trật tự, kỷ cương và vệ sinh đô thị; ô nhiễm môi trường; ngập úng. Ưu tiên phát triển hạ tầng hiện đại - thông minh - xanh, các không gian ngầm, công trình công cộng, giao thông, y tế, giáo dục, nhà ở xã hội, nước sạch, không gian công cộng và vùng động lực phát triển.

Bốn là, phát triển kinh tế tri thức gắn với văn hóa và con người Hà Nội thanh lịch - văn minh. Thúc đẩy mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn; đồng thời bảo tồn, phát huy các giá trị văn hiến - anh hùng - sáng tạo của Thăng Long - Hà Nội, bảo đảm an sinh xã hội, hướng tới hạnh phúc của người dân.

Năm là, xây dựng mô hình quản trị hiện đại, bộ máy hành chính liêm chính, chuyên nghiệp, trách nhiệm và sáng tạo, đặt người dân ở trung tâm của mọi chính sách. Nâng cao năng lực, đạo đức, kỷ luật và khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ.