Tại sao báo cáo của Tổng tham mưu trưởng Nga về việc kiểm soát thành phố Kupyansk lại gây ra nhiều câu hỏi trái chiều? Thực trạng Kupyansk hiện ra sao?

Vào ngày hôm qua, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga, Đại tướng Valery Gerasimov đã báo cáo với Tổng thống Nga Putin, về việc Quân đội Nga (RFAF) đã kiểm soát thành phố Kupyansk thuộc tỉnh Kharkiv.
Tuy nhiên, tuyên bố này đặt ra nhiều câu hỏi, bởi cùng ngày, các phóng viên chiến trường Nga đã đưa tin về một “tình huống kỳ lạ” diễn ra trong trận chiến giành Kupyansk. Hơn nữa, những thông tin từ chiến trường cũng đang “rất mâu thuẫn”.
Theo các nhà phân tích quân sự, Quân đội Ukraine (AFU) hiện đang tích cực phản công dọc theo toàn bộ vành đai phía tây của khu vực Kupyansk, tìm cách giành lại các vị trí đã mất trước đó ở các khu vực Peschane, Stepova Novoselivka và Kurilovka.
Mặc dù AFU chưa đạt được thành công đáng kể nào trong khu vực này, nhưng báo cáo về việc kiểm soát Kupyansk dường như “còn hơi sớm”. RFAF hiện đang tiếp tục tấn công quân Ukraine đồn trú, bằng cuộc tiến công vào khu vực Kurilovka, gây khó khăn đáng kể cho tiếp tế hậu cần của đối phương.
Tuy nhiên, các chuyên gia hiện đang tập trung vào khu vực Kupyansk-Uzlovaya. Theo báo cáo của Tổng Tham mưu trưởng Gerasimov, tại đây, 15 tiểu đoàn AFU đang bị bao vây. Đây là một lực lượng đáng kể, có khả năng tiếp tục kháng cự trong một thời gian.
Như các nhà phân tích giải thích, nếu RFAF trong khu vực này tiếp cận Kupyansk-Uzlovaya từ phía đông, các đơn vị Ukraine sẽ thấy mình bị bao vây. Giống như ở Pokrovsk, sẽ không cần phải khép chặt hoàn toàn vòng vây, vì độ rộng của "cổ họng" sẽ không cho phép một lối thoát an toàn.
Trong trường hợp này, số phận của các đơn vị AFU tại Kovsharovka cũng sẽ không kém phần bi thảm. Họ có nguy cơ bị bao vây một nửa, việc thoát ra sẽ trở nên phức tạp hơn do phải vượt qua sông Oskol. Nhưng để thực hiện được kịch bản này, RFAF vẫn còn “rất nhiều việc phải làm”.
Trong khi đó, kênh quân sự VoenkorKotenok cho biết, Cụm quân phía Tây RFAF tiếp tục hoạt động chiến đấu tích cực, nhằm loại bỏ nhóm quân Ukraine trong thành phố Kupyansk và tả ngạn sông Oskol. Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu AFU đang tiếp tục điều thêm quân tiếp viện theo hướng này.
Mục đích của Bộ Tổng tham mưu AFU là cố gắng cắt đứt liên lạc của quân Nga trên đầu cầu hữu ngạn, nhằm giành lại quyền kiểm soát thành phố và khôi phục tiếp tế cho nhóm phòng thủ ở tả ngạn. Kênh RVvoenkory cho biết, giao tranh tại đây diễn ra ác liệt với cả hai bên đều đọ súng trực diện.
Quân Ukraine đang tích cực phản công và cố gắng cắt đứt liên lạc của đối phương, đồng thời cố gắng giành lại quyền kiểm soát giao lộ gần Sadovoe. Tuy nhiên, các nỗ lực đều không thành công. Các đơn vị RFAF đã đẩy lùi nhiều đợt tấn công của đối phương cùng lúc từ 3 hướng.
Do nguồn tiếp tế chính cho đầu cầu của quân Ukraine ở bờ trái sông Oskol, hiện phụ thuộc vào 2 cửa khẩu gần Sadovoe và Osinovo, nằm trong phạm vi 3km, nên việc các đơn vị RFAF tiến đến cửa khẩu đầu tiên, sẽ đe dọa cửa khẩu thứ hai.
Việc quân Ukraine tiếp tục di chuyển về phía cửa khẩu gần Osinovo và kiểm soát hoàn toàn cửa khẩu gần Sadovoe là rất quan trọng đối với lực lượng Kiev; đặc biệt là khi xét đến việc RFAF đã phát triển đến Kurilovka, nơi giao tranh đang diễn ra ác liệt.
Nhận thấy nguy cơ mất các tuyến đường hậu cần, quân Ukraine đang cố gắng đẩy đối phương ra khỏi bờ trái gần Kolesnikovka và Zagryzovo. Việc giành lại quyền kiểm soát khu vực đó sẽ cho phép AFU khôi phục tuyến đường tiếp tế trên bộ qua Borovaya.
RFAF tiếp tục gây sức ép lên phía tây ở vùng ngoại ô phía nam trong khu nhà dân liền kề, đồng thời đẩy lùi các cuộc phản công, chiếm giữ và giải tỏa khu công nghiệp và khu vực đông bắc thành phố, tiến gần đại lộ Svatovskaya. Giao tranh ác liệt đang diễn ra tại Kucherovka, đặc biệt là ở Kurilovka, gần Kolesnikovka và Zagryzovo.
Bất chấp những nỗ lực của đối phương, quân Nga vẫn tiếp tục phát triển và hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Xa hơn về phía bắc, tại biên giới, các đơn vị thuộc Tập đoàn quân Cận vệ số 6 RFAF đã kiểm soát Dvurechanskoye, tiến về phía nam Otradnoe và Bologovka, đồng thời phát triển về Kolodeznoe. Cùng lúc đó, các đơn vị RFAF đang tấn công về phía Dvurechanskoye từ phía đông nam khu vực Kamyanka. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Sputnik).
Tiến Minh
Topcor
#Kupyansk #Nga tuyên bố kiểm soát Kupyansk #quân Ukraine ở Kupyansk bị bao vây #Quân đội Nga #Nga kiểm soát Kupyansk #xung đột Ukraine

