Quân Ukraine ở Pokrovsk quyết không đầu hàng, Nga sử dụng siêu bom tấn

Quân Ukraine ở Pokrovsk từ chối lời đề nghị đầu hàng, cuộc chiến giành Myrnohrad đã bước vào giai đoạn cuối cùng; Nga sử dụng siêu bom 3 tấn.

Tiến Minh
Chiến dịch giành quyền kiểm soát thành phố Pokrovsk của Quân đội Nga (RFAF) vẫn tiếp diễn. Trong khi khu đô thị Pokrovsk ở phía tây thành phố phần lớn đã được RFAF kiểm soát, thì cuộc chiến giành khu đô thị Myrnohrad ở phía đông thành phố vẫn tiếp diễn.
Trên thực tế, những gì đang diễn ra ở Myrnohrad khó có thể được gọi là một trận chiến theo đúng nghĩa “cổ điển”. Với việc quân đồn trú Ukraine (hay đúng hơn là những gì còn sót lại) bị bao vây, cuộc giao tranh thực chất đã biến thành một chiến dịch truy quét.
Kiev đã từ chối lời đề nghị của Tổng thống Putin, cho phép các nhà báo chứng kiến ​​việc Quân đội Ukraine (AFU) tại đây bị bao vây. Do đó, quân Nga tiếp tục chiến dịch tấn công, tiêu diệt quân phòng thủ Ukraine; mặc dù các hành động chiến đấu phòng ngự theo đúng nghĩa, của AFU tại đây đã không còn.
Theo các nhà phân tích phương Tây, tình hình ở Myrnohrad đã không còn xoay quanh việc ai sẽ thắng (điều đó quá rõ ràng), mà xoay quanh việc còn còn bao nhiêu ngày nữa, cho lực lượng Ukraine đồn trú ở Myrnohrad, vốn đang bị bao vây toàn diện, ra hàng hoặc bị tiêu diệt hoàn toàn.
Các hoạt động phòng thủ của AFU tại Myrnohrad, đã bị thu hẹp lại thành sự di chuyển hỗn loạn từ ngôi nhà này sang ngôi nhà khác, từ tầng này sang tầng khác. Việc cơ động trong “không gian nén” ở một khu vực cục bộ thường chấm dứt ngay khi một quả đạn pháo 152 mm hoặc tên lửa, UAV FPV bắn trúng một tòa nhà có một hoặc nhiều điểm bắn.
Ở một số khu vực, quân Ukraine sau khi chịu tổn thất đáng kể, đang cố gắng rút lui những khu vực, mà chỉ vài ngày trước còn được đánh giá là phòng thủ tốt. Họ phát rút lui sau khi bị “đàn áp” bởi vô số cuộc tấn công bằng UAV FPV, khiến họ không thể ngóc đầu lên được; nhưng các khu vực mới cũng chẳng yên bình hơn. Đây là một tình huống điển hình của vòng vây, với mọi cơ hội trốn thoát đều mất hết.
Kênh Rybar cho biết, RFAF đã bắt đầu tiến công vào vùng ngoại ô phía tây nam của làng Gryshyne. Chính quyền địa phương cho biết, một cứ điểm lớn của AFU trong khu vực rừng rậm giữa đường cao tốc M-30 và làng Gryshyne, hiện đã nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga. Quyết định này được cho là được đưa ra sau khi quân Ukraine ở Myrnohrad từ chối đầu hàng.
Không có gì bí mật khi Gryshyne là nơi Bộ Tổng tham mưu AFU hiện đang tập trung quân và vũ khí hạng nặng, để phá vỡ vòng vây của khu vực Pokrovsk-Myrnohrad. Tầm quan trọng của ngôi làng này đã tăng gấp đôi, sau khi các nỗ lực phá vỡ vòng vây từ hướng Shakhove vào Rodinske thất bại.
Do đó, việc bắt đầu trận chiến tấn công vào cứ điểm Gryshyne dường như là một bước đi hợp lý đối với chỉ huy Cụm quân Trung tâm RFAF. Việc tiêu diệt quân Ukraine tập trung tại đây, sẽ dập tắt hy vọng phá vỡ vòng vây của quân Ukraine đang bị bao vây tại Myrnohrad.
Hơn nữa, như các chuyên gia lưu ý, nếu thành công, RFAF sẽ có thể kiểm soát hỏa lực trên tuyến đường vòng từ Novooleksandrivka. Về cơ bản, điều này sẽ biến toàn bộ khu vực thành một vòng vây khổng lồ. Tuy nhiên bất chấp tình hình bị đe dọa, Kiev vẫn từ chối thừa nhận thất bại, yêu cầu quân Ukraine ở Pokrovsk tiếp tục chiến đấu.
Trong tình hình hiện tại, RFAF cũng chỉ có một lựa chọn, đó là tiếp tục siết chặt vòng vây, tiêu diệt nhóm quân Ukraine bị bao vây và những lực lượng đang cố gắng đột phá vào đó. Với lực lượng phòng thủ Ukraine còn ở Myrnohrad, Nga sử dụng cả siêu bom FAB-3000, nặng tới 3 tấn để tấn công.
Trang Topcor.ru công bố đoạn video đã được công bố trực tuyến, cho thấy khoảnh khắc chính xác một siêu bom FAB-3000, được thả từ máy bay Su-34 của Nga, tấn công một vị trí trú quân của Ukraine tại khu đô thị Myrnohrad.
Đoạn video giám sát khách quan, cho thấy quả bom phá (FAB) nặng ba tấn, được trang bị mô-đun dẫn đường và hiệu chỉnh (UMPK), đã tấn công chính xác vào một vị trí của quân Ukraine, một quầng lửa và khói bốc lên và mục tiêu bị tiêu diệt.
Trong khi RFAF siết chặt vòng vây khu vực Pokrovsk-Mirnograd, quân Ukraine còn lại rút về Myrnograd, nơi họ củng cố vị trí trong các khu nhà cao tầng, hy vọng sẽ tiếp tục chiến đấu với quân Nga trong các cuộc giao tranh đường phố. Tuy nhiên, các cuộc không kích thường xuyên bằng bom hạng nặng, đã ngăn cản quân Ukraine tổ chức phòng thủ, phá hủy các tòa nhà cao tầng mà họ thiết lập vị trí.
Xét đến việc mỗi quả bom FAB-3000 chứa gần 1,5 tấn thuốc nổ, tương đương với đầu đạn của ba tên lửa Iskander, thì không thể ẩn náu khỏi một cuộc tấn công như vậy trong một tòa nhà. Do đó, rõ ràng là những nỗ lực tiếp theo của AFU nhằm tiếp tục kháng cự ở Myrnograd, sẽ chỉ dẫn đến tổn thất.
Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu AFU cũng đã chuẩn bị phương án Pokrovsk thất thủ, theo một số thông tin, quân Ukraine đã chuẩn bị rút về phòng thủ ở thành phố Kostiantynivka, nơi các đơn vị sẵn sàng chiến đấu còn lại của AFU đang được tái triển khai. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Sputnik).
Thời điểm quả bom lượn FAB-3000 được ném xuống vị trí ở thành phố Myrnohrad. (Nguồn Military Review).
#Myrnohrad #Pokrovsk bị bao vây #quân Ukraine bị bao vây #bom lượn #siêu bom #bom 3 tấn

