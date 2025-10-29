Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xe

Suzuki Ertiga 2026 nâng cấp có thể trở lại Việt Nam?

Suzuki Ertiga mới hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện với nhiều thay đổi về thiết kế, công nghệ và trang bị an toàn, hứa hẹn tạo sức hút trong phân khúc MPV.

Thảo Nguyễn
Video: Đánh giá xe MPV Suzuki Hybrid Ertiga tại Việt Nam.

Theo tờ Kompas (Indonesia), Suzuki đang hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng để giới thiệu phiên bản mới của mẫu MPV 7 chỗ Ertiga - dòng xe từng được phân phối tại Việt Nam nhưng hiện đã dừng bán.

Dựa trên các thông tin rò rỉ, bản mới dự kiến sẽ được tinh chỉnh về diện mạo và bổ sung thêm nhiều trang bị tiện nghi, nhằm tăng sức cạnh tranh trong phân khúc. Một nguồn tin từ đại lý tiết lộ rằng Ertiga mới sẽ được trang bị gói hỗ trợ người lái tiên tiến (ADAS) - công nghệ từng chỉ xuất hiện trên các dòng xe cao cấp hơn.

4-3346.jpg
Mẫu xe MPV Suzuki Ertiga đời mới hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Một nhân viên kinh doanh của Suzuki cho biết, khoảng 80% tính năng trong gói ADAS sẽ được tích hợp lên Ertiga mới. Ngoại thất của xe cũng được làm mới hoàn toàn so với bản hiện tại.

Việc Suzuki chuẩn bị tung ra phiên bản nâng cấp lớn cho Ertiga được cho là hoàn toàn hợp lý, bởi thế hệ hiện tại của mẫu xe này đã ra mắt từ năm 2018. Tính đến nay, Ertiga đã tròn 7 năm tuổi - một chu kỳ đủ dài để hãng xe Nhật Bản thực hiện cải tiến lớn hoặc ra mắt thế hệ hoàn toàn mới.

3-8437.jpg
Việc Suzuki chuẩn bị tung ra phiên bản nâng cấp lớn cho Ertiga được cho là hoàn toàn hợp lý, bởi thế hệ hiện tại của mẫu xe này đã ra mắt từ năm 2018.

Tại Việt Nam, Suzuki Ertiga lần đầu được ra mắt vào tháng 6/2019, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Mẫu MPV này hướng đến nhóm khách hàng gia đình trẻ nhờ giá bán dễ tiếp cận, mức tiêu thụ nhiên liệu thấp và không gian rộng rãi. Tuy nhiên, trong quá trình cạnh tranh, Ertiga gặp nhiều thách thức trước các đối thủ mạnh như Mitsubishi Xpander hay Toyota Veloz Cross.

Dù Suzuki từng cố gắng làm mới sản phẩm bằng việc ra mắt phiên bản Ertiga Hybrid vào cuối năm 2022, doanh số vẫn không đạt kỳ vọng. Đến giữa năm 2024, mẫu MPV này âm thầm rút khỏi thị trường Việt Nam do lượng tiêu thụ sụt giảm, đồng thời hãng quyết định dồn nguồn lực cho những dòng xe có tiềm năng cạnh tranh cao hơn.

1-4622.jpg
Theo dự đoán của giới chuyên môn, Ertiga mới sẽ áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của Suzuki, bổ sung hệ thống hybrid cải tiến và đặc biệt là gói hỗ trợ lái ADAS.

Một trong những nguyên nhân là sự hiện diện của XL7 - mẫu crossover lai MPV được phát triển trên nền tảng của Ertiga. Suzuki XL7 mang phong cách thể thao hơn, khoảng sáng gầm cao và định vị cao cấp hơn một bậc, trong khi giá bán lại không chênh lệch quá lớn so với Ertiga Hybrid.

Theo dự đoán của giới chuyên môn, Ertiga thế hệ mới sẽ áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của Suzuki, bổ sung hệ thống hybrid cải tiến và đặc biệt là gói hỗ trợ lái ADAS - yếu tố từng được xem là điểm yếu của hãng so với các đối thủ trong cùng phân khúc.

#Suzuki Ertiga 2026 nâng cấp #xe MPV Suzuki Ertiga 2026 #Suzuki Ertiga tại Việt Nam #giá xe Suzuki Ertiga 2026 #Suzuki Ertiga giá rẻ #Suzuki Ertiga hồi sinh

Bài liên quan

Xe

Suzuki Swift và Ertiga chính thức ngừng bán tại Việt Nam?

Trên website chính thức của Suzuki Việt Nam cũng như trong báo cáo bán hàng tháng 1/2025 vừa qua của Vama đã không còn sự hiện diện của hai mẫu xe Swift và Ertiga.

Video: Đánh giá Suzuki Swift tại Việt Nam.

Trong năm 2024, hãng NHật Bản đã ngừng nhập khẩu Suzuki Swift và Ertiga về Việt Nam để phân phối. Tuy nhiên, mãi đến nay, hãng Suzuki mới chính thức công bố "khai tử" hai mẫu xe này. Trước đó, hãng cũng đã thông báo rút dòng xe Ciaz khỏi thị trường ôtô Việt Nam.
Xem chi tiết

Xe

Ra mắt Suzuki Avenis 125 2025 từ 49 triệu đồng, "đối đầu" Honda Vision

Suzuki Nhật Bản vừa chính thức giới thiệu mẫu xe tay ga thể thao Suzuki Avenis 125 phiên bản 2025. Xe có mức giá 284.900 yên (khoảng 49 triệu đồng).

12-4524.jpg
Suzuki Avenis là mẫu tay ga đường phố được ra mắt từ năm 2022. Và phiên bản Suzuki Avenis 2025 vừa ra mắt lần này, được xem là lần nâng cấp tiếp theo của dòng xe tay ga thể thao cỡ nhỏ của thương hiệu Nhật Bản.
9-5796.jpg
Mẫu xe ga Suzuki Avenis 2025 lần này được thay đổi màu sắc, mang đến diện mạo mới mẻ nhưng vẫn giữ nguyên nét đặc trưng về thiết kế sắc sảo và khả năng vận hành linh hoạt vốn được người dùng yêu thích.
Xem chi tiết

Xe

Suzuki Jimny 2026 ra mắt - nâng cấp trang bị, giá bán tăng nhẹ

Suzuki Jimny 2026 bắt đầu nhận đặt hàng tại Nhật Bản với giá từ 1,92 đến 2,16 triệu yên cho bản kei car và từ 2,27 đến 2,39 triệu yên cho bản Sierra.

2-1390.jpg
Sau bảy năm kể từ khi thế hệ hiện tại ra mắt vào năm 2018, Suzuki Jimny vẫn duy trì sức hút bền bỉ trong giới yêu xe địa hình. Suzuki chọn cách đi chậm mà chắc: giữ nguyên tinh thần thiết kế và khả năng vận hành đặc trưng, đồng thời bổ sung một số tinh chỉnh quan trọng liên quan đến công nghệ an toàn và hệ thống giải trí, đặc biệt dành cho phiên bản ba cửa.
3-78.jpg
Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất nằm ở việc Jimny ba cửa cuối cùng cũng đã bắt kịp bản năm cửa về mặt trang bị an toàn. Hệ thống phanh khẩn cấp tự động Dual Sensor Brake Support II được bổ sung, đi kèm với các tính năng hiện đại như cảnh báo lệch làn, đèn pha tự động, nhận diện biển báo giao thông và các biện pháp bảo mật mạng để đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng nghiêm ngặt.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới