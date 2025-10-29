Suzuki Ertiga 2026 nâng cấp có thể trở lại Việt Nam?

Suzuki Ertiga mới hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện với nhiều thay đổi về thiết kế, công nghệ và trang bị an toàn, hứa hẹn tạo sức hút trong phân khúc MPV.

Video: Đánh giá xe MPV Suzuki Hybrid Ertiga tại Việt Nam.

Theo tờ Kompas (Indonesia), Suzuki đang hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng để giới thiệu phiên bản mới của mẫu MPV 7 chỗ Ertiga - dòng xe từng được phân phối tại Việt Nam nhưng hiện đã dừng bán.

Dựa trên các thông tin rò rỉ, bản mới dự kiến sẽ được tinh chỉnh về diện mạo và bổ sung thêm nhiều trang bị tiện nghi, nhằm tăng sức cạnh tranh trong phân khúc. Một nguồn tin từ đại lý tiết lộ rằng Ertiga mới sẽ được trang bị gói hỗ trợ người lái tiên tiến (ADAS) - công nghệ từng chỉ xuất hiện trên các dòng xe cao cấp hơn.

Mẫu xe MPV Suzuki Ertiga đời mới hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Một nhân viên kinh doanh của Suzuki cho biết, khoảng 80% tính năng trong gói ADAS sẽ được tích hợp lên Ertiga mới. Ngoại thất của xe cũng được làm mới hoàn toàn so với bản hiện tại.

Việc Suzuki chuẩn bị tung ra phiên bản nâng cấp lớn cho Ertiga được cho là hoàn toàn hợp lý, bởi thế hệ hiện tại của mẫu xe này đã ra mắt từ năm 2018. Tính đến nay, Ertiga đã tròn 7 năm tuổi - một chu kỳ đủ dài để hãng xe Nhật Bản thực hiện cải tiến lớn hoặc ra mắt thế hệ hoàn toàn mới.

Việc Suzuki chuẩn bị tung ra phiên bản nâng cấp lớn cho Ertiga được cho là hoàn toàn hợp lý, bởi thế hệ hiện tại của mẫu xe này đã ra mắt từ năm 2018.

Tại Việt Nam, Suzuki Ertiga lần đầu được ra mắt vào tháng 6/2019, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Mẫu MPV này hướng đến nhóm khách hàng gia đình trẻ nhờ giá bán dễ tiếp cận, mức tiêu thụ nhiên liệu thấp và không gian rộng rãi. Tuy nhiên, trong quá trình cạnh tranh, Ertiga gặp nhiều thách thức trước các đối thủ mạnh như Mitsubishi Xpander hay Toyota Veloz Cross.

Dù Suzuki từng cố gắng làm mới sản phẩm bằng việc ra mắt phiên bản Ertiga Hybrid vào cuối năm 2022, doanh số vẫn không đạt kỳ vọng. Đến giữa năm 2024, mẫu MPV này âm thầm rút khỏi thị trường Việt Nam do lượng tiêu thụ sụt giảm, đồng thời hãng quyết định dồn nguồn lực cho những dòng xe có tiềm năng cạnh tranh cao hơn.

Theo dự đoán của giới chuyên môn, Ertiga mới sẽ áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của Suzuki, bổ sung hệ thống hybrid cải tiến và đặc biệt là gói hỗ trợ lái ADAS.

Một trong những nguyên nhân là sự hiện diện của XL7 - mẫu crossover lai MPV được phát triển trên nền tảng của Ertiga. Suzuki XL7 mang phong cách thể thao hơn, khoảng sáng gầm cao và định vị cao cấp hơn một bậc, trong khi giá bán lại không chênh lệch quá lớn so với Ertiga Hybrid.

Theo dự đoán của giới chuyên môn, Ertiga thế hệ mới sẽ áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của Suzuki, bổ sung hệ thống hybrid cải tiến và đặc biệt là gói hỗ trợ lái ADAS - yếu tố từng được xem là điểm yếu của hãng so với các đối thủ trong cùng phân khúc.