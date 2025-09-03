Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Sửng sốt hộp trang điểm La Mã cổ đại chế tác từ vỏ sò điệp

Kho tri thức

Sửng sốt hộp trang điểm La Mã cổ đại chế tác từ vỏ sò điệp

Các nhà khảo cổ học phân tích thành phần của một hộp đựng đồ trang điểm thời La Mã hình thù độc đáo, mở ra góc nhìn mới về đời sống thượng lưu thời cổ xưa.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Trong một cuộc khai quật ở Mérida, Colombia, các chuyên gia đến từ Viện Di sản Văn hóa Tây Ban Nha đã phát hiện ra một số công trình tang lễ, hỏa táng và chôn cất kỳ lạ. Ảnh: @Viện Di sản Văn hóa Tây Ban Nha.
Trong một cuộc khai quật ở Mérida, Colombia, các chuyên gia đến từ Viện Di sản Văn hóa Tây Ban Nha đã phát hiện ra một số công trình tang lễ, hỏa táng và chôn cất kỳ lạ. Ảnh: @Viện Di sản Văn hóa Tây Ban Nha.
Và trong một ngôi mộ có niên đại từ thế kỷ 1 Sau Công Nguyên có tại khu vực này, một nhóm các nhà khảo cổ học đã tìm thấy một chiếc vỏ sò điệp lớn, dài và rộng khoảng 10 cm. Ảnh: @Viện Di sản Văn hóa Tây Ban Nha.
Và trong một ngôi mộ có niên đại từ thế kỷ 1 Sau Công Nguyên có tại khu vực này, một nhóm các nhà khảo cổ học đã tìm thấy một chiếc vỏ sò điệp lớn, dài và rộng khoảng 10 cm. Ảnh: @Viện Di sản Văn hóa Tây Ban Nha.
Điều kỳ lạ là bên trong chiếc vỏ sò này chứa một viên nhỏ hình chữ nhật màu hồng tươi nổi bật trên nền đất nâu. Ảnh: @Viện Di sản Văn hóa Tây Ban Nha.
Điều kỳ lạ là bên trong chiếc vỏ sò này chứa một viên nhỏ hình chữ nhật màu hồng tươi nổi bật trên nền đất nâu. Ảnh: @Viện Di sản Văn hóa Tây Ban Nha.
Viên màu hồng được gọi hộp pyxis, tên gọi cổ xưa của tiếng Hy Lạp dùng để chỉ một loại bình đựng mỹ phẩm siêu nhỏ. Chất liệu bên trong hộp pyxis này có thành phần chủ yếu là khoáng sơn mài granit trộn với sắc tố Rubia tinctorum có nguồn gốc từ cây hồng thảo, pha với phèn chua lạnh. Ảnh: @Viện Di sản Văn hóa Tây Ban Nha.
Viên màu hồng được gọi hộp pyxis, tên gọi cổ xưa của tiếng Hy Lạp dùng để chỉ một loại bình đựng mỹ phẩm siêu nhỏ. Chất liệu bên trong hộp pyxis này có thành phần chủ yếu là khoáng sơn mài granit trộn với sắc tố Rubia tinctorum có nguồn gốc từ cây hồng thảo, pha với phèn chua lạnh. Ảnh: @Viện Di sản Văn hóa Tây Ban Nha.
Do đó, chiếc vỏ sò này nhiều khả năng được dùng để cất giữ các hộp nhỏ đựng vật liệu trang điểm bên trong. Ảnh: @Viện Di sản Văn hóa Tây Ban Nha.
Do đó, chiếc vỏ sò này nhiều khả năng được dùng để cất giữ các hộp nhỏ đựng vật liệu trang điểm bên trong. Ảnh: @Viện Di sản Văn hóa Tây Ban Nha.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
#Sò điệp #trang điểm #La Mã #cổ đại #chôn cất

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT