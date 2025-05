Sức mua ôtô tại Việt Nam "hạ nhiệt", chờ cú bứt tốc mới

Video: Top ôtô bán ế ẩm nhất Việt Nam tháng 4/2025.

Theo số liệu tổng hợp từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), TC Group (phân phối Hyundai) và VinFast, tổng doanh số toàn thị trường trong tháng 4 đạt 43.643 xe, giảm 11% so với tháng trước (49.218 xe).

Đây là mức sụt giảm được cho là đến từ nhu cầu tiêu dùng suy yếu sau giai đoạn cao điểm đầu năm, cùng với việc các chương trình ưu đãi mua xe từ các hãng gần như không còn nhiều trong tháng 4.

Trong bức tranh chung có phần ảm đạm, hai thương hiệu Toyota và Mazda là những điểm sáng hiếm hoi với mức tăng trưởng đáng chú ý. Cụ thể, Toyota ghi nhận mức tăng 4% so với tháng trước và tăng 24% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 5.566 xe bán ra. Mazda thậm chí tăng mạnh hơn với 17% so với tháng 3 và tăng 27% so với cùng kỳ, phản ánh sức mua ổn định ở phân khúc xe phổ thông.

Dù ghi nhận mức giảm so với tháng trước, VinFast tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu toàn thị trường với doanh số 9.588 xe trong tháng 4. Thành công này chủ yếu nhờ vào hai mẫu xe điện mini VF 3 và VF 5, đây là những sản phẩm đang được người tiêu dùng thành thị ưa chuộng nhờ mức giá dễ tiếp cận và chi phí vận hành thấp.

Toyota vẫn là thương hiệu có doanh số cao nhất trong khối thành viên VAMA, trong khi Hyundai giữ vững vị trí top 3 với gần 4.500 xe bán ra. Theo sau là các hãng Ford, Mazda, Honda và Kia lần lượt chia nhau các vị trí trong nhóm dẫn đầu về thị phần.

Tính riêng ba thương hiệu VinFast, Toyota và Hyundai, tổng doanh số đã chiếm hơn 50% toàn thị trường ô tô Việt trong tháng 4/2025.

Dự báo trong tháng 5 tới, thị trường có thể tiếp tục biến động khi VinFast tung ra chương trình khuyến mãi toàn quốc, giảm 4% giá bán cho tất cả các mẫu xe từ ngày 22/5. Đây được xem là động thái mạnh tay nhằm kích cầu sau khi thị trường có dấu hiệu chững lại. Trong khi đó, các hãng xe khác hiện chưa công bố các chương trình ưu đãi đáng kể, có thể sẽ khiến doanh số tiếp tục giảm nhẹ trong tháng tới.

Mặc dù mức giảm trong tháng 4 không quá sâu, nhưng cũng là tín hiệu cảnh báo cho các hãng xe về xu hướng tiêu dùng đang thay đổi. Các hãng cần điều chỉnh chiến lược tiếp thị, định giá sản phẩm, cũng như gia tăng chính sách hậu mãi để giữ chân người mua trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt và người tiêu dùng ngày càng cân nhắc kỹ lưỡng trước quyết định mua xe.