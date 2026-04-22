Samsung thiết kế lại app chỉnh sửa ảnh, bổ sung nhiều tính năng mới

Samsung vừa ra mắt bản thiết kế hoàn toàn mới cho ứng dụng chỉnh sửa ảnh Galaxy Enhance-X. Bản cập nhật này cũng bổ sung nhiều tính năng mới hấp dẫn.

Tuệ Minh
Samsung vừa phát hành bản cập nhật lớn cho ứng dụng chỉnh sửa ảnh Galaxy Enhance-X. Bản cập nhật này mang đến một thiết kế hoàn toàn mới cùng nhiều tính năng mới đáng chú ý.
Ứng dụng hiện được chia thành ba thẻ riêng biệt, thay thế giao diện cũ vốn hiển thị tất cả tùy chọn chỉnh sửa trên một màn hình duy nhất. Phiên bản mới cũng bổ sung thêm nhiều plugin cùng các công cụ chỉnh sửa tài liệu và video chuyên biệt.
Phiên bản 16.3.00.31 đã có mặt trên Galaxy Store với dung lượng tải về khoảng 173,5MB. Bản cập nhật này chỉ tương thích với các thiết bị chạy Android 16 và One UI 8.5. Giao diện mới được tổ chức thành ba thẻ: Plugin, Trang chủ và Lịch sử.
Thẻ Plugin chứa các tiện ích mở rộng tương thích với ứng dụng. Hiện tại, có ba plugin được cung cấp , FilmStyle và SkyGuide
Ngoài ra, phiên bản mới nhất của Galaxy Enhance-X hỗ trợ chỉnh sửa tài liệu. Người dùng hiện có thể chuyển đổi tài liệu thành JPEG hoặc PDF. Ứng dụng này cũng cho phép bạn tăng cường màu sắc, áp dụng bộ lọc, chú thích, dịch thuật, cắt hoặc xoay các bản quét tài liệu. Bạn thậm chí có thể chuyển đổi tệp PDF thành tệp JPEG cho tài liệu bằng ứng dụng này.
Ứng dụng hiện hỗ trợ chỉnh sửa hàng loạt, cho phép người dùng làm việc trên nhiều ảnh và video trong một phiên làm việc. Tab Nhật ký sắp xếp tất cả các dự án trước đây vào các mục Ảnh, Video và Tài liệu. Tất cả các tệp đã chỉnh sửa được lưu ở định dạng JPEG, MP4 hoặc PDF.
Công cụ FilmStyle cho phép người dùng áp dụng các hiệu ứng phim chuyên nghiệp. Nó bao gồm chín bộ lọc độc đáo lấy cảm hứng từ điện ảnh kinh điển: Giờ Vàng, Chân Dung Dịu Nhẹ, Trắng, Cổ Điển, Pop, Hành Trình Sống Động, Bình Minh Điện Ảnh, Hổ Phách Chrome Vượt Thời Gian và Xanh Chrome Vượt Thời Gian.
SkyGuide: Hỗ trợ người dùng khám phá và nhận diện các chòm sao, hành tinh, ngôi sao và các thiên thể khác trong ảnh chụp bầu trời đêm.
Tab Trang chủ là nơi người dùng có thể chọn ảnh hoặc video để chỉnh sửa. Phần Công cụ Ảnh cung cấp nhiều tùy chọn, bao gồm Cắt &amp; Xoay, Sửa mờ, Loại bỏ bóng, Loại bỏ sương mù, Khử nhiễu, Sửa méo ống kính, Loại bỏ phản chiếu, Sửa lỗi Moire, Làm sắc nét, Ánh sáng điện ảnh, Làm sáng, HDR và ​​Tô màu. Các công cụ chỉnh sửa khuôn mặt bao gồm các điều chỉnh cho Độ mịn, Tông màu, Mắt và Đường viền hàm.
CinematicGlow: Thêm hiệu ứng khuếch tán chuyên nghiệp cho hình ảnh, tạo cảm giác nhẹ nhàng, mơ màng. Đặc biệt phù hợp với ảnh chân dung.
Phiên bản này hiện đã có thể tải thông qua Galaxy Store, và các tính năng mới có vẻ hiện chỉ tương thích với các thiết bị chạy One UI 8.5 mới.
Bởi vì đây là phiên bản dành cho One UI 8.5 mới nên việc Samsung mang đến loạt cải tiến giao diện lẫn các tính năng mới cho việc chỉnh sửa ảnh, tài liệu và video là điều dễ hiểu.
Sammobile, ONE UI
#Cập nhật ứng dụng chỉnh sửa ảnh Samsung #Giao diện mới Galaxy Enhance-X #Tính năng chỉnh sửa tài liệu và video #Plugin và công cụ mở rộng #Chỉnh sửa hàng loạt và lịch sử dự án #Hiệu ứng phim và khám phá chòm sao

