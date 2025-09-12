Hà Nội

Sự thật ngựa tám chân trong truyền thuyết Viking

Kho tri thức

Ngựa Sleipnir trong thần thoại Bắc Âu là con tuấn mã tám chân của thần Odin, nổi tiếng với tốc độ siêu nhiên và vai trò đặc biệt trong các truyền thuyết Viking.

T.B (tổng hợp)
Có tám chân đặc biệt. Sleipnir khác biệt hoàn toàn với mọi loài ngựa khác vì sở hữu tám chân, biểu tượng cho sức mạnh và tốc độ phi thường. Ảnh: Pinterest.
Con của Loki. Theo thần thoại, Sleipnir là con của thần Loki trong hình dạng ngựa cái và con ngựa khổng lồ Svaðilfari. Ảnh: Pinterest.
Tuấn mã của Odin. Sleipnir được tặng cho thần Odin, trở thành con chiến mã trung thành và phương tiện chính trong các chuyến đi giữa các thế giới. Ảnh: Pinterest.
Có khả năng vượt qua các cõi. Sleipnir có thể chạy xuyên qua không gian, vượt biển cả, mặt đất, bầu trời và cả thế giới của người chết. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng của sự kết nối. Tám chân của Sleipnir được coi là đại diện cho sự gắn kết giữa tám hướng hoặc tám cõi trong vũ trụ Bắc Âu. Ảnh: Pinterest.
Xuất hiện trong nhiều văn bản cổ. Sleipnir được nhắc đến trong các bản Edda, những nguồn chính của thần thoại Bắc Âu. Ảnh: Pinterest.
Gắn liền với hình tượng tang lễ. Một số học giả cho rằng Sleipnir là biểu tượng của con ngựa tang lễ, đưa linh hồn người chết về cõi khác. Ảnh: Pinterest.
Truyền cảm hứng cho văn hóa hiện đại. Sleipnir đã trở thành cảm hứng cho văn học, nghệ thuật, game và phim ảnh trong văn hóa Bắc Âu đương đại. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.
#Ngựa Sleipnir #thần thoại Bắc Âu #ngựa tám chân #thần Odin #truyền thuyết Viking #biểu tượng xuyên không

